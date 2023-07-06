https://crimea.ria.ru/20230706/nochnye-vzryvy-na-zapadnoy-ukraine---vs-rf-porazili-vazhnuyu-tsel-vo-lvove-1129846912.html

Ночные взрывы на западной Украине - ВС РФ поразили важную цель во Львове

Ночные взрывы на западной Украине - ВС РФ поразили важную цель во Львове - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Ночные взрывы на западной Украине - ВС РФ поразили важную цель во Львове

В ночь на 7 июля на всей территории Украины звучала воздушная тревога, в ряде областей прогремели взрывы, во Львове поврежден объект критической инфраструктуры. РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T08:50

2023-07-06T08:50

2023-07-06T09:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В ночь на 7 июля на всей территории Украины звучала воздушная тревога, в ряде областей прогремели взрывы, во Львове поврежден объект критической инфраструктуры.Воздушная тревога на УкраинеПо данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ночь на четверг воздушную тревогу сначала услышали жители Киева и еще одиннадцати регионах Украины. Первый сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области в 0.46, позже красным на онлайн-карте "засветилась" территория всей страны.Украинские СМИ со ссылкой на Командование ВС ВСУ сообщили о работе ПВО в Львовской и Тернопольской областях.Взрывы во ЛьвовеКак сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, во Львове взрывы прозвучали несколько раз. В результате ВС РФ поразили один из важных объектов.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы и воздушная тревога: в городах Украины ночью было громкоУдары нанесены по Киеву и областиПутин: ВС России нанесли удар по штабу военной разведки Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, украина