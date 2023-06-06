https://crimea.ria.ru/20230606/v-khersonskoy-oblasti-presechena-popytka-vysadki-desanta-vsu-1129201910.html

В Херсонской области пресечена попытка высадки десанта ВСУ

В Херсонской области пресечена попытка высадки десанта ВСУ - РИА Новости Крым, 06.06.2023

В Херсонской области пресечена попытка высадки десанта ВСУ

Российские военные сбили украинский Су-25, который прикрывал попытку высадки речного десанта на левобережье Днепра в Каховском районе Херсонской области. Об... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T09:00

2023-06-06T09:00

2023-06-06T09:06

россия

херсонская область

новые регионы россии

сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Российские военные сбили украинский Су-25, который прикрывал попытку высадки речного десанта на левобережье Днепра в Каховском районе Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Один из двух украинских штурмовиков Су-25, поддерживавших высадку с воздуха, сбили стрелки-зенитчики российской группировки войск "Днепр"."Второй самолет ВСУ, не выполнив задачу, вышел из боя и ретировался. Для поражения самолета был применен ПЗРК "Верба". Обломки самолета упали в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области", - добавили в экстренных службах.Как сообщалось, за минувшие выходные российские военные пресекли несколько попыток украинских формирований выйти к островам Великий и Бокаевский, а также проникнуть на левый берег реки. Активность украинских военных на Херсонском направлении заблокировали бойцы группировки "Днепр".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ на Херсонском направлении заблокированы группировкой "Днепр"Армия России нанесла высокоточный удар по военным аэродромам УкраиныАрмия России пресекла попытки ВСУ форсировать Днепр

https://crimea.ria.ru/20230605/v-zone-svo-unichtozheny-grad-sau-akatsiya-i-ukrainskiy-sklad-boepripasov-1129190736.html

россия

херсонская область

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, херсонская область, новые регионы россии, сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии