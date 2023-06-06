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В Херсонской области пресечена попытка высадки десанта ВСУ
В Херсонской области пресечена попытка высадки десанта ВСУ - РИА Новости Крым, 06.06.2023
В Херсонской области пресечена попытка высадки десанта ВСУ
Российские военные сбили украинский Су-25, который прикрывал попытку высадки речного десанта на левобережье Днепра в Каховском районе Херсонской области. Об... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T09:00
2023-06-06T09:00
2023-06-06T09:06
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херсонская область
новые регионы россии
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всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Российские военные сбили украинский Су-25, который прикрывал попытку высадки речного десанта на левобережье Днепра в Каховском районе Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Один из двух украинских штурмовиков Су-25, поддерживавших высадку с воздуха, сбили стрелки-зенитчики российской группировки войск "Днепр"."Второй самолет ВСУ, не выполнив задачу, вышел из боя и ретировался. Для поражения самолета был применен ПЗРК "Верба". Обломки самолета упали в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области", - добавили в экстренных службах.Как сообщалось, за минувшие выходные российские военные пресекли несколько попыток украинских формирований выйти к островам Великий и Бокаевский, а также проникнуть на левый берег реки. Активность украинских военных на Херсонском направлении заблокировали бойцы группировки "Днепр".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ на Херсонском направлении заблокированы группировкой "Днепр"Армия России нанесла высокоточный удар по военным аэродромам УкраиныАрмия России пресекла попытки ВСУ форсировать Днепр
https://crimea.ria.ru/20230605/v-zone-svo-unichtozheny-grad-sau-akatsiya-i-ukrainskiy-sklad-boepripasov-1129190736.html
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россия, херсонская область, новые регионы россии, сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии
В Херсонской области пресечена попытка высадки десанта ВСУ
В Херсонской области сбит украинский Су-25 и пресечена попытка высадки десанта ВСУ
09:00 06.06.2023 (обновлено: 09:06 06.06.2023)