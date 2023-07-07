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Аксенов пообещал возмездие всем украинским агентам - РИА Новости Крым, 07.07.2023
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Аксенов пообещал возмездие всем украинским агентам
Аксенов пообещал возмездие всем украинским агентам - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Аксенов пообещал возмездие всем украинским агентам
Любые попытки подрывой деятельности в Крыму повлекут неизбежное наказание, заявил глава республики Сергей Аксенов, комментируя задержание сотрудниками ФСБ... РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T10:36
2023-07-07T10:36
новости крыма
сергей аксенов
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
антитеррор
задержание диверсантов и шпионов в крыму
бахчисарайский район
диверсанты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Любые попытки подрывой деятельности в Крыму повлекут неизбежное наказание, заявил глава республики Сергей Аксенов, комментируя задержание сотрудниками ФСБ украинского агента, который в феврале совершил подрыв железнодорожного полотна в Крыму.Глава Крыма также поблагодарил всех представителей спецслужб за эффективную профессиональную работу и вклад в обеспечение безопасности региона.В ФСБ рассказали, что 23 февраля 2023 года диверсант подорвал железнодорожное полотно на перегоне "Чистенькое-Почтовое" в Бахчисарайском районе Крыма. Он использовал самодельное взрывное устройство, которое ему передали через тайник.Читайте также на РИА Новости Крым:Железнодорожные пути повреждены в Кировском районе КрымаПроисшествия на железной дороге в КрымуВ Крыму усилят меры безопасности на железной дороге
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новости крыма, сергей аксенов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, задержание диверсантов и шпионов в крыму, бахчисарайский район, диверсанты
Аксенов пообещал возмездие всем украинским агентам

Аксенов о задержании диверсанта в Крыму: от наказания не уйдет никто

10:36 07.07.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в зоне СВО
Глава Крыма Сергей Аксенов в зоне СВО
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Любые попытки подрывой деятельности в Крыму повлекут неизбежное наказание, заявил глава республики Сергей Аксенов, комментируя задержание сотрудниками ФСБ украинского агента, который в феврале совершил подрыв железнодорожного полотна в Крыму.

"Всем, кто пытается вести подрывную деятельность на территории полуострова, следует помнить – от наказания не уйдет никто", написал глава республики в своем Tekegram-канале.

Глава Крыма также поблагодарил всех представителей спецслужб за эффективную профессиональную работу и вклад в обеспечение безопасности региона.
В ФСБ рассказали, что 23 февраля 2023 года диверсант подорвал железнодорожное полотно на перегоне "Чистенькое-Почтовое" в Бахчисарайском районе Крыма. Он использовал самодельное взрывное устройство, которое ему передали через тайник.
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Новости КрымаСергей АксеновФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)АнтитеррорЗадержание диверсантов и шпионов в КрымуБахчисарайский районДиверсанты
 
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