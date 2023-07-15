Рейтинг@Mail.ru
Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230715/boytsy-gruppirovki-dnepr-potopili-tri-lodki-i-boevikov-vsu-na-khersonschine-1130076625.html
Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на Херсонщине
Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на Херсонщине
Бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку боевиков киевского режима форсировать реку Днепр в районе Софиевки. Потоплены три лодки, находившиеся в них... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T12:26
2023-07-15T12:28
группировка войск "днепр"
херсонская область
сво
вооруженные силы россии
потери всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/01/1124365398_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_06e729d124f1d772f1d6767d8b0c6b9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку боевиков киевского режима форсировать реку Днепр в районе Софиевки. Потоплены три лодки, находившиеся в них боевики уничтожены, сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, на Херсонском направлении уничтожена гаубица МСТА-Б в районе Сергеевки, и 120-мм минометный расчет в районе Днепровского, а также боекомплекты к ним. В результате уничтожено девять боевиков, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.На Каховском направлении соединения группировки войск "Днепр" уничтожили позиции вооруженных формирований Украины в районах Дудчан. Противник потерял девять боевиков убитыми, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.Днем ранее бойцы группировки "Днепр" уничтожили два вооруженных формирования Украины (ВФУ) на Херсонщине, а также технику и вооружение вражеских подразделений, общие потери противника составили 55 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Артиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУМинус 670 украинских боевиков и 45 единиц техники: ситуация в зоне СВОВСУ выпустили 80 снарядов за сутки по мирным жителям Херсонщины
https://crimea.ria.ru/20230606/v-khersonskoy-oblasti-presechena-popytka-vysadki-desanta-vsu-1129201910.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/01/1124365398_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bfef2a5f28283f16580142eaca071efb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
группировка войск "днепр", херсонская область, сво, вооруженные силы россии, потери всу , новости
Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на Херсонщине

Бойцы "Днепра" в Херсонской области потопили лодки ВСУ при попытке форсировать Днепр

12:26 15.07.2023 (обновлено: 12:28 15.07.2023)
 
© РИА Новости КрымРека Днепр в Херсонской области
Река Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку боевиков киевского режима форсировать реку Днепр в районе Софиевки. Потоплены три лодки, находившиеся в них боевики уничтожены, сообщили в экстренных службах региона.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе Софиевки, в результате огневого поражения уничтожено три лодки и 12 боевиков", – говорится в сообщении.
Кроме того, на Херсонском направлении уничтожена гаубица МСТА-Б в районе Сергеевки, и 120-мм минометный расчет в районе Днепровского, а также боекомплекты к ним. В результате уничтожено девять боевиков, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.
На Каховском направлении соединения группировки войск "Днепр" уничтожили позиции вооруженных формирований Украины в районах Дудчан. Противник потерял девять боевиков убитыми, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.
Днем ранее бойцы группировки "Днепр" уничтожили два вооруженных формирования Украины (ВФУ) на Херсонщине, а также технику и вооружение вражеских подразделений, общие потери противника составили 55 человек.
Военнослужащий с ПЗРК Верба - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
6 июня, 09:00
В Херсонской области пресечена попытка высадки десанта ВСУ
Читайте также на РИА Новости Крым:
Артиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУ
Минус 670 украинских боевиков и 45 единиц техники: ситуация в зоне СВО
ВСУ выпустили 80 снарядов за сутки по мирным жителям Херсонщины
 
Группировка войск "Днепр"Херсонская областьСВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Крымский мост Ситуация на Крымском мосту. ОнлайнВчера, 11:17
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07Наместник Киево-Печерской лавры может умереть в СИЗО - патриарх Кирилл
15:50Путин: главная цель зерновой сделки не реализована
15:12Ждать более двух часов: ситуация у Крымского моста
15:06На Кубани смыло пешеходный мост
14:43ВСУ потеряли 210 боевиков на Запорожском и Южно-Донецком направлениях
14:25Не дал врагу прорвать оборону: в Севастополе простились с героем СВО
14:08Киев создает ядерную угрозу для всей Европы: МИД об атаке на Курскую АЭС
13:45СБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян
13:14ВСУ обстреливают из артиллерии жителей Херсонщины: 69 прилетов за день
13:01Убийство главы сельсовета предотвратили в Запорожской области
12:26Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на Херсонщине
11:59В России завершен весенний призыв на военную службу
11:49Автобус из Симферополя врезался в столб на Кубани – есть пострадавшие
11:34Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на Кубани
11:12Очередь у Крымского моста из Керчи выросла: сколько ждать досмотра
11:05Центр Севастополя до конца года встанет в пробках – причины
10:48Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ: более 40 прилетов за сутки
10:29Балицкий: ВСУ стянули пехоту в "серой зоне контрудара" на Запорожье
10:09Артиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУ
09:40Как работает Керченская паромная переправа 15 июля
Лента новостейМолния