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Российские войска отразили 15 атак ВСУ за сутки на двух направлениях
Российские войска отразили 15 атак ВСУ за сутки на двух направлениях - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Российские войска отразили 15 атак ВСУ за сутки на двух направлениях
Вооруженные силы России отразили за сутки в целом 15 атак, предпринятых ВСУ на двух направлениях – Донецком и Краснолиманском. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T15:31
2023-07-17T15:31
2023-07-17T15:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили за сутки в целом 15 атак, предпринятых ВСУ на двух направлениях – Донецком и Краснолиманском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской Народной Республики, Терны, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка Луганской Народной Республики.За сутки на этих направлениях противник потерял около 380 человек.В ведомстве отмечают, что враг продолжает попытки проникнуть за линию обороны силами диверсионно-разведывательных групп. С 16 июля ВС РФ пресекли деятельность трех украинских ДРГ в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Днепр" уничтожили на Херсонщине четыре лодки с диверсантами при попытке форсировать реку. Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту произошел теракт – Следком возбудил уголовное дело В ДНР отменят комендантский час для проезда по коридору в Крым Действие зерновой сделки прекращается – Кремль
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новости, министерство обороны рф, сво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), армия и флот, потери всу
Российские войска отразили 15 атак ВСУ за сутки на двух направлениях
ВС РФ отразили 15 атак ВСУ за сутки на двух Донецком и Краснолиманском направлениях
15:31 17.07.2023 (обновлено: 15:53 17.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили за сутки в целом 15 атак, предпринятых ВСУ на двух направлениях – Донецком и Краснолиманском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении в результате слаженных и мужественных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 13 атак противника в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской Народной Республики, Терны, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка Луганской Народной Республики.
За сутки на этих направлениях противник потерял около 380 человек.
В ведомстве отмечают, что враг продолжает попытки проникнуть за линию обороны силами диверсионно-разведывательных групп. С 16 июля ВС РФ пресекли деятельность трех украинских ДРГ в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Днепр" уничтожили
на Херсонщине четыре лодки с диверсантами при попытке форсировать реку.
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