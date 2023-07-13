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ВС РФ отразили больше 20 атак украинских войск на трех направлениях - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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ВС РФ отразили больше 20 атак украинских войск на трех направлениях
ВС РФ отразили больше 20 атак украинских войск на трех направлениях - РИА Новости Крым, 13.07.2023
ВС РФ отразили больше 20 атак украинских войск на трех направлениях
Вооруженные силы России отразили более 20 атак украинских подразделений на четырех направлениях, общие суточные потери противника на всей линии соприкосновения... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T15:02
2023-07-13T15:02
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили более 20 атак украинских подразделений на четырех направлениях, общие суточные потери противника на всей линии соприкосновения превысили 850 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации военного ведомства, ВСУ за сутки пытались прорвать российскую оборону более двадцати раз. Шестнадцать попыток были предприняты на Донецком направлении в районах населенных пунктов Веселое, Красногоровка, Северное, Новомихайловка и Марьинка в Донецкой Народной Республике.Все атаки были успешно отражены подразделениями "Южной" группировки войск. Потери противника здесь составили порядка 480 человек. Также уничтожена техника и вооружение противника, а в районе н. п. Курдюмовка пресечена деятельность украинской ДРГ.Еще пять попыток атаковать враг предпринял на Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях.Кроме того, на Запорожском направлении российские войска отразили атаку подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. В этом же районе ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Пятихатки.Общие потери украинских войск на этих трех направлениях превысили 270 человек. Еще около ста военнослужащих ВСУ были уничтожены на Купянском и Херсонском направлениях.Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия российских войск поразила 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 96 районах.Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам с боеприпасами ВСУ – все назначенные объекты поражены. Читайте также на РИА Новости Крым:Сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении Работали на ВСУ: в Курской области задержаны диверсанты ВСУ выпустили 80 снарядов за сутки по мирным жителям Херсонщины
https://crimea.ria.ru/20230713/rossiyskie-voyska-nanesli-raketnyy-udar-po-skladam-vsu--tseli-unichtozheny-1130035748.html
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сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости, армия и флот, украина, россия
ВС РФ отразили больше 20 атак украинских войск на трех направлениях

ВС РФ отразили более 20 атак ВСУ на четырех направлениях в зоне спецоперации – Минобороны

15:02 13.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили более 20 атак украинских подразделений на четырех направлениях, общие суточные потери противника на всей линии соприкосновения превысили 850 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации военного ведомства, ВСУ за сутки пытались прорвать российскую оборону более двадцати раз. Шестнадцать попыток были предприняты на Донецком направлении в районах населенных пунктов Веселое, Красногоровка, Северное, Новомихайловка и Марьинка в Донецкой Народной Республике.
Все атаки были успешно отражены подразделениями "Южной" группировки войск. Потери противника здесь составили порядка 480 человек. Также уничтожена техника и вооружение противника, а в районе н. п. Курдюмовка пресечена деятельность украинской ДРГ.
Еще пять попыток атаковать враг предпринял на Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях.
"На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кременная (ЛНР) отражены три атаки противника. На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" пресечены попытки проведения противником двух атак в районах населенных пунктов Ровнополь и Новодонецкое (ДНР)", – уточнили в Минобороны.
Кроме того, на Запорожском направлении российские войска отразили атаку подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. В этом же районе ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Пятихатки.
Общие потери украинских войск на этих трех направлениях превысили 270 человек. Еще около ста военнослужащих ВСУ были уничтожены на Купянском и Херсонском направлениях.
Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия российских войск поразила 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 96 районах.
Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам с боеприпасами ВСУ – все назначенные объекты поражены.
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