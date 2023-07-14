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Удары сил группировки "Днепр": два подразделения ВСУ и техника уничтожены
Удары сил группировки "Днепр": два подразделения ВСУ и техника уничтожены - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Удары сил группировки "Днепр": два подразделения ВСУ и техника уничтожены
Бойцы группировки "Днепр" уничтожили два вооруженных формирования Украины (ВФУ) на Херсонщине, а также технику и вооружение вражеских подразделений, общие... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T13:23
2023-07-14T13:23
2023-07-14T13:23
группировка войск "днепр"
сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
херсонская область
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" уничтожили два вооруженных формирования Украины (ВФУ) на Херсонщине, а также технику и вооружение вражеских подразделений, общие потери противника составили 55 человек. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В результате разбиты самоходная гаубица Д-30 под Антоновкой и минометный расчет с боекомплектом к нему у поселка Приднепровское, выведены из строя два автомобиля. Кроме того, на Каховском направлении уничтожена гаубица М-777 с расчетом и боекомплектом.Общий урон живой силе противника за сутки составил 55 человек, из них 36 – безвозвратные потери.13 июля сообщалось, что бойцы группировки "Днепр" пресекли две попытки противника форсировать реку и уничтожили за сутки около 100 украинских боевиков. А силы группировки ВС РФ "Запад" сорвали две попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении. Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска нанесли ракетный удар по складам ВСУ – цели уничтожены ВС РФ отразили больше 20 атак украинских войск на четырех направлениях Вооружение США, Англии и Польши уничтожено в зоне спецоперации
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группировка войск "днепр", сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, херсонская область, вооруженные силы россии
Удары сил группировки "Днепр": два подразделения ВСУ и техника уничтожены
Бойцы группировки "Днепр" уничтожили два вооруженных формирования ВСУ на Херсонщине