https://crimea.ria.ru/20230707/protivnik-podavlen-rossiyskie-voyska-otrazili-16-atak-vsu-1129883466.html

Противник подавлен: российские войска отразили 16 атак ВСУ

Противник подавлен: российские войска отразили 16 атак ВСУ - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Противник подавлен: российские войска отразили 16 атак ВСУ

Российские военные отбили шестнадцать атак украинских сил за сутки на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, уничтожены боевики ВСУ, вооружение РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T15:05

2023-07-07T15:05

2023-07-07T15:07

сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Российские военные отбили шестнадцать атак украинских сил за сутки на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, уничтожены боевики ВСУ, вооружение и техника, в том числе поставленная Западом. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Наибольшее число попыток атак пресечено на Донецком направлении.На данном направлении ВСУ потеряли больше 420 человек убитыми и ранеными. Кроме того, выведены из строя три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка Krab, сделанная в Польше.На Краснолиманском направлении российские подразделения отразили четыре атаки противника возле сел Новоегоровка, Нововодяное Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики."Уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - уточнили в ведомстве.Пресечены и две атаки украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Группировка войск "Восток" подавила противника возле Урожайного Донецкой Народной Республики.Накануне сообщалось, что ВС РФ уничтожили в Донецкой Народной Республике три пункта управления бригад ВСУ и нацгвардии Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар нанесен по местам хранения иностранных танков ВСУРоссийские войска уничтожили три военных склада и командный пункт ВСУВ Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ

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донецкая народная республика (днр)

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