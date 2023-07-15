https://crimea.ria.ru/20230715/boytsy-gruppirovki-dnepr-potopili-tri-lodki-i-boevikov-vsu-na-khersonschine-1130076625.html
Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на Херсонщине
Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на Херсонщине
Бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку боевиков киевского режима форсировать реку Днепр в районе Софиевки. Потоплены три лодки, находившиеся в них... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T12:26
2023-07-15T12:26
2023-07-15T12:28
группировка войск "днепр"
херсонская область
сво
вооруженные силы россии
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку боевиков киевского режима форсировать реку Днепр в районе Софиевки. Потоплены три лодки, находившиеся в них боевики уничтожены, сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, на Херсонском направлении уничтожена гаубица МСТА-Б в районе Сергеевки, и 120-мм минометный расчет в районе Днепровского, а также боекомплекты к ним. В результате уничтожено девять боевиков, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.На Каховском направлении соединения группировки войск "Днепр" уничтожили позиции вооруженных формирований Украины в районах Дудчан. Противник потерял девять боевиков убитыми, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.Днем ранее бойцы группировки "Днепр" уничтожили два вооруженных формирования Украины (ВФУ) на Херсонщине, а также технику и вооружение вражеских подразделений, общие потери противника составили 55 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Артиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУМинус 670 украинских боевиков и 45 единиц техники: ситуация в зоне СВОВСУ выпустили 80 снарядов за сутки по мирным жителям Херсонщины
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группировка войск "днепр", херсонская область, сво, вооруженные силы россии, потери всу , новости
Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на Херсонщине
Бойцы "Днепра" в Херсонской области потопили лодки ВСУ при попытке форсировать Днепр
12:26 15.07.2023 (обновлено: 12:28 15.07.2023)