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Верить нельзя: сенатор оценил обещание Зеленского по кассетным снарядам - РИА Новости Крым, 12.07.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230712/verit-nelzya-senator-otsenil-obeschanie-zelenskogo-po-kassetnym-snaryadam-1130013645.html
Верить нельзя: сенатор оценил обещание Зеленского по кассетным снарядам
Верить нельзя: сенатор оценил обещание Зеленского по кассетным снарядам - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Верить нельзя: сенатор оценил обещание Зеленского по кассетным снарядам
Верить обещаниям президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ будут применять американские кассетные боеприпасы исключительно по военным целям, ни в... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T16:25
2023-07-12T16:25
эксклюзивы риа новости крым
мнения
сергей цеков
йенс столтенберг
саммит нато в вильнюсе
владимир зеленский (президент украины)
сша
кассетные боеприпасы
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Верить обещаниям президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ будут применять американские кассетные боеприпасы исключительно по военным целям, ни в коем случае нельзя. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сенатор РФ от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вильнюсе заявил, что ВСУ будет применять поставляемые США кассетные боеприпасы исключительно по военным целям и только на тех территориях, которые Киев считает "временно оккупированными".По мнению сенатора, украинские боевики будут использовать кассетные снаряды не только против российских военных, но и против мирного населения новых субъектов РФ, тем самым вымещая свою злость на людях, которые не поддержали националистический курс Киева и по итогам референдумов присоединились к России."Руководство Украины и те, кто за ним стоит, прекрасно понимают, что эти исконно русские территории останутся в составе России и уже ни при каких условиях не вернутся в состав Украины. А сам Зеленский хочет как можно дольше остаться у власти, поэтому готов пускаться во все тяжкие и применять любое оружие", – отметил политик.Цеков также полагает, что поддерживаемое Вашингтоном намерение киевского режима применять кассетные боеприпасы свидетельствует о таянии надежд на победу Украины на поле боя.Поставка кассетных боеприпасов Украине и реакция Москвы7 июля в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что США передадут Киеву кассетные боеприпасы.В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, как и где их будут использовать, обозначив "пять ключевых принципов". В частности, он заявил, что новое оружие ВСУ будут применять в ходе так называемой "деоккупации" бывших украинских территорий. При этом не будут использовать "кассеты" в городах во избежание рисков для гражданского населения – целью станут только районы сосредоточения российских военных.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в США прекрасно понимают, что обещания Киева применять кассетные боеприпасы" аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. Поэтому решение администрации Байдена поставить Украине оружие неизбирательного действия нацелено на максимальное затягивание конфликта.Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на вооружении российской армии имеется широкая номенклатура кассетных боеприпасов, и они будут применены против ВСУ в случае поставок Киеву таких средств поражения из США. По словам руководителя ведомства, российские кассетные боеприпасы гораздо эффективнее американских, а их номенклатура шире и разнообразнее.
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мнения, сергей цеков, йенс столтенберг, саммит нато в вильнюсе, владимир зеленский (президент украины), сша, кассетные боеприпасы, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, министерство обороны рф, сергей шойгу
Верить нельзя: сенатор оценил обещание Зеленского по кассетным снарядам

Сенатор Цеков: верить обещаниям Зеленского о применении кассетных боеприпасов нельзя

16:25 12.07.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Верить обещаниям президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ будут применять американские кассетные боеприпасы исключительно по военным целям, ни в коем случае нельзя. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сенатор РФ от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вильнюсе заявил, что ВСУ будет применять поставляемые США кассетные боеприпасы исключительно по военным целям и только на тех территориях, которые Киев считает "временно оккупированными".
"Верить Зеленскому, конечно, нельзя. Он в принципе патологический лжец. Как показывает анализ всех его предыдущих высказываний, он совершенно не держит свое слово. Суть нынешнего неонацистского киевского руководства, которое ведет войну в основном с гражданским населением, и их действия понятны, верить им, конечно же, нельзя", - сказал Цеков.
По мнению сенатора, украинские боевики будут использовать кассетные снаряды не только против российских военных, но и против мирного населения новых субъектов РФ, тем самым вымещая свою злость на людях, которые не поддержали националистический курс Киева и по итогам референдумов присоединились к России.
"Руководство Украины и те, кто за ним стоит, прекрасно понимают, что эти исконно русские территории останутся в составе России и уже ни при каких условиях не вернутся в состав Украины. А сам Зеленский хочет как можно дольше остаться у власти, поэтому готов пускаться во все тяжкие и применять любое оружие", – отметил политик.
Цеков также полагает, что поддерживаемое Вашингтоном намерение киевского режима применять кассетные боеприпасы свидетельствует о таянии надежд на победу Украины на поле боя.
"Как показывает нынешняя ситуация, российская армия очень сильна и эффективна. В США понимают, что Украина не может победить, и им эту агонию надо максимально затянуть, чтобы победить Россию не на поле боя, а в каких-то других вопросах – в международных отношениях, экономике", - считает сенатор.

Поставка кассетных боеприпасов Украине и реакция Москвы

7 июля в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что США передадут Киеву кассетные боеприпасы.
В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, как и где их будут использовать, обозначив "пять ключевых принципов". В частности, он заявил, что новое оружие ВСУ будут применять в ходе так называемой "деоккупации" бывших украинских территорий. При этом не будут использовать "кассеты" в городах во избежание рисков для гражданского населения – целью станут только районы сосредоточения российских военных.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в США прекрасно понимают, что обещания Киева применять кассетные боеприпасы" аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. Поэтому решение администрации Байдена поставить Украине оружие неизбирательного действия нацелено на максимальное затягивание конфликта.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на вооружении российской армии имеется широкая номенклатура кассетных боеприпасов, и они будут применены против ВСУ в случае поставок Киеву таких средств поражения из США. По словам руководителя ведомства, российские кассетные боеприпасы гораздо эффективнее американских, а их номенклатура шире и разнообразнее.
Остатки реактивного боеприпаса - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
11:21
Кассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасны
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияСергей ЦековЙенс СтолтенбергСаммит НАТО в ВильнюсеВладимир Зеленский (президент Украины)СШАКассетные боеприпасыМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваМинистерство обороны РФСергей Шойгу
 
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