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Ракетный удар нанесен по местам хранения иностранных танков ВСУ - РИА Новости Крым, 06.07.2023
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Ракетный удар нанесен по местам хранения иностранных танков ВСУ
Ракетный удар нанесен по местам хранения иностранных танков ВСУ - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Ракетный удар нанесен по местам хранения иностранных танков ВСУ
Корабли Военно-морских сил России нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также местам хранения... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T14:21
2023-07-06T14:35
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армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Корабли Военно-морских сил России нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также местам хранения иностранной бронетанковой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, цель удара достигнута, стратегическим резервам противника нанесен существенный урон.Как сообщалось, в ночь на четверг на всей территории Украины звучала воздушная тревога, в ряде областей прогремели взрывы. Украинские СМИ со ссылкой на командование ВСУ сообщили о работе ПВО в Львовской и Тернопольской областях. Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, во Львове взрывы прозвучали несколько раз. В результате поражен один из важных объектов критической инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска уничтожили три военных склада и командный пункт ВСУОгромные потери людей и техники: армия России громит врага в зоне СВОВзрывы и воздушная тревога: в городах Украины ночью было громко
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, министерство обороны рф, сво, армия и флот, вооруженные силы россии
Ракетный удар нанесен по местам хранения иностранных танков ВСУ

Минобороны РФ: нанесен удар по пунктам дислокации ВСУ и местам хранения иностранных танков

14:21 06.07.2023 (обновлено: 14:35 06.07.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Корабли Военно-морских сил России нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также местам хранения иностранной бронетанковой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава вооруженных сил Украины и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, цель удара достигнута, стратегическим резервам противника нанесен существенный урон.
Как сообщалось, в ночь на четверг на всей территории Украины звучала воздушная тревога, в ряде областей прогремели взрывы. Украинские СМИ со ссылкой на командование ВСУ сообщили о работе ПВО в Львовской и Тернопольской областях. Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, во Львове взрывы прозвучали несколько раз. В результате поражен один из важных объектов критической инфраструктуры.
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