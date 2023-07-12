https://crimea.ria.ru/20230712/verit-nelzya-senator-otsenil-obeschanie-zelenskogo-po-kassetnym-snaryadam-1130013645.html

Верить нельзя: сенатор оценил обещание Зеленского по кассетным снарядам

Верить нельзя: сенатор оценил обещание Зеленского по кассетным снарядам - РИА Новости Крым, 12.07.2023

Верить нельзя: сенатор оценил обещание Зеленского по кассетным снарядам

Верить обещаниям президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ будут применять американские кассетные боеприпасы исключительно по военным целям, ни в... РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T16:25

2023-07-12T16:25

2023-07-12T16:25

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мнения

сергей цеков

йенс столтенберг

саммит нато в вильнюсе

владимир зеленский (президент украины)

сша

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мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Верить обещаниям президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ будут применять американские кассетные боеприпасы исключительно по военным целям, ни в коем случае нельзя. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сенатор РФ от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вильнюсе заявил, что ВСУ будет применять поставляемые США кассетные боеприпасы исключительно по военным целям и только на тех территориях, которые Киев считает "временно оккупированными".По мнению сенатора, украинские боевики будут использовать кассетные снаряды не только против российских военных, но и против мирного населения новых субъектов РФ, тем самым вымещая свою злость на людях, которые не поддержали националистический курс Киева и по итогам референдумов присоединились к России."Руководство Украины и те, кто за ним стоит, прекрасно понимают, что эти исконно русские территории останутся в составе России и уже ни при каких условиях не вернутся в состав Украины. А сам Зеленский хочет как можно дольше остаться у власти, поэтому готов пускаться во все тяжкие и применять любое оружие", – отметил политик.Цеков также полагает, что поддерживаемое Вашингтоном намерение киевского режима применять кассетные боеприпасы свидетельствует о таянии надежд на победу Украины на поле боя.Поставка кассетных боеприпасов Украине и реакция Москвы7 июля в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что США передадут Киеву кассетные боеприпасы.В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, как и где их будут использовать, обозначив "пять ключевых принципов". В частности, он заявил, что новое оружие ВСУ будут применять в ходе так называемой "деоккупации" бывших украинских территорий. При этом не будут использовать "кассеты" в городах во избежание рисков для гражданского населения – целью станут только районы сосредоточения российских военных.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в США прекрасно понимают, что обещания Киева применять кассетные боеприпасы" аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. Поэтому решение администрации Байдена поставить Украине оружие неизбирательного действия нацелено на максимальное затягивание конфликта.Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на вооружении российской армии имеется широкая номенклатура кассетных боеприпасов, и они будут применены против ВСУ в случае поставок Киеву таких средств поражения из США. По словам руководителя ведомства, российские кассетные боеприпасы гораздо эффективнее американских, а их номенклатура шире и разнообразнее.

https://crimea.ria.ru/20230712/kassetnye-boepripasy-chto-eto-takoe-i-chem-oni-opasny-1130002063.html

сша

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мнения, сергей цеков, йенс столтенберг, саммит нато в вильнюсе, владимир зеленский (президент украины), сша, кассетные боеприпасы, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, министерство обороны рф, сергей шойгу