https://crimea.ria.ru/20230702/vzryvy-i-vozdushnaya-trevoga-v-gorodakh-ukrainy-nochyu-bylo-gromko-1129756219.html
Взрывы и воздушная тревога: в городах Украины ночью было громко
Взрывы и воздушная тревога: в городах Украины ночью было громко - РИА Новости Крым, 02.07.2023
Взрывы и воздушная тревога: в городах Украины ночью было громко
В ночь на 2 июля в ряде подконтрольных Киеву городов на Украине прогремели взрывы и звучала воздушная тревога. РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T10:36
2023-07-02T10:36
2023-07-02T10:36
украина
сво
новости
вооруженные силы россии
киев
запорожье
николаевская область
сумская область
одесская область
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0a/1119242543_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_8d5715f43195f40b393e79bf49490d38.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В ночь на 2 июля в ряде подконтрольных Киеву городов на Украине прогремели взрывы и звучала воздушная тревога.Как сообщают украинские СМИ, взрывы прогремели в Николаевской области и в подконтрольном Киеву Запорожье. Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил , что взрывы также были слышны в пригороде Запорожья, в местах дислокации боевиков ВСУ и в районах складов техники и боеприпасов противника. Кроме того, в ночь на 2 июля в Киеве и Киевской области объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Воздушная тревога также была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Прилет по аэродрому и мощные взрывы: ночные удары по УкраинеМощные взрывы прогремели в Сумах, Николаеве и ДнепропетровскеУдары нанесены по Киеву и области
https://crimea.ria.ru/20230701/borrel-anonsiroval-ochen-vazhnye-sobytiya-dlya-ukrainy-1129748091.html
украина
киев
запорожье
николаевская область
сумская область
одесская область
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0a/1119242543_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_2b093090bf85c955bb5e938a5d36c09a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сво, новости, вооруженные силы россии, киев, запорожье, николаевская область, сумская область, одесская область, харьковская область, владимир рогов
Взрывы и воздушная тревога: в городах Украины ночью было громко
В городах Украины звучали взрывы и сирены воздушной тревоги
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В ночь на 2 июля в ряде подконтрольных Киеву городов на Украине прогремели взрывы и звучала воздушная тревога.
Как сообщают украинские СМИ, взрывы прогремели в Николаевской области и в подконтрольном Киеву Запорожье. Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил
, что взрывы также были слышны в пригороде Запорожья, в местах дислокации боевиков ВСУ и в районах складов техники и боеприпасов противника.
Кроме того, в ночь на 2 июля в Киеве и Киевской области объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Воздушная тревога также была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Читайте также на РИА Новости Крым: