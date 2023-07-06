https://crimea.ria.ru/20230706/raketnyy-udar-nanesen-po-mestam-khraneniya-inostrannykh-tankov-vsu-1129859147.html

Ракетный удар нанесен по местам хранения иностранных танков ВСУ

Ракетный удар нанесен по местам хранения иностранных танков ВСУ - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Ракетный удар нанесен по местам хранения иностранных танков ВСУ

Корабли Военно-морских сил России нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также местам хранения... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T14:21

2023-07-06T14:21

2023-07-06T14:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Корабли Военно-морских сил России нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также местам хранения иностранной бронетанковой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, цель удара достигнута, стратегическим резервам противника нанесен существенный урон.Как сообщалось, в ночь на четверг на всей территории Украины звучала воздушная тревога, в ряде областей прогремели взрывы. Украинские СМИ со ссылкой на командование ВСУ сообщили о работе ПВО в Львовской и Тернопольской областях. Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, во Львове взрывы прозвучали несколько раз. В результате поражен один из важных объектов критической инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска уничтожили три военных склада и командный пункт ВСУОгромные потери людей и техники: армия России громит врага в зоне СВОВзрывы и воздушная тревога: в городах Украины ночью было громко

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, сво, армия и флот, вооруженные силы россии