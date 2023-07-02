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Взрывы и воздушная тревога: в городах Украины ночью было громко - РИА Новости Крым, 02.07.2023
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Взрывы и воздушная тревога: в городах Украины ночью было громко
Взрывы и воздушная тревога: в городах Украины ночью было громко - РИА Новости Крым, 02.07.2023
Взрывы и воздушная тревога: в городах Украины ночью было громко
В ночь на 2 июля в ряде подконтрольных Киеву городов на Украине прогремели взрывы и звучала воздушная тревога. РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T10:36
2023-07-02T10:36
украина
сво
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В ночь на 2 июля в ряде подконтрольных Киеву городов на Украине прогремели взрывы и звучала воздушная тревога.Как сообщают украинские СМИ, взрывы прогремели в Николаевской области и в подконтрольном Киеву Запорожье. Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил , что взрывы также были слышны в пригороде Запорожья, в местах дислокации боевиков ВСУ и в районах складов техники и боеприпасов противника. Кроме того, в ночь на 2 июля в Киеве и Киевской области объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Воздушная тревога также была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Прилет по аэродрому и мощные взрывы: ночные удары по УкраинеМощные взрывы прогремели в Сумах, Николаеве и ДнепропетровскеУдары нанесены по Киеву и области
https://crimea.ria.ru/20230701/borrel-anonsiroval-ochen-vazhnye-sobytiya-dlya-ukrainy-1129748091.html
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украина, сво, новости, вооруженные силы россии, киев, запорожье, николаевская область, сумская область, одесская область, харьковская область, владимир рогов
Взрывы и воздушная тревога: в городах Украины ночью было громко

В городах Украины звучали взрывы и сирены воздушной тревоги

10:36 02.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГромкоговоритель
Громкоговоритель - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В ночь на 2 июля в ряде подконтрольных Киеву городов на Украине прогремели взрывы и звучала воздушная тревога.
Как сообщают украинские СМИ, взрывы прогремели в Николаевской области и в подконтрольном Киеву Запорожье. Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил , что взрывы также были слышны в пригороде Запорожья, в местах дислокации боевиков ВСУ и в районах складов техники и боеприпасов противника.
Кроме того, в ночь на 2 июля в Киеве и Киевской области объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Воздушная тревога также была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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