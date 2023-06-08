https://crimea.ria.ru/20230608/shoygu-soobschil-o-popytke-vsu-prorvat-oboronu-na-zaporozhskom-napravlenii-1129266662.html
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении
На Запорожском направлении в ночь на четверг украинские войска численностью до 1,5 тысячи человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T15:46
2023-06-08T15:46
2023-06-08T15:58
сергей шойгу
сво
министерство обороны рф
украина
всу (вооруженные силы украины)
новости
вооруженные силы россии
контрнаступление всу
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/08/1129266545_0:118:3219:1929_1920x0_80_0_0_33690884275aad1b29e918c163e50faf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. На Запорожском направлении в ночь на четверг украинские войска численностью до 1,5 тысячи человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва российской обороны. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Российские войска своевременно обнаружили противника. Нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.При попытке наступления на Запорожском направлении ВСУ потеряли около 350 боевиков. "В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава", - сказал Шойгу.Подготовленные Киевом силы для осуществления прорыва на Запорожском направлении свою задачу не выполнили, резюмировал глава Минобороны РоссииКак сообщалось, 7 июня украинские боевики предприняли восемь попыток прорвать оборону в районе Артемовска. Российские войска отразили все попытки, вклинения в оборону не допущено. В ходе боев уничтожено до 415 украинских военнослужащих и около 20 единиц военной техники. Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу заявил о начале наступления ВСУ на разных участках фронтаМедведев жестко высказался о наступлении ВСУ и его кураторах на Западе"Неклассические" методы: чего еще ждать от Киева и ВСУ - эксперт
украина
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/08/1129266545_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_872cd5c9d9ed9f119392e9e93cb6b78e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, сво, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, вооруженные силы россии, контрнаступление всу, запорожская область
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении
Шойгу: ВСУ ночью предприняли попытку прорыва обороны ВС России на Запорожском направлении
15:46 08.06.2023 (обновлено: 15:58 08.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. На Запорожском направлении в ночь на четверг украинские войска численностью до 1,5 тысячи человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва российской обороны. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня в 1:30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны", - сообщил Шойгу.
Российские войска своевременно обнаружили противника. Нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.
При попытке наступления на Запорожском направлении ВСУ потеряли около 350 боевиков.
"В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава", - сказал Шойгу.
Подготовленные Киевом силы для осуществления прорыва на Запорожском направлении свою задачу не выполнили, резюмировал глава Минобороны России
Как сообщалось, 7 июня украинские боевики предприняли восемь попыток прорвать оборону в районе Артемовска
. Российские войска отразили все попытки, вклинения в оборону не допущено. В ходе боев уничтожено до 415 украинских военнослужащих и около 20 единиц военной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым: