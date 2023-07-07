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Противник подавлен: российские войска отразили 16 атак ВСУ - РИА Новости Крым, 07.07.2023
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Противник подавлен: российские войска отразили 16 атак ВСУ
Противник подавлен: российские войска отразили 16 атак ВСУ - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Противник подавлен: российские войска отразили 16 атак ВСУ
Российские военные отбили шестнадцать атак украинских сил за сутки на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, уничтожены боевики ВСУ, вооружение РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T15:05
2023-07-07T15:07
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
контрнаступление всу
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Российские военные отбили шестнадцать атак украинских сил за сутки на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, уничтожены боевики ВСУ, вооружение и техника, в том числе поставленная Западом. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Наибольшее число попыток атак пресечено на Донецком направлении.На данном направлении ВСУ потеряли больше 420 человек убитыми и ранеными. Кроме того, выведены из строя три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка Krab, сделанная в Польше.На Краснолиманском направлении российские подразделения отразили четыре атаки противника возле сел Новоегоровка, Нововодяное Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики."Уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - уточнили в ведомстве.Пресечены и две атаки украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Группировка войск "Восток" подавила противника возле Урожайного Донецкой Народной Республики.Накануне сообщалось, что ВС РФ уничтожили в Донецкой Народной Республике три пункта управления бригад ВСУ и нацгвардии Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар нанесен по местам хранения иностранных танков ВСУРоссийские войска уничтожили три военных склада и командный пункт ВСУВ Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230707/poteri-vsu-na-khersonschine-rastut---rabotayut-boytsy-dnepra-1129876484.html
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , контрнаступление всу, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новости
Противник подавлен: российские войска отразили 16 атак ВСУ

Минобороны: армия России отразила 16 атак ВСУ за сутки на трех направлениях

15:05 07.07.2023 (обновлено: 15:07 07.07.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Российские военные отбили шестнадцать атак украинских сил за сутки на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, уничтожены боевики ВСУ, вооружение и техника, в том числе поставленная Западом. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
Наибольшее число попыток атак пресечено на Донецком направлении.
"На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено десять атак противника в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в тексте.
На данном направлении ВСУ потеряли больше 420 человек убитыми и ранеными. Кроме того, выведены из строя три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка Krab, сделанная в Польше.
На Краснолиманском направлении российские подразделения отразили четыре атаки противника возле сел Новоегоровка, Нововодяное Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.
"Уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - уточнили в ведомстве.
Пресечены и две атаки украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Группировка войск "Восток" подавила противника возле Урожайного Донецкой Народной Республики.
Накануне сообщалось, что ВС РФ уничтожили в Донецкой Народной Республике три пункта управления бригад ВСУ и нацгвардии Украины.
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