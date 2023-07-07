https://crimea.ria.ru/20230707/aksenov-poobeschal-vozmezdie-vsem-ukrainskim-agentam-1129874588.html

Аксенов пообещал возмездие всем украинским агентам

Аксенов пообещал возмездие всем украинским агентам - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Аксенов пообещал возмездие всем украинским агентам

Любые попытки подрывой деятельности в Крыму повлекут неизбежное наказание, заявил глава республики Сергей Аксенов, комментируя задержание сотрудниками ФСБ... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T10:36

2023-07-07T10:36

2023-07-07T10:36

новости крыма

сергей аксенов

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

антитеррор

задержание диверсантов и шпионов в крыму

бахчисарайский район

диверсанты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Любые попытки подрывой деятельности в Крыму повлекут неизбежное наказание, заявил глава республики Сергей Аксенов, комментируя задержание сотрудниками ФСБ украинского агента, который в феврале совершил подрыв железнодорожного полотна в Крыму.Глава Крыма также поблагодарил всех представителей спецслужб за эффективную профессиональную работу и вклад в обеспечение безопасности региона.В ФСБ рассказали, что 23 февраля 2023 года диверсант подорвал железнодорожное полотно на перегоне "Чистенькое-Почтовое" в Бахчисарайском районе Крыма. Он использовал самодельное взрывное устройство, которое ему передали через тайник.Читайте также на РИА Новости Крым:Железнодорожные пути повреждены в Кировском районе КрымаПроисшествия на железной дороге в КрымуВ Крыму усилят меры безопасности на железной дороге

бахчисарайский район

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2023

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новости крыма, сергей аксенов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, задержание диверсантов и шпионов в крыму, бахчисарайский район, диверсанты