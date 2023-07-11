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Удары "Днепра": на Каховском направлении уничтожено подразделение ВСУ - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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Удары "Днепра": на Каховском направлении уничтожено подразделение ВСУ
Удары "Днепра": на Каховском направлении уничтожено подразделение ВСУ - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Удары "Днепра": на Каховском направлении уничтожено подразделение ВСУ
Бойцы группировки "Днепр" ликвидировали подразделение ВСУ на Каховском направлении в Херсонской области и гаубичный расчет в островной зоне региона. Об этом... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T15:37
2023-07-11T14:59
новости
херсонская область
сво
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
группировка войск "днепр"
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" ликвидировали подразделение ВСУ на Каховском направлении в Херсонской области и гаубичный расчет в островной зоне региона. Об этом сообщили в экстренных службах.Кроме того, на данном направлении выведены из строя три автомобиля противника. А в островной части Херсонской области уничтожена гаубица Д-30 с расчетом и боекомплектом.Общие потери врага здесь превысили два десятка человек, из них 12 убитыми. Ранее сообщалось, что силами подразделений группировки "Днепр" уничтожены два самолета штурмовой авиации Су-25 украинских вооруженных сил уничтожены в Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа группировки "Днепр": уничтожены танки и 7 подразделений ВСУВсе атаки отбиты: армия России уничтожила 600 боевиков в зоне СВО
https://crimea.ria.ru/20230709/logistika-narushena-vsu-lishilis-4-skladov-boepripasov--1129911807.html
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новости, херсонская область, сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), группировка войск "днепр", потери всу
Удары "Днепра": на Каховском направлении уничтожено подразделение ВСУ

Бойцы группировки "Днепр" ликвидировали подразделение ВСУ на Каховском направлении

15:37 11.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" ликвидировали подразделение ВСУ на Каховском направлении в Херсонской области и гаубичный расчет в островной зоне региона. Об этом сообщили в экстренных службах.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ", – говорится в сообщении.
Кроме того, на данном направлении выведены из строя три автомобиля противника. А в островной части Херсонской области уничтожена гаубица Д-30 с расчетом и боекомплектом.
Общие потери врага здесь превысили два десятка человек, из них 12 убитыми.
Ранее сообщалось, что силами подразделений группировки "Днепр" уничтожены два самолета штурмовой авиации Су-25 украинских вооруженных сил уничтожены в Херсонской области.
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