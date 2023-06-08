https://crimea.ria.ru/20230608/shoygu-soobschil-o-popytke-vsu-prorvat-oboronu-na-zaporozhskom-napravlenii-1129266662.html

Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении

Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении

На Запорожском направлении в ночь на четверг украинские войска численностью до 1,5 тысячи человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T15:46

2023-06-08T15:46

2023-06-08T15:58

сергей шойгу

сво

министерство обороны рф

украина

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новости

вооруженные силы россии

контрнаступление всу

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. На Запорожском направлении в ночь на четверг украинские войска численностью до 1,5 тысячи человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва российской обороны. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Российские войска своевременно обнаружили противника. Нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.При попытке наступления на Запорожском направлении ВСУ потеряли около 350 боевиков. "В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава", - сказал Шойгу.Подготовленные Киевом силы для осуществления прорыва на Запорожском направлении свою задачу не выполнили, резюмировал глава Минобороны РоссииКак сообщалось, 7 июня украинские боевики предприняли восемь попыток прорвать оборону в районе Артемовска. Российские войска отразили все попытки, вклинения в оборону не допущено. В ходе боев уничтожено до 415 украинских военнослужащих и около 20 единиц военной техники. Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу заявил о начале наступления ВСУ на разных участках фронтаМедведев жестко высказался о наступлении ВСУ и его кураторах на Западе"Неклассические" методы: чего еще ждать от Киева и ВСУ - эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, сво, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, вооруженные силы россии, контрнаступление всу, запорожская область