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Работали на ВСУ: в Курской области задержаны диверсанты - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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Работали на ВСУ: в Курской области задержаны диверсанты
Работали на ВСУ: в Курской области задержаны диверсанты - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Работали на ВСУ: в Курской области задержаны диверсанты
Двух россиян, подозреваемых в передаче ВСУ сведений об объектах Минобороны, задержали и арестовали в Курской области. Об этом сообщается на сайте Федеральной... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T12:33
2023-07-13T12:33
курская область
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
диверсанты
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Двух россиян, подозреваемых в передаче ВСУ сведений об объектах Минобороны, задержали и арестовали в Курской области. Об этом сообщается на сайте Федеральной службой безопасности. Отмечается, что сведения могли быть использованы для диверсий и ударов в районах погрузки, содержания и путях следования российской военной техники. У задержанных изъята спецтехника и средства связи с инструкциями по выполнению заданий украинской стороны. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене и о приготовлении к диверсии."Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания", - сказано в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине задержан участник товарной блокады КрымаТеракт на Крымском мосту устроил Киев - признание Минобороны УкраиныАгент ГУР рассказал, чему учат диверсантов на украинских полигонах
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курская область, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсанты, новости, россия
Работали на ВСУ: в Курской области задержаны диверсанты

ФСБ: в Курской области задержаны работавшие на ВСУ россияне

12:33 13.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Двух россиян, подозреваемых в передаче ВСУ сведений об объектах Минобороны, задержали и арестовали в Курской области. Об этом сообщается на сайте Федеральной службой безопасности.
"В Курской области пресечена противоправная деятельность преступной группы из числа российских граждан, подозреваемых в сборе и передаче представителям ВСУ сведений в отношении объектов Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории региона", - сказано в сообщении.
Отмечается, что сведения могли быть использованы для диверсий и ударов в районах погрузки, содержания и путях следования российской военной техники. У задержанных изъята спецтехника и средства связи с инструкциями по выполнению заданий украинской стороны. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене и о приготовлении к диверсии.
"Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания", - сказано в сообщении.
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Курская областьПроисшествияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ДиверсантыНовостиРоссия
 
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