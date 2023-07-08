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Работа группировки "Днепр": уничтожены танки и 7 подразделений ВСУ - РИА Новости Крым, 08.07.2023
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Работа группировки "Днепр": уничтожены танки и 7 подразделений ВСУ
Работа группировки "Днепр": уничтожены танки и 7 подразделений ВСУ - РИА Новости Крым, 08.07.2023
Работа группировки "Днепр": уничтожены танки и 7 подразделений ВСУ
Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили на позициях в нескольких районах Херсонщины около 70 украинских боевиков, а также два танка Т-64, гаубицу МСТА-Б РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T11:28
2023-07-08T11:28
группировка войск "днепр"
херсонская область
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
сво
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили на позициях в нескольких районах Херсонщины около 70 украинских боевиков, а также два танка Т-64, гаубицу МСТА-Б с боекомплектом и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Сообщается, что за минувшие сутки уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Софиевка в островной зоне. Безвозвратные потери противника составили здесь 20 человек, еще 10 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, уничтожена гаубица МСТА-Б и автомобильная техника.Еще 18 человек убитыми и 19 ранеными ВСУ потеряли на Каховском направлении."В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены места временной дислокации подразделений ВСУ в районах н. п. Гавриловка и Качкаровка, позиции подразделений ВСУ в районах н. п. Козацкое и Дудчаны", – уточнили в экстренных службах.Помимо этого, противник здесь потерял 9 единиц техники. Накануне сообщалось, что бойцы "Днепр" на Херсонщине лишили ВСУ еще десятков военнослужащих, включая снайперов, а также техники и артиллерии. Читайте также на РИА Новости Крым:Они хуже фашистов: пленный боевик рассказал об обстановке в ВСУПротивник подавлен: российские войска отразили 16 атак ВСУЭксперт назвал пять причин провала контрнаступления ВСУ
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Новости
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группировка войск "днепр", херсонская область, потери всу , всу (вооруженные силы украины), сво, новости, россия
Работа группировки "Днепр": уничтожены танки и 7 подразделений ВСУ

Бойцы группировки "Днепр" на Херсонщине уничтожили около 70 боевиков ВСУ и танки

11:28 08.07.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота артиллеристов на Херсонском направлении
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили на позициях в нескольких районах Херсонщины около 70 украинских боевиков, а также два танка Т-64, гаубицу МСТА-Б с боекомплектом и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Сообщается, что за минувшие сутки уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Софиевка в островной зоне. Безвозвратные потери противника составили здесь 20 человек, еще 10 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, уничтожена гаубица МСТА-Б и автомобильная техника.
На Херсонском направлении ликвидированы два минометных расчета, два танка Т-64 и САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажами и боекомплектами, а также позиции двух подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка и Ивановка. Всего на этом направлении противник потерял 30 человек, еще 13 ранены.
Еще 18 человек убитыми и 19 ранеными ВСУ потеряли на Каховском направлении.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены места временной дислокации подразделений ВСУ в районах н. п. Гавриловка и Качкаровка, позиции подразделений ВСУ в районах н. п. Козацкое и Дудчаны", – уточнили в экстренных службах.
Помимо этого, противник здесь потерял 9 единиц техники.
Накануне сообщалось, что бойцы "Днепр" на Херсонщине лишили ВСУ еще десятков военнослужащих, включая снайперов, а также техники и артиллерии.
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Группировка войск "Днепр"Херсонская областьПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОНовостиРоссия
 
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