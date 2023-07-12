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Кассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасны - РИА Новости Крым, 12.07.2023
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Кассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасны
Кассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасны - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Кассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасны
Вашингтон после продолжительных дискуссий все же утвердил передачу Киеву кассетных боеприпасов, запрещенных к производству, передаче и применению специальной... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T11:21
2023-07-12T11:21
кассетные боеприпасы
справка
оружие
himars
сво
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Вашингтон после продолжительных дискуссий все же утвердил передачу Киеву кассетных боеприпасов, запрещенных к производству, передаче и применению специальной международной Конвенцией от 2008 года. К ней на данный момент присоединились 123 государства, но ни США, ни Украины среди них нет, как и России. И министр обороны РФ Сергей Шойгу уже пообещал, что в случае поставок Украине таких бомб российские войска применят по подразделениям ВСУ аналогичные средства поражения. В Пентагоне предполагают, что кассетные боеприпасы позволят украинским войскам улучшить ситуацию на фронте и прорвать нашу линию обороны. Что представляют собой эти снаряды, насколько они разрушительны и опасны, и где ВСУ могут их использовать?Что представляет собой кассетный боеприпасКассетные бомбы – разновидность боеприпасов типа "воздух-земля" или "земля-земля", способные одновременно поражать большую площадь. Они состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и выбрасывают большое количество так называемых суббоеприпасов меньшего размера – маленькие бомбы или гранаты с осколочными или кумулятивно-осколочными боевыми элементами, противопехотные мины и т.д.Отделение "начинки" от ракеты происходит на высоте в несколько десятков метров, а мощный вышибной заряд позволяет добиться разлета суббоеприпасов на несколько сотен метров. Как правило, "кассета" во время полета выпускает за собой небольшой парашют, который выравнивает ее в воздухе. После чего из нее вылетают также снабженные парашютиками суббоеприпасы, которые взрываются у самой земли. Благодаря этой детали повышается точность попадания и возрастает площадь поражения.Как правило, такие средства поражения применяются для уничтожения личного состава и легкобронированной техники, находящихся вне укрытий, а также разрушения взлетно-посадочных полос и ЛЭП, распыления химического или биологического оружия.Бомбовые кассеты могут быть управляемыми и неуправляемыми, сбрасываемыми и несбрасываемыми, их могут выпускать с самолетов, из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактических ракетных комплексов.История применения "кассет" и чем они опасныПервой кассетной бомбой была немецкая Sprengbombe Dickwandig 2 – так называемая "бомба-бабочка". Их использовали Люфтваффе для замедления наступления советских войск в годы Великой Отечественной войны.Из-за несовершенства взрывателей бомбовых кассет такие боеприпасы имеют высокую частоту отказов – от 10 до 30%. Разбросанные неразорвавшиеся суббоперипасы надолго превратили огромные территории в минные поля, на которых десятилетиями гибнут и получают увечья гражданские, в том числе дети. Только в Лаосе за 60 лет, прошедших со времен войны США в Индокитае, более 50 тысяч человек пострадали от кассетных боеприпасов. Из них 30 тысяч погибли, а более 20 тысяч получили тяжелые ранения, включая потерю конечностей.Как утверждают специалисты, полностью обезопасить какой-либо участок земли от неразорвавшихся боеприпасов из "кассет" практически невозможно – они могут скрываться в земле десятилетиями.Именно это обстоятельство подвигло международное сообщество к разработке и подписанию Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает разрабатывать, производить, применять и передавать третьим странам кассетные боеприпасы, не помогать и не поощрять их применение.Где ВСУ могут применить кассетные боеприпасыСледует напомнить, что Украина начала применять кассетные боеприпасы задолго до специальной военной операции. Еще в 2014 году ВСУ обстреливали такими бомбами население Донбасса из реактивных систем залпового огня. "Кассеты" остались у нее еще со времен Советского Союза. Самым страшным примером в этом отношении стала трагедия 14 марта прошлого года, когда неонацисты ударили по центру Донецка ракетой "Точка-У", снабженной кассетной частью. Тогда погибли 20 человек, еще около 30 получили ранения.Кроме того, так называемые мины "Лепесток", которые киевский режим применял и в ходе так называемой "антитеррористической операции", и сейчас использует против мирных жителей ДНР и ЛНР – это та самая "начинка" кассетных бомб.Переданные Киеву американцами РСЗО HIMARS также могут комплектоваться ракетами с кассетной боевой частью. Речь идет о снарядах М30А1, в которых закладываются поражающие элементы –180 тысяч шариков из карбида вольфрама. При разрыве они способны поражать живую силу и легкобронированною технику в радиусе порядка 120 метров. Также киевский режим использует кассетные снаряды HIMARS для дистанционного минирования территории.МИД о кассетных бомбах Киеву: США будут соучастником гибели мирных людей &gt;&gt;По мнению экспертов, США могут отправить на Украину авиационные кассетные бомбы, и также соответствующие снаряды для РСЗО. С их помощью в Киеве и Вашингтоне рассчитывают переломить ситуацию на фронте в пользу ВСУ. "Кассеты" в первую очередь опасны для подразделений, идущих на штурм – против войск, находящихся в укрытиях, они малоэффективны. Бронетехника также может пострадать от таких боеприпасов, но только в случае, если снаряд вплотную подлетит к танку или БТРу. При отсутствии серьезной бомбардировочной авиации у киевского режима кассетные авиабомбы вряд ли станут грозным оружием против наших войск.Российские силы также достаточно эффективно уничтожают артиллерию противника и наносят удары по местам хранения и складам боеприпасов. Поэтому с высокой долей вероятности ВСУ будут применять американские кассетные боеприпасы именно против мирного населения, как они это делали и раньше, полностью приняв тактику террористов.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу: в случае применения Киевом кассетных боеприпасов РФ ответит тем жеКассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозыКак Украина готовится атаковать РФ кассетными боеприпасами
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кассетные боеприпасы, справка, оружие, himars, сво, всу (вооруженные силы украины), украина
Кассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасны

