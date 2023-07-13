https://crimea.ria.ru/20230713/kassetnye-boepripasy-iz-ssha-peredany-na-ukrainu---pentagon-1130047812.html

Кассетные боеприпасы из США переданы на Украину - Пентагон

Кассетные боеприпасы из США переданы на Украину - Пентагон - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Кассетные боеприпасы из США переданы на Украину - Пентагон

Украина получила кассетные боеприпасы, переданные США, а также аналогичные снаряды, поставленные другими странами. Об этом в четверг заявил директор операций... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T22:13

2023-07-13T22:13

2023-07-13T22:14

украина

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пентагон

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Украина получила кассетные боеприпасы, переданные США, а также аналогичные снаряды, поставленные другими странами. Об этом в четверг заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс, пишет РИА Новости.Он также указал, что Киев уже имел запас аналогичных боеприпасов из других стран.7 июля в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что США передадут Киеву кассетные боеприпасы. В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, как и где их будут использовать, обозначив "пять ключевых принципов". В частности, он заявил, что новое оружие ВСУ будут применять в ходе так называемой "деоккупации" бывших украинских территорий. При этом не будут использовать "кассеты" в городах во избежание рисков для гражданского населения – целью станут только районы сосредоточения российских военных.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в США прекрасно понимают, что обещания Киева применять кассетные боеприпасы" аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. Поэтому решение администрации Байдена поставить Украине оружие неизбирательного действия нацелено на максимальное затягивание конфликта.Шойгу заявил, что на вооружении российской армии имеется широкая номенклатура кассетных боеприпасов, и они будут применены против ВСУ в случае поставок Киеву таких средств поражения из США. При этом, по словам Шойгу, они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее. Глава Минобороны РФ добавил, что в настоящее время командование Объединенной группировки войск в районе проведения СВО принимает дополнительные меры организационного и технического характера по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: поставка новых вооружений только усугубит ситуацию для УкраиныВерить нельзя: сенатор оценил обещание Зеленского по кассетным снарядамКассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасны

https://crimea.ria.ru/20230711/shoygu-v-sluchae-primeneniya-kievom-kassetnykh-boepripasov-rf-otvetit-tem-zhe-1129987221.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, пентагон, поставки западного оружия украине, кассетные боеприпасы, новости, в мире, сво