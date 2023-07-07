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Агент ГУР рассказал, чему учат диверсантов на украинских полигонах - РИА Новости Крым, 07.07.2023
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Агент ГУР рассказал, чему учат диверсантов на украинских полигонах
Агент ГУР рассказал, чему учат диверсантов на украинских полигонах - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Агент ГУР рассказал, чему учат диверсантов на украинских полигонах
Диверсант, задержанный сотрудниками ФСБ за попытку подрыва железной дороги на перегоне Чистенькое – Почтовое в Крыму 23 февраля, рассказал, как его вербовали и... РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T17:51
2023-07-07T17:51
крым
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
задержание украинских диверсантов в крыму и севастополе
диверсия
диверсанты
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Диверсант, задержанный сотрудниками ФСБ за попытку подрыва железной дороги на перегоне Чистенькое – Почтовое в Крыму 23 февраля, рассказал, как его вербовали и обучали взрывному делу. Видео допроса вышло в эфире программы "Вести" на канале "Россия 24".Во Львове злоумышленник встретил известного блогера, который свел его со служащими в украинской разведке. Через пару месяцев, когда диверсант уже находился в Киеве, с ним связались и пригласили на встречу.Агента обучали работе со взрывчаткой иностранного производства. Он отметил, что на том же полигоне находились люди, говорящие по-английски, из чего диверсант сделал вывод, что это наемники.Информацию о задержании украинского агента в пятницу опубликовала пресс-служба ФСБ. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя этот факт, сказал, что любые попытки подрывной деятельности в Крыму повлекут неизбежное наказание.Читайте также на РИА Новости Крым:Железнодорожные пути повреждены в Кировском районе КрымаПроисшествия на железной дороге в КрымуВ Крыму усилят меры безопасности на железной дороге
https://crimea.ria.ru/20230707/agent-gur-na-doprose-rasskazal-chem-interesuyutsya-spetssluzhby-kieva-v-krymu-1129879560.html
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крым, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), задержание украинских диверсантов в крыму и севастополе, диверсия, диверсанты, новости крыма
Агент ГУР рассказал, чему учат диверсантов на украинских полигонах

Задержанный в Крыму диверсант: в Одессе наемники учили работать с иностранной взрывчаткой

17:51 07.07.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВзрывчатка. Архивное фото
Взрывчатка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Диверсант, задержанный сотрудниками ФСБ за попытку подрыва железной дороги на перегоне Чистенькое – Почтовое в Крыму 23 февраля, рассказал, как его вербовали и обучали взрывному делу. Видео допроса вышло в эфире программы "Вести" на канале "Россия 24".

"Спустя четыре дня после начала СВО я выехал через Египет в Европу, затем на Украину, во Львов. Там я обучал бойцов ТРО (территориальной обороны – ред.) и занимался волонтерской помощью", - рассказывает задержанный.

Во Львове злоумышленник встретил известного блогера, который свел его со служащими в украинской разведке. Через пару месяцев, когда диверсант уже находился в Киеве, с ним связались и пригласили на встречу.

"Прошло мое тестирование на полиграфе, затем я выехал в Одессу для подготовки и тренировок. Началось мое обучение, это было рядом с 28-й бригадой, на заброшенной части полигона. Там я учился минно-взрывному, а также стрелковому делу", - рассказал злоумышленник.

Агента обучали работе со взрывчаткой иностранного производства. Он отметил, что на том же полигоне находились люди, говорящие по-английски, из чего диверсант сделал вывод, что это наемники.

"Вне полигона я проходил обучение в Одессе, где был блок по способам связи с сотрудниками ГУР, был блок разведки, наблюдения и контрнаблюдения, также был блок по способам установки тайников и закладок. После прохождения обучения в конце октября меня вывели из Украины в Румынию, выдав новый телефон и денежные средства в размере трех тысяч долларов", - сказал он.

Информацию о задержании украинского агента в пятницу опубликовала пресс-служба ФСБ. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя этот факт, сказал, что любые попытки подрывной деятельности в Крыму повлекут неизбежное наказание.
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