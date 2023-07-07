https://crimea.ria.ru/20230707/agent-gur-rasskazal-chemu-uchat-diversantov-na-ukrainskikh-poligonakh-1129879259.html

Агент ГУР рассказал, чему учат диверсантов на украинских полигонах

Агент ГУР рассказал, чему учат диверсантов на украинских полигонах - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Агент ГУР рассказал, чему учат диверсантов на украинских полигонах

Диверсант, задержанный сотрудниками ФСБ за попытку подрыва железной дороги на перегоне Чистенькое – Почтовое в Крыму 23 февраля, рассказал, как его вербовали и... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T17:51

2023-07-07T17:51

2023-07-07T17:51

крым

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

задержание украинских диверсантов в крыму и севастополе

диверсия

диверсанты

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Диверсант, задержанный сотрудниками ФСБ за попытку подрыва железной дороги на перегоне Чистенькое – Почтовое в Крыму 23 февраля, рассказал, как его вербовали и обучали взрывному делу. Видео допроса вышло в эфире программы "Вести" на канале "Россия 24".Во Львове злоумышленник встретил известного блогера, который свел его со служащими в украинской разведке. Через пару месяцев, когда диверсант уже находился в Киеве, с ним связались и пригласили на встречу.Агента обучали работе со взрывчаткой иностранного производства. Он отметил, что на том же полигоне находились люди, говорящие по-английски, из чего диверсант сделал вывод, что это наемники.Информацию о задержании украинского агента в пятницу опубликовала пресс-служба ФСБ. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя этот факт, сказал, что любые попытки подрывной деятельности в Крыму повлекут неизбежное наказание.Читайте также на РИА Новости Крым:Железнодорожные пути повреждены в Кировском районе КрымаПроисшествия на железной дороге в КрымуВ Крыму усилят меры безопасности на железной дороге

https://crimea.ria.ru/20230707/agent-gur-na-doprose-rasskazal-chem-interesuyutsya-spetssluzhby-kieva-v-krymu-1129879560.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), задержание украинских диверсантов в крыму и севастополе, диверсия, диверсанты, новости крыма