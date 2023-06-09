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Мощные взрывы прогремели в Сумах, Николаеве и Днепропетровске - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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Мощные взрывы прогремели в Сумах, Николаеве и Днепропетровске
Мощные взрывы прогремели в Сумах, Николаеве и Днепропетровске - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Мощные взрывы прогремели в Сумах, Николаеве и Днепропетровске
Серия взрывов прогремела ночью в Николаевской, Сумской и других областях Украины, есть попадания по объектам инфраструктуры. Об этом сообщают украинские власти... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T10:06
2023-06-09T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела ночью в Николаевской, Сумской и других областях Украины, есть попадания по объектам инфраструктуры. Об этом сообщают украинские власти и СМИ.Удары по Николаевской областиО ночных взрывах сообщает Николаевская областная администрация. Работала украинская система ПВО.Воздушная тревога в Николаевской области продолжалась несколько часов.Взрывы в Житомирской областиО прилетах сообщают и Telegram-каналы Житомира. Утверждается, что силами противовоздушной обороны сбита ракета. Зафиксированы повреждения зданий.Прилеты в Сумской областиМощные взрывы прогремели и в Сумской области. Местная военно-гражданская администрация сообщает о более чем 50 прилетах."Ночью и утром совершены восемь обстрелов. Зафиксировано 52 взрыва. Под обстрелы попали Белопольская, Середино-Будская, Новослободская общины. Белопольская община - 12 взрывов. Середино-Будская – 22 взрыва, Новослободская община - три. Предварительно – без потерь среди мирного населения", - говорится в Telegram-канале Сумской администрации.Удары по Днепропетровской областиГромко этой ночью было и на Днепропетровщине. По информации главы обладминистрации Сергея Лысака, сбиты беспилотник и ракеты, – обломками повреждены газопровод и строения.Воздушная тревога в ночь на пятницу звучала на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по Киеву и областиВКС России ночью нанесли групповой удар по средствам ПВО на УкраинеШойгу назвал потери ВСУ за сутки
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украина, сво, армия и флот, происшествия, новости, россия
Мощные взрывы прогремели в Сумах, Николаеве и Днепропетровске

Мощные взрывы прогремели ночью в Николаеве, Сумах и других областях Украины

10:06 09.06.2023 (обновлено: 10:35 09.06.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела ночью в Николаевской, Сумской и других областях Украины, есть попадания по объектам инфраструктуры. Об этом сообщают украинские власти и СМИ.

Удары по Николаевской области

О ночных взрывах сообщает Николаевская областная администрация. Работала украинская система ПВО.
"Накануне вечером и сегодня рано утром наносились артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших и разрушений нет. Также артиллерийские обстрелы зафиксированы в населенном пункте Куцурубской общины. Попадание по открытой территории и за пределами населенного пункта", - говорится в Telegram-канале администрации.
Воздушная тревога в Николаевской области продолжалась несколько часов.

Взрывы в Житомирской области

О прилетах сообщают и Telegram-каналы Житомира. Утверждается, что силами противовоздушной обороны сбита ракета. Зафиксированы повреждения зданий.
"Сегодня ночью во время воздушной тревоги на Житомирщине силами ПВО, по предварительным данным, сбита одна ракета. В результате падения обломков в городе Звягель разрушен один и повреждены 12 домов", - говорится в сообщении.

Прилеты в Сумской области

Мощные взрывы прогремели и в Сумской области. Местная военно-гражданская администрация сообщает о более чем 50 прилетах.
"Ночью и утром совершены восемь обстрелов. Зафиксировано 52 взрыва. Под обстрелы попали Белопольская, Середино-Будская, Новослободская общины. Белопольская община - 12 взрывов. Середино-Будская – 22 взрыва, Новослободская община - три. Предварительно – без потерь среди мирного населения", - говорится в Telegram-канале Сумской администрации.

Удары по Днепропетровской области

Громко этой ночью было и на Днепропетровщине. По информации главы обладминистрации Сергея Лысака, сбиты беспилотник и ракеты, – обломками повреждены газопровод и строения.
"Обломки рухнули в Новомосковском районе. Повредили два здания, авто и газопровод. Люди не пострадали", - написал он в своих соцсетях.
Воздушная тревога в ночь на пятницу звучала на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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