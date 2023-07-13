Кассетные боеприпасы из США переданы на Украину - Пентагон
Пентагон: переданные США и другими странами кассетные боеприпасы уже на Украине
22:13 13.07.2023 (обновлено: 22:14 13.07.2023)
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileПентагон
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Украина получила кассетные боеприпасы, переданные США, а также аналогичные снаряды, поставленные другими странами. Об этом в четверг заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс, пишет РИА Новости.
"Наши кассетные боеприпасы уже там", - сказал Симс журналистам.
Он также указал, что Киев уже имел запас аналогичных боеприпасов из других стран.
"Мы знаем, что там находились некоторые (кассетные боеприпасы - ред.), переданные ранее третьими странами", - заявил он.
7 июля в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что США передадут Киеву кассетные боеприпасы. В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, как и где их будут использовать, обозначив "пять ключевых принципов". В частности, он заявил, что новое оружие ВСУ будут применять в ходе так называемой "деоккупации" бывших украинских территорий. При этом не будут использовать "кассеты" в городах во избежание рисков для гражданского населения – целью станут только районы сосредоточения российских военных.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в США прекрасно понимают, что обещания Киева применять кассетные боеприпасы" аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. Поэтому решение администрации Байдена поставить Украине оружие неизбирательного действия нацелено на максимальное затягивание конфликта.
Шойгу заявил, что на вооружении российской армии имеется широкая номенклатура кассетных боеприпасов, и они будут применены против ВСУ в случае поставок Киеву таких средств поражения из США. При этом, по словам Шойгу, они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее. Глава Минобороны РФ добавил, что в настоящее время командование Объединенной группировки войск в районе проведения СВО принимает дополнительные меры организационного и технического характера по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов.
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