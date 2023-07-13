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Кассетные боеприпасы из США переданы на Украину - Пентагон - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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Кассетные боеприпасы из США переданы на Украину - Пентагон
Кассетные боеприпасы из США переданы на Украину - Пентагон - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Кассетные боеприпасы из США переданы на Украину - Пентагон
Украина получила кассетные боеприпасы, переданные США, а также аналогичные снаряды, поставленные другими странами. Об этом в четверг заявил директор операций... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T22:13
2023-07-13T22:14
украина
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пентагон
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Украина получила кассетные боеприпасы, переданные США, а также аналогичные снаряды, поставленные другими странами. Об этом в четверг заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс, пишет РИА Новости.Он также указал, что Киев уже имел запас аналогичных боеприпасов из других стран.7 июля в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что США передадут Киеву кассетные боеприпасы. В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, как и где их будут использовать, обозначив "пять ключевых принципов". В частности, он заявил, что новое оружие ВСУ будут применять в ходе так называемой "деоккупации" бывших украинских территорий. При этом не будут использовать "кассеты" в городах во избежание рисков для гражданского населения – целью станут только районы сосредоточения российских военных.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в США прекрасно понимают, что обещания Киева применять кассетные боеприпасы" аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. Поэтому решение администрации Байдена поставить Украине оружие неизбирательного действия нацелено на максимальное затягивание конфликта.Шойгу заявил, что на вооружении российской армии имеется широкая номенклатура кассетных боеприпасов, и они будут применены против ВСУ в случае поставок Киеву таких средств поражения из США. При этом, по словам Шойгу, они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее. Глава Минобороны РФ добавил, что в настоящее время командование Объединенной группировки войск в районе проведения СВО принимает дополнительные меры организационного и технического характера по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: поставка новых вооружений только усугубит ситуацию для УкраиныВерить нельзя: сенатор оценил обещание Зеленского по кассетным снарядамКассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасны
https://crimea.ria.ru/20230711/shoygu-v-sluchae-primeneniya-kievom-kassetnykh-boepripasov-rf-otvetit-tem-zhe-1129987221.html
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РИА Новости Крым
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украина, сша, пентагон, поставки западного оружия украине, кассетные боеприпасы, новости, в мире, сво
Кассетные боеприпасы из США переданы на Украину - Пентагон

Пентагон: переданные США и другими странами кассетные боеприпасы уже на Украине

22:13 13.07.2023 (обновлено: 22:14 13.07.2023)
 
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileПентагон
Пентагон
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Украина получила кассетные боеприпасы, переданные США, а также аналогичные снаряды, поставленные другими странами. Об этом в четверг заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс, пишет РИА Новости.
"Наши кассетные боеприпасы уже там", - сказал Симс журналистам.
Он также указал, что Киев уже имел запас аналогичных боеприпасов из других стран.

"Мы знаем, что там находились некоторые (кассетные боеприпасы - ред.), переданные ранее третьими странами", - заявил он.

7 июля в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что США передадут Киеву кассетные боеприпасы. В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, как и где их будут использовать, обозначив "пять ключевых принципов". В частности, он заявил, что новое оружие ВСУ будут применять в ходе так называемой "деоккупации" бывших украинских территорий. При этом не будут использовать "кассеты" в городах во избежание рисков для гражданского населения – целью станут только районы сосредоточения российских военных.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в США прекрасно понимают, что обещания Киева применять кассетные боеприпасы" аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. Поэтому решение администрации Байдена поставить Украине оружие неизбирательного действия нацелено на максимальное затягивание конфликта.
Шойгу заявил, что на вооружении российской армии имеется широкая номенклатура кассетных боеприпасов, и они будут применены против ВСУ в случае поставок Киеву таких средств поражения из США. При этом, по словам Шойгу, они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее. Глава Минобороны РФ добавил, что в настоящее время командование Объединенной группировки войск в районе проведения СВО принимает дополнительные меры организационного и технического характера по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов.
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