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Ракетный удар нанесен по местам хранения иностранных танков ВСУ
Ракетный удар нанесен по местам хранения иностранных танков ВСУ - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Ракетный удар нанесен по местам хранения иностранных танков ВСУ
Корабли Военно-морских сил России нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также местам хранения... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T14:21
2023-07-06T14:21
2023-07-06T14:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Корабли Военно-морских сил России нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также местам хранения иностранной бронетанковой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, цель удара достигнута, стратегическим резервам противника нанесен существенный урон.Как сообщалось, в ночь на четверг на всей территории Украины звучала воздушная тревога, в ряде областей прогремели взрывы. Украинские СМИ со ссылкой на командование ВСУ сообщили о работе ПВО в Львовской и Тернопольской областях. Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, во Львове взрывы прозвучали несколько раз. В результате поражен один из важных объектов критической инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска уничтожили три военных склада и командный пункт ВСУОгромные потери людей и техники: армия России громит врага в зоне СВОВзрывы и воздушная тревога: в городах Украины ночью было громко
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новости, министерство обороны рф, сво, армия и флот, вооруженные силы россии
Ракетный удар нанесен по местам хранения иностранных танков ВСУ
Минобороны РФ: нанесен удар по пунктам дислокации ВСУ и местам хранения иностранных танков
14:21 06.07.2023 (обновлено: 14:35 06.07.2023)