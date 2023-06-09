https://crimea.ria.ru/20230609/moschnye-vzryvy-progremeli-v-sumakh-nikolaeve-i-dnepropetrovske-1129279073.html

Мощные взрывы прогремели в Сумах, Николаеве и Днепропетровске

Мощные взрывы прогремели в Сумах, Николаеве и Днепропетровске - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Мощные взрывы прогремели в Сумах, Николаеве и Днепропетровске

Серия взрывов прогремела ночью в Николаевской, Сумской и других областях Украины, есть попадания по объектам инфраструктуры. Об этом сообщают украинские власти... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T10:06

2023-06-09T10:06

2023-06-09T10:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела ночью в Николаевской, Сумской и других областях Украины, есть попадания по объектам инфраструктуры. Об этом сообщают украинские власти и СМИ.Удары по Николаевской областиО ночных взрывах сообщает Николаевская областная администрация. Работала украинская система ПВО.Воздушная тревога в Николаевской области продолжалась несколько часов.Взрывы в Житомирской областиО прилетах сообщают и Telegram-каналы Житомира. Утверждается, что силами противовоздушной обороны сбита ракета. Зафиксированы повреждения зданий.Прилеты в Сумской областиМощные взрывы прогремели и в Сумской области. Местная военно-гражданская администрация сообщает о более чем 50 прилетах."Ночью и утром совершены восемь обстрелов. Зафиксировано 52 взрыва. Под обстрелы попали Белопольская, Середино-Будская, Новослободская общины. Белопольская община - 12 взрывов. Середино-Будская – 22 взрыва, Новослободская община - три. Предварительно – без потерь среди мирного населения", - говорится в Telegram-канале Сумской администрации.Удары по Днепропетровской областиГромко этой ночью было и на Днепропетровщине. По информации главы обладминистрации Сергея Лысака, сбиты беспилотник и ракеты, – обломками повреждены газопровод и строения.Воздушная тревога в ночь на пятницу звучала на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по Киеву и областиВКС России ночью нанесли групповой удар по средствам ПВО на УкраинеШойгу назвал потери ВСУ за сутки

https://crimea.ria.ru/20230609/novaya-ataka-vsu-na-khersonschinu-pod-obstrel-popali-11-naselennykh-punktov-1129278032.html

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украина, сво, армия и флот, происшествия, новости, россия