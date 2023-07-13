https://crimea.ria.ru/20230713/gruppirovka-dnepr-gromit-protivnika-vsu-poteryali-95-boevikov-1130028777.html

Группировка "Днепр" громит противника: ВСУ потеряли 95 боевиков

Группировка "Днепр" громит противника: ВСУ потеряли 95 боевиков - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Группировка "Днепр" громит противника: ВСУ потеряли 95 боевиков

В Херсонской области бойцы группировки подразделения "Днепр" продолжают громить противника. За сутки украинские боевики потеряли убитыми и ранеными 95 боевиков, РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T10:28

2023-07-13T10:28

2023-07-13T10:31

новости

группировка войск "днепр"

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

херсонская область

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Херсонской области бойцы группировки подразделения "Днепр" продолжают громить противника. За сутки украинские боевики потеряли убитыми и ранеными 95 боевиков, также российские военные пресекли две попытки противника форсировать реку и вывели из строя две гаубицы "М-777". Об этом сообщили в экстренных службах.В островной зоне соединения группировки войск "Днепр" уничтожили два 120 мм минометных расчета и боекомплект к нему. Ликвидированы шесть украинских боевиков, еще четверо получили ранения.Уточняется, что подбиты две гаубицы "М-777", расчеты и боекомплекты к ним. В результате потери противника составили десять боевиков, еще трое получили ранения различной степени тяжести.На Каховском направлении группировка "Днепр" уничтожила две позиции противника возле населенных пунктов Дудчаны и Саблуковка. Убиты семь боевиков, еще пять ранены.Ранее сообщалось, что в ходе огневого поражения соединениями российского подразделения "Днепр" ВСУ потеряли в Херсонской области еще 37 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожены артустановка "Гвоздика" и минометные расчеты противника. Об этом сообщили в экстренных службах.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары "Днепра": на Каховском направлении уничтожено подразделение ВСУВсе атаки отбиты: армия России уничтожила 600 боевиков в зоне СВОВСУ потеряли еще 700 боевиков в провальных попытках наступления

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, группировка войск "днепр", сво, армия и флот, вооруженные силы россии, херсонская область, потери всу