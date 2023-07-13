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Группировка "Днепр" громит противника: ВСУ потеряли 95 боевиков
Группировка "Днепр" громит противника: ВСУ потеряли 95 боевиков - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Группировка "Днепр" громит противника: ВСУ потеряли 95 боевиков
В Херсонской области бойцы группировки подразделения "Днепр" продолжают громить противника. За сутки украинские боевики потеряли убитыми и ранеными 95 боевиков, РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T10:28
2023-07-13T10:28
2023-07-13T10:31
новости
группировка войск "днепр"
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Херсонской области бойцы группировки подразделения "Днепр" продолжают громить противника. За сутки украинские боевики потеряли убитыми и ранеными 95 боевиков, также российские военные пресекли две попытки противника форсировать реку и вывели из строя две гаубицы "М-777". Об этом сообщили в экстренных службах.В островной зоне соединения группировки войск "Днепр" уничтожили два 120 мм минометных расчета и боекомплект к нему. Ликвидированы шесть украинских боевиков, еще четверо получили ранения.Уточняется, что подбиты две гаубицы "М-777", расчеты и боекомплекты к ним. В результате потери противника составили десять боевиков, еще трое получили ранения различной степени тяжести.На Каховском направлении группировка "Днепр" уничтожила две позиции противника возле населенных пунктов Дудчаны и Саблуковка. Убиты семь боевиков, еще пять ранены.Ранее сообщалось, что в ходе огневого поражения соединениями российского подразделения "Днепр" ВСУ потеряли в Херсонской области еще 37 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожены артустановка "Гвоздика" и минометные расчеты противника. Об этом сообщили в экстренных службах.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары "Днепра": на Каховском направлении уничтожено подразделение ВСУВсе атаки отбиты: армия России уничтожила 600 боевиков в зоне СВОВСУ потеряли еще 700 боевиков в провальных попытках наступления
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, группировка войск "днепр", сво, армия и флот, вооруженные силы россии, херсонская область, потери всу
Группировка "Днепр" громит противника: ВСУ потеряли 95 боевиков
Группировка "Днепр" вывела из строя 95 боевиков ВСУ на Херсонщине
10:28 13.07.2023 (обновлено: 10:31 13.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Херсонской области бойцы группировки подразделения "Днепр" продолжают громить противника. За сутки украинские боевики потеряли убитыми и ранеными 95 боевиков, также российские военные пресекли две попытки противника форсировать реку и вывели из строя две гаубицы "М-777". Об этом сообщили в экстренных службах.
В островной зоне соединения группировки войск "Днепр" уничтожили два 120 мм минометных расчета и боекомплект к нему. Ликвидированы шесть украинских боевиков, еще четверо получили ранения.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении пресечено две попытки противника форсирования реки Днепр, в районах населенных пунктов Дачи и Антоновка, в результате огневого поражения уничтожено три быстроходные лодки и более 60 боевиков ВФУ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подбиты две гаубицы "М-777", расчеты и боекомплекты к ним. В результате потери противника составили десять боевиков, еще трое получили ранения различной степени тяжести.
На Каховском направлении группировка "Днепр" уничтожила две позиции противника возле населенных пунктов Дудчаны и Саблуковка. Убиты семь боевиков, еще пять ранены.
Ранее сообщалось, что в ходе огневого поражения соединениями российского подразделения "Днепр" ВСУ потеряли в Херсонской области
еще 37 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожены артустановка "Гвоздика" и минометные расчеты противника. Об этом сообщили в экстренных службах.
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