https://crimea.ria.ru/20230715/boytsy-gruppirovki-dnepr-potopili-tri-lodki-i-boevikov-vsu-na-khersonschine-1130076625.html

Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на Херсонщине

Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 15.07.2023

Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на Херсонщине

Бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку боевиков киевского режима форсировать реку Днепр в районе Софиевки. Потоплены три лодки, находившиеся в них... РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T12:26

2023-07-15T12:26

2023-07-15T12:28

группировка войск "днепр"

херсонская область

сво

вооруженные силы россии

потери всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/01/1124365398_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_06e729d124f1d772f1d6767d8b0c6b9d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку боевиков киевского режима форсировать реку Днепр в районе Софиевки. Потоплены три лодки, находившиеся в них боевики уничтожены, сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, на Херсонском направлении уничтожена гаубица МСТА-Б в районе Сергеевки, и 120-мм минометный расчет в районе Днепровского, а также боекомплекты к ним. В результате уничтожено девять боевиков, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.На Каховском направлении соединения группировки войск "Днепр" уничтожили позиции вооруженных формирований Украины в районах Дудчан. Противник потерял девять боевиков убитыми, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.Днем ранее бойцы группировки "Днепр" уничтожили два вооруженных формирования Украины (ВФУ) на Херсонщине, а также технику и вооружение вражеских подразделений, общие потери противника составили 55 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Артиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУМинус 670 украинских боевиков и 45 единиц техники: ситуация в зоне СВОВСУ выпустили 80 снарядов за сутки по мирным жителям Херсонщины

https://crimea.ria.ru/20230606/v-khersonskoy-oblasti-presechena-popytka-vysadki-desanta-vsu-1129201910.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", херсонская область, сво, вооруженные силы россии, потери всу , новости