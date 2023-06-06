https://crimea.ria.ru/20230606/pochti-400-boevikov-4-drg-i-inostrannaya-tekhnika---poteri-vsu-za-sutki-1129224350.html

Почти 400 боевиков, 4 ДРГ и иностранная техника - потери ВСУ за сутки

Почти 400 боевиков, 4 ДРГ и иностранная техника - потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Почти 400 боевиков, 4 ДРГ и иностранная техника - потери ВСУ за сутки

Украинские боевики за сутки потеряли более 260 националистов в районе Артемовска и около 125 на других направлениях боев, кроме того, противник несет большие... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T19:23

2023-06-06T19:23

2023-06-06T19:23

сво

министерство обороны рф

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки потеряли более 260 националистов в районе Артемовска и около 125 на других направлениях боев, кроме того, противник несет большие потери в вооружении и боевой технике, сообщили во вторник в Минобороны России.Бои в районе АртемовскаПо данным Минобороны, за сутки в этом районе уничтожено более 260-ти украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, две установки РСЗО "Град", три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", одна французская самоходная артиллерийская установка Cezar, американская артиллерийская система М777, гаубицы Д-30 и "Мста-Б".Купянское, Красно-Лиманское, Харьковское направленияНа Купянском направлении пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и три установки РСЗО "Град".На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-30.На Херсонском направлении за сутки уничтожено более 25-ти украинских военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация".Всего в течение суток поражены 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114-ти районах. В районах донецких Богдановки, Доброволья и запорожского села Щербаки уничтожены вражеские склады боеприпасов.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале наступления ВСУ на разных участках фронта.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла удар по центру принятия решений ВСУВ Херсонской области пресечена попытка высадки десанта ВСУТри дня наступления: названы потери армии России и ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230606/tri-dnya-nastupleniya-nazvany-poteri-armii-rossii-i-vsu-1129220508.html

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