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Почти 400 боевиков, 4 ДРГ и иностранная техника - потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Почти 400 боевиков, 4 ДРГ и иностранная техника - потери ВСУ за сутки
Почти 400 боевиков, 4 ДРГ и иностранная техника - потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Почти 400 боевиков, 4 ДРГ и иностранная техника - потери ВСУ за сутки
Украинские боевики за сутки потеряли более 260 националистов в районе Артемовска и около 125 на других направлениях боев, кроме того, противник несет большие... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T19:23
2023-06-06T19:23
сво
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки потеряли более 260 националистов в районе Артемовска и около 125 на других направлениях боев, кроме того, противник несет большие потери в вооружении и боевой технике, сообщили во вторник в Минобороны России.Бои в районе АртемовскаПо данным Минобороны, за сутки в этом районе уничтожено более 260-ти украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, две установки РСЗО "Град", три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", одна французская самоходная артиллерийская установка Cezar, американская артиллерийская система М777, гаубицы Д-30 и "Мста-Б".Купянское, Красно-Лиманское, Харьковское направленияНа Купянском направлении пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и три установки РСЗО "Град".На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-30.На Херсонском направлении за сутки уничтожено более 25-ти украинских военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация".Всего в течение суток поражены 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114-ти районах. В районах донецких Богдановки, Доброволья и запорожского села Щербаки уничтожены вражеские склады боеприпасов.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале наступления ВСУ на разных участках фронта.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла удар по центру принятия решений ВСУВ Херсонской области пресечена попытка высадки десанта ВСУТри дня наступления: названы потери армии России и ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230606/tri-dnya-nastupleniya-nazvany-poteri-armii-rossii-i-vsu-1129220508.html
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сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новости
Почти 400 боевиков, 4 ДРГ и иностранная техника - потери ВСУ за сутки

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли еще до 385 боевиков и иностранную боевую технику

19:23 06.06.2023
 
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Боевая работа расчетов РСЗО Торнадо-Г 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки потеряли более 260 националистов в районе Артемовска и около 125 на других направлениях боев, кроме того, противник несет большие потери в вооружении и боевой технике, сообщили во вторник в Минобороны России.

Бои в районе Артемовска

"В районе Артемовска активными действиями "Южной" группировки войск успешно отражены четыре попытки наступления 5-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Клещеевка и 77-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Берховка Донецкой Народной Республики. Обхода и вклинения в нашу оборону противника не допущено", - сказано с сообщении оборонного ведомства.
По данным Минобороны, за сутки в этом районе уничтожено более 260-ти украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, две установки РСЗО "Град", три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", одна французская самоходная артиллерийская установка Cezar, американская артиллерийская система М777, гаубицы Д-30 и "Мста-Б".
Стрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан калибра 240-мм. - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
16:51
Три дня наступления: названы потери армии России и ВСУ

Купянское, Красно-Лиманское, Харьковское направления

На Купянском направлении пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и три установки РСЗО "Град".
На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
На Херсонском направлении за сутки уничтожено более 25-ти украинских военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация".
Всего в течение суток поражены 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114-ти районах. В районах донецких Богдановки, Доброволья и запорожского села Щербаки уничтожены вражеские склады боеприпасов.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале наступления ВСУ на разных участках фронта.
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