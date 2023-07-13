https://crimea.ria.ru/20230713/putin-postavka-novykh-vooruzheniy-tolko-usugubit-situatsiyu-dlya-ukrainy-1130042811.html

Путин: поставка новых вооружений только усугубит ситуацию для Украины

Путин: поставка новых вооружений только усугубит ситуацию для Украины - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Путин: поставка новых вооружений только усугубит ситуацию для Украины

Поставка Киеву новых западных вооружений не повлияет на ход специальной военной операции, а только усугубит ситуацию для Украины. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T19:01

2023-07-13T19:01

2023-07-13T19:23

владимир путин (политик)

россия

сво

поставки западного оружия украине

украина

нато

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0d/1130042691_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_bc18591793e60f1d61da61418090e409.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Поставка Киеву новых западных вооружений не повлияет на ход специальной военной операции, а только усугубит ситуацию для Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.По словам Путина, если кто-то заинтересован в дальнейшем разжигании конфликта, а судя по всему, такие есть, то дальнейшая поставка Украине вооружений – это самый лучший способ реализовать эту задачу.Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что чем дальнобойнее будет поставляемое Украине Западом вооружение, тем дальше Россия будет оттеснять неонацистов от своих границ, включая новые субъекты РФ.7 июля в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что США передадут Киеву кассетные боеприпасы. В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, как и где их будут использовать, обозначив "пять ключевых принципов". В частности, он заявил, что новое оружие ВСУ будут применять в ходе так называемой "деоккупации" бывших украинских территорий. При этом не будут использовать "кассеты" в городах во избежание рисков для гражданского населения – целью станут только районы сосредоточения российских военных.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в США прекрасно понимают, что обещания Киева применять кассетные боеприпасы" аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. Поэтому решение администрации Байдена поставить Украине оружие неизбирательного действия нацелено на максимальное затягивание конфликта.Шойгу заявил, что на вооружении российской армии имеется широкая номенклатура кассетных боеприпасов, и они будут применены против ВСУ в случае поставок Киеву таких средств поражения из США. При этом, по словам Шойгу, они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее. Глава Минобороны РФ добавил, что в настоящее время командование Объединенной группировки войск в районе проведения СВО принимает дополнительные меры организационного и технического характера по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили решение Франции передать Украине дальнобойные ракетыШойгу: в случае применения Киевом кассетных боеприпасов РФ ответит тем жеФРГ передает Киеву партию оружия: в списке танки Leopard и ЗРК Patriot

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, сво, поставки западного оружия украине, украина, нато, новости