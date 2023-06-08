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Шойгу назвал потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 08.06.2023
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Шойгу назвал потери ВСУ за сутки
Шойгу назвал потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Шойгу назвал потери ВСУ за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли 945 боевиков и более 100 единиц военной техники. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T16:41
2023-06-08T16:41
сво
сергей шойгу
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
контрнаступление всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки потеряли 945 боевиков и более 100 единиц военной техники. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Он подчеркнул, что на всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел.Ранее в четверг глава российского Минобороны заявил, что украинские войска в ночь на четверг на Запорожском направлении предприняли попытку прорыва российской обороны. Вооруженные силы РФ своевременно обнаружили противника. Нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. При попытке наступления на Запорожском направлении ВСУ потеряли около 350 боевиков.Сутками ранее украинские боевики предприняли восемь попыток прорвать оборону в районе Артемовска. Российские войска отразили все попытки, вклинения в оборону не допущено. В ходе боев уничтожено до 415 украинских военнослужащих и около 20 единиц военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу заявил о начале наступления ВСУ на разных участках фронтаТри дня наступления: названы потери армии России и ВСУПочти 400 боевиков, 4 ДРГ и иностранная техника - потери ВСУ за сутки
https://crimea.ria.ru/20230608/neklassicheskie-metody-chego-esche-zhdat-ot-kieva-i-vsu---ekspert-1129249098.html
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сво, сергей шойгу, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, контрнаступление всу
Шойгу назвал потери ВСУ за сутки

Шойгу: ВСУ за сутки боев потеряли 945 солдат и более 100 единиц военной техники

16:41 08.06.2023
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки потеряли 945 боевиков и более 100 единиц военной техники. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"За вчерашние сутки ведения боевых действий противником потеряно 945 человек личного состава, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения", - говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что на всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел.
ВСУ
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Ранее в четверг глава российского Минобороны заявил, что украинские войска в ночь на четверг на Запорожском направлении предприняли попытку прорыва российской обороны. Вооруженные силы РФ своевременно обнаружили противника. Нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. При попытке наступления на Запорожском направлении ВСУ потеряли около 350 боевиков.
Сутками ранее украинские боевики предприняли восемь попыток прорвать оборону в районе Артемовска. Российские войска отразили все попытки, вклинения в оборону не допущено. В ходе боев уничтожено до 415 украинских военнослужащих и около 20 единиц военной техники.
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СВОСергей ШойгуМинистерство обороны РФПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовостиКонтрнаступление ВСУ
 
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