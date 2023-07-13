https://crimea.ria.ru/20230713/rabotali-na-vsu-v-kurskoy-oblasti-zaderzhany-diversanty-1130030871.html

Работали на ВСУ: в Курской области задержаны диверсанты

Работали на ВСУ: в Курской области задержаны диверсанты - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Работали на ВСУ: в Курской области задержаны диверсанты

Двух россиян, подозреваемых в передаче ВСУ сведений об объектах Минобороны, задержали и арестовали в Курской области. Об этом сообщается на сайте Федеральной... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T12:33

2023-07-13T12:33

2023-07-13T12:33

курская область

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

диверсанты

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Двух россиян, подозреваемых в передаче ВСУ сведений об объектах Минобороны, задержали и арестовали в Курской области. Об этом сообщается на сайте Федеральной службой безопасности. Отмечается, что сведения могли быть использованы для диверсий и ударов в районах погрузки, содержания и путях следования российской военной техники. У задержанных изъята спецтехника и средства связи с инструкциями по выполнению заданий украинской стороны. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене и о приготовлении к диверсии."Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания", - сказано в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине задержан участник товарной блокады КрымаТеракт на Крымском мосту устроил Киев - признание Минобороны УкраиныАгент ГУР рассказал, чему учат диверсантов на украинских полигонах

https://crimea.ria.ru/20230707/agent-gur-na-doprose-rasskazal-chem-interesuyutsya-spetssluzhby-kieva-v-krymu-1129879560.html

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсанты, новости, россия