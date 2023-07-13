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Работали на ВСУ: в Курской области задержаны диверсанты
Работали на ВСУ: в Курской области задержаны диверсанты - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Работали на ВСУ: в Курской области задержаны диверсанты
Двух россиян, подозреваемых в передаче ВСУ сведений об объектах Минобороны, задержали и арестовали в Курской области. Об этом сообщается на сайте Федеральной... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T12:33
2023-07-13T12:33
2023-07-13T12:33
курская область
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
диверсанты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Двух россиян, подозреваемых в передаче ВСУ сведений об объектах Минобороны, задержали и арестовали в Курской области. Об этом сообщается на сайте Федеральной службой безопасности. Отмечается, что сведения могли быть использованы для диверсий и ударов в районах погрузки, содержания и путях следования российской военной техники. У задержанных изъята спецтехника и средства связи с инструкциями по выполнению заданий украинской стороны. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене и о приготовлении к диверсии."Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания", - сказано в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине задержан участник товарной блокады КрымаТеракт на Крымском мосту устроил Киев - признание Минобороны УкраиныАгент ГУР рассказал, чему учат диверсантов на украинских полигонах
https://crimea.ria.ru/20230707/agent-gur-na-doprose-rasskazal-chem-interesuyutsya-spetssluzhby-kieva-v-krymu-1129879560.html
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курская область, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсанты, новости, россия
Работали на ВСУ: в Курской области задержаны диверсанты
ФСБ: в Курской области задержаны работавшие на ВСУ россияне