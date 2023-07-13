Путин: поставка новых вооружений только усугубит ситуацию для Украины
Путин: поставка новых вооружений не изменит ход СВО, а лишь усугубит ситуацию для Украины
19:01 13.07.2023 (обновлено: 19:23 13.07.2023)
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин посетил форум будущих технологий
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Поставка Киеву новых западных вооружений не повлияет на ход специальной военной операции, а только усугубит ситуацию для Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"С точки зрения возможного изменения на поле боя поставка новых вооружений ничего не даст, а только усугубит ситуацию, причем усугубит для украинской стороны, и будет разжигать дальше конфликт", - сказал глава государства журналистам в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Путина, если кто-то заинтересован в дальнейшем разжигании конфликта, а судя по всему, такие есть, то дальнейшая поставка Украине вооружений – это самый лучший способ реализовать эту задачу.
Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что чем дальнобойнее будет поставляемое Украине Западом вооружение, тем дальше Россия будет оттеснять неонацистов от своих границ, включая новые субъекты РФ.
7 июля в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что США передадут Киеву кассетные боеприпасы. В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, как и где их будут использовать, обозначив "пять ключевых принципов". В частности, он заявил, что новое оружие ВСУ будут применять в ходе так называемой "деоккупации" бывших украинских территорий. При этом не будут использовать "кассеты" в городах во избежание рисков для гражданского населения – целью станут только районы сосредоточения российских военных.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в США прекрасно понимают, что обещания Киева применять кассетные боеприпасы" аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. Поэтому решение администрации Байдена поставить Украине оружие неизбирательного действия нацелено на максимальное затягивание конфликта.
Шойгу заявил, что на вооружении российской армии имеется широкая номенклатура кассетных боеприпасов, и они будут применены против ВСУ в случае поставок Киеву таких средств поражения из США. При этом, по словам Шойгу, они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее. Глава Минобороны РФ добавил, что в настоящее время командование Объединенной группировки войск в районе проведения СВО принимает дополнительные меры организационного и технического характера по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов.
Читайте также на РИА Новости Крым: