https://crimea.ria.ru/20230608/shoygu-nazval-poteri-vsu-za-sutki-1129268220.html

Шойгу назвал потери ВСУ за сутки

Шойгу назвал потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Шойгу назвал потери ВСУ за сутки

Украинские войска за минувшие сутки потеряли 945 боевиков и более 100 единиц военной техники. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T16:41

2023-06-08T16:41

2023-06-08T16:41

сво

сергей шойгу

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вооруженные силы россии

новости

контрнаступление всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки потеряли 945 боевиков и более 100 единиц военной техники. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Он подчеркнул, что на всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел.Ранее в четверг глава российского Минобороны заявил, что украинские войска в ночь на четверг на Запорожском направлении предприняли попытку прорыва российской обороны. Вооруженные силы РФ своевременно обнаружили противника. Нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. При попытке наступления на Запорожском направлении ВСУ потеряли около 350 боевиков.Сутками ранее украинские боевики предприняли восемь попыток прорвать оборону в районе Артемовска. Российские войска отразили все попытки, вклинения в оборону не допущено. В ходе боев уничтожено до 415 украинских военнослужащих и около 20 единиц военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу заявил о начале наступления ВСУ на разных участках фронтаТри дня наступления: названы потери армии России и ВСУПочти 400 боевиков, 4 ДРГ и иностранная техника - потери ВСУ за сутки

https://crimea.ria.ru/20230608/neklassicheskie-metody-chego-esche-zhdat-ot-kieva-i-vsu---ekspert-1129249098.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, сергей шойгу, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, контрнаступление всу