https://crimea.ria.ru/20230711/na-khersonschine-zaderzhan-uchastnik-tovarnoy-blokady-kryma-1129969765.html

На Херсонщине задержан участник товарной блокады Крыма

На Херсонщине задержан участник товарной блокады Крыма - РИА Новости Крым, 11.07.2023

На Херсонщине задержан участник товарной блокады Крыма

В Херсонской области по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании задержан гражданин России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T12:08

2023-07-11T12:08

2023-07-11T12:12

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

херсонская область

происшествия

введение продуктовой блокады крыма со стороны украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании задержан гражданин России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Херсонской области.Отмечается, что задержанный мог быть причастен и к товарной блокаде Крыма, организованной украинскими радикалами после возвращения полуострова в состав России."Установлено, что в 2016 году указанное лицо добровольно вступило в функционировавшее на территории Украины незаконное вооруженное формирование, целью которого помимо осуществления продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма со стороны украинской границы, является нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение полуострова в состав Украины", - сказано в сообщении.Как добавили в МВД России, по предварительным данным, задержанный 54-летний житель села Рыково Генического района Херсонской области, являясь участником запрещенного в РФ украинского незаконного вооруженного формирования, в 2015-2016 годах охранял контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар".В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем, а равно участии в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства преступления.Товарная блокада Крыма была организованна в 2015 году радикалами запрещенных в Российской Федерации крымско-татарского меджлиса* и "Правого сектора"**. Комментируя ее итог, в 2016 году глава Республики Крым Сергей Аксенов, заявил, что это преступление обернулось лишь экономическим спадом в развитии южных областей Украины, традиционно поставлявших в Крым продовольствие и другую продукцию. * экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации** террористическая и экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Минэкономразвития: товарная блокада привела к росту пищепрома КрымаСторонника "Правого сектора"* задержали в МосквеКрым намерен взыскать с Украины более 152 млрд рублей за водную блокаду

https://crimea.ria.ru/20230706/proukrainskogo-terrorista-likvidirovali-v-tyumenskoy-oblasti--fsb-1129849391.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, происшествия, введение продуктовой блокады крыма со стороны украины, безопасность