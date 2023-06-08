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Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 08.06.2023
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Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении
На Запорожском направлении в ночь на четверг украинские войска численностью до 1,5 тысячи человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T15:46
2023-06-08T15:58
сергей шойгу
сво
министерство обороны рф
украина
всу (вооруженные силы украины)
новости
вооруженные силы россии
контрнаступление всу
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. На Запорожском направлении в ночь на четверг украинские войска численностью до 1,5 тысячи человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва российской обороны. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Российские войска своевременно обнаружили противника. Нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.При попытке наступления на Запорожском направлении ВСУ потеряли около 350 боевиков. "В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава", - сказал Шойгу.Подготовленные Киевом силы для осуществления прорыва на Запорожском направлении свою задачу не выполнили, резюмировал глава Минобороны РоссииКак сообщалось, 7 июня украинские боевики предприняли восемь попыток прорвать оборону в районе Артемовска. Российские войска отразили все попытки, вклинения в оборону не допущено. В ходе боев уничтожено до 415 украинских военнослужащих и около 20 единиц военной техники. Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу заявил о начале наступления ВСУ на разных участках фронтаМедведев жестко высказался о наступлении ВСУ и его кураторах на Западе"Неклассические" методы: чего еще ждать от Киева и ВСУ - эксперт
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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сергей шойгу, сво, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, вооруженные силы россии, контрнаступление всу, запорожская область
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении

Шойгу: ВСУ ночью предприняли попытку прорыва обороны ВС России на Запорожском направлении

15:46 08.06.2023 (обновлено: 15:58 08.06.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. На Запорожском направлении в ночь на четверг украинские войска численностью до 1,5 тысячи человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва российской обороны. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня в 1:30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны", - сообщил Шойгу.
Российские войска своевременно обнаружили противника. Нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.
При попытке наступления на Запорожском направлении ВСУ потеряли около 350 боевиков.
"В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава", - сказал Шойгу.
Подготовленные Киевом силы для осуществления прорыва на Запорожском направлении свою задачу не выполнили, резюмировал глава Минобороны России
Как сообщалось, 7 июня украинские боевики предприняли восемь попыток прорвать оборону в районе Артемовска. Российские войска отразили все попытки, вклинения в оборону не допущено. В ходе боев уничтожено до 415 украинских военнослужащих и около 20 единиц военной техники.
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Сергей ШойгуСВОМинистерство обороны РФУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиВооруженные силы РоссииКонтрнаступление ВСУЗапорожская область
 
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