https://crimea.ria.ru/20230717/rossiyskie-voyska-otrazili-15-atak-vsu-za-sutki-na-dvukh-napravleniyakh-1130121492.html

Российские войска отразили 15 атак ВСУ за сутки на двух направлениях

Российские войска отразили 15 атак ВСУ за сутки на двух направлениях - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Российские войска отразили 15 атак ВСУ за сутки на двух направлениях

Вооруженные силы России отразили за сутки в целом 15 атак, предпринятых ВСУ на двух направлениях – Донецком и Краснолиманском. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T15:31

2023-07-17T15:31

2023-07-17T15:53

новости

министерство обороны рф

сво

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

армия и флот

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0e/1130061047_0:82:1960:1184_1920x0_80_0_0_7fe90b137053f615d919aa96e9f2796f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили за сутки в целом 15 атак, предпринятых ВСУ на двух направлениях – Донецком и Краснолиманском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской Народной Республики, Терны, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка Луганской Народной Республики.За сутки на этих направлениях противник потерял около 380 человек.В ведомстве отмечают, что враг продолжает попытки проникнуть за линию обороны силами диверсионно-разведывательных групп. С 16 июля ВС РФ пресекли деятельность трех украинских ДРГ в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Днепр" уничтожили на Херсонщине четыре лодки с диверсантами при попытке форсировать реку. Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту произошел теракт – Следком возбудил уголовное дело В ДНР отменят комендантский час для проезда по коридору в Крым Действие зерновой сделки прекращается – Кремль

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, сво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), армия и флот, потери всу