Как устроены кассетные боеприпасы, как их применяют и в чем их главная опасность – справка

11:21 12.07.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОстатки реактивного боеприпаса
Остатки реактивного боеприпаса - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Вашингтон после продолжительных дискуссий все же утвердил передачу Киеву кассетных боеприпасов, запрещенных к производству, передаче и применению специальной международной Конвенцией от 2008 года. К ней на данный момент присоединились 123 государства, но ни США, ни Украины среди них нет, как и России. И министр обороны РФ Сергей Шойгу уже пообещал, что в случае поставок Украине таких бомб российские войска применят по подразделениям ВСУ аналогичные средства поражения. В Пентагоне предполагают, что кассетные боеприпасы позволят украинским войскам улучшить ситуацию на фронте и прорвать нашу линию обороны. Что представляют собой эти снаряды, насколько они разрушительны и опасны, и где ВСУ могут их использовать?

Что представляет собой кассетный боеприпас

Кассетные бомбы – разновидность боеприпасов типа "воздух-земля" или "земля-земля", способные одновременно поражать большую площадь. Они состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и выбрасывают большое количество так называемых суббоеприпасов меньшего размера – маленькие бомбы или гранаты с осколочными или кумулятивно-осколочными боевыми элементами, противопехотные мины и т.д.
Отделение "начинки" от ракеты происходит на высоте в несколько десятков метров, а мощный вышибной заряд позволяет добиться разлета суббоеприпасов на несколько сотен метров. Как правило, "кассета" во время полета выпускает за собой небольшой парашют, который выравнивает ее в воздухе. После чего из нее вылетают также снабженные парашютиками суббоеприпасы, которые взрываются у самой земли. Благодаря этой детали повышается точность попадания и возрастает площадь поражения.
Как правило, такие средства поражения применяются для уничтожения личного состава и легкобронированной техники, находящихся вне укрытий, а также разрушения взлетно-посадочных полос и ЛЭП, распыления химического или биологического оружия.
Бомбовые кассеты могут быть управляемыми и неуправляемыми, сбрасываемыми и несбрасываемыми, их могут выпускать с самолетов, из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактических ракетных комплексов.

История применения "кассет" и чем они опасны

Первой кассетной бомбой была немецкая Sprengbombe Dickwandig 2 – так называемая "бомба-бабочка". Их использовали Люфтваффе для замедления наступления советских войск в годы Великой Отечественной войны.
Наиболее массово "кассеты" использовались во время войн в Корее, Вьетнаме, Лаосе, Анголе. США применяли такие снаряды в Афганистане и Ираке, в том числе во время операции "Буря в пустыне", Великобритания – в войне с Аргентиной за Фолкленды, Армения и Азербайджан – в Нагорно-Карабахском конфликте.
Из-за несовершенства взрывателей бомбовых кассет такие боеприпасы имеют высокую частоту отказов – от 10 до 30%. Разбросанные неразорвавшиеся суббоперипасы надолго превратили огромные территории в минные поля, на которых десятилетиями гибнут и получают увечья гражданские, в том числе дети. Только в Лаосе за 60 лет, прошедших со времен войны США в Индокитае, более 50 тысяч человек пострадали от кассетных боеприпасов. Из них 30 тысяч погибли, а более 20 тысяч получили тяжелые ранения, включая потерю конечностей.
Как утверждают специалисты, полностью обезопасить какой-либо участок земли от неразорвавшихся боеприпасов из "кассет" практически невозможно – они могут скрываться в земле десятилетиями.
Именно это обстоятельство подвигло международное сообщество к разработке и подписанию Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает разрабатывать, производить, применять и передавать третьим странам кассетные боеприпасы, не помогать и не поощрять их применение.

Где ВСУ могут применить кассетные боеприпасы

Следует напомнить, что Украина начала применять кассетные боеприпасы задолго до специальной военной операции. Еще в 2014 году ВСУ обстреливали такими бомбами население Донбасса из реактивных систем залпового огня. "Кассеты" остались у нее еще со времен Советского Союза. Самым страшным примером в этом отношении стала трагедия 14 марта прошлого года, когда неонацисты ударили по центру Донецка ракетой "Точка-У", снабженной кассетной частью. Тогда погибли 20 человек, еще около 30 получили ранения.
Кроме того, так называемые мины "Лепесток", которые киевский режим применял и в ходе так называемой "антитеррористической операции", и сейчас использует против мирных жителей ДНР и ЛНР – это та самая "начинка" кассетных бомб.
Переданные Киеву американцами РСЗО HIMARS также могут комплектоваться ракетами с кассетной боевой частью. Речь идет о снарядах М30А1, в которых закладываются поражающие элементы –180 тысяч шариков из карбида вольфрама. При разрыве они способны поражать живую силу и легкобронированною технику в радиусе порядка 120 метров. Также киевский режим использует кассетные снаряды HIMARS для дистанционного минирования территории.
МИД о кассетных бомбах Киеву: США будут соучастником гибели мирных людей >>
По мнению экспертов, США могут отправить на Украину авиационные кассетные бомбы, и также соответствующие снаряды для РСЗО. С их помощью в Киеве и Вашингтоне рассчитывают переломить ситуацию на фронте в пользу ВСУ. "Кассеты" в первую очередь опасны для подразделений, идущих на штурм – против войск, находящихся в укрытиях, они малоэффективны.
Бронетехника также может пострадать от таких боеприпасов, но только в случае, если снаряд вплотную подлетит к танку или БТРу. При отсутствии серьезной бомбардировочной авиации у киевского режима кассетные авиабомбы вряд ли станут грозным оружием против наших войск.
Российские силы также достаточно эффективно уничтожают артиллерию противника и наносят удары по местам хранения и складам боеприпасов. Поэтому с высокой долей вероятности ВСУ будут применять американские кассетные боеприпасы именно против мирного населения, как они это делали и раньше, полностью приняв тактику террористов.
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