https://crimea.ria.ru/20230608/neklassicheskie-metody-chego-esche-zhdat-ot-kieva-i-vsu---ekspert-1129249098.html

"Неклассические" методы: чего еще ждать от Киева и ВСУ - эксперт

"Неклассические" методы: чего еще ждать от Киева и ВСУ - эксперт - РИА Новости Крым, 08.06.2023

"Неклассические" методы: чего еще ждать от Киева и ВСУ - эксперт

Без авиации киевский режим не имеет возможностей для полноценного контрнаступления, однако показывает своим заокеанским хозяевам рвение и предпринимает... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T08:12

2023-06-08T08:12

2023-06-08T08:12

радио "спутник в крыму"

игорь шатров

мнения

сво

политика

контрнаступление всу

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Без авиации киевский режим не имеет возможностей для полноценного контрнаступления, однако показывает своим заокеанским хозяевам рвение и предпринимает "неклассические действия", в расчете на продолжение военной помощи и поставки западных самолетов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Неклассическое наступление"Неожиданные ходы, которые пытается предпринимать противник - признаки специфического контрнаступления. Зеленский неоднократно предупреждал, что наступление не будет классическим. Главная цель - предпринять какие-то действия, чтобы получить денег, поскольку без поддержки никакого серьезного успеха достигнуть не удастся. Поэтому мы наблюдаем попытки разведки боем. Первая трехдневная разведка боем не удалась, но мы увидели нестандартные ходы, в том числе из разряда терроризма - подрыв Каховской ГЭС", - считает эксперт.По его мнению, наступление сейчас - это показательное выступление для Запада, чтобы одновременно показать "рвение" и невозможность успеха без поддержки с воздуха. Еще одна возможная цель - перерезание сухопутного коридора в Крым, чтобы "досадить" полуострову, который взять не получится.Чего ожидать дальшеТакже, по мнению Шатрова, подрыв Каховской ГЭС может быть подготовкой к полномасштабному наступлению.По его мнению, серьезное контрнаступление украинских сил может начаться не раньше конца лета, "когда Зеленский выпросит у Запада самолеты". До этого момента Киевский режим будет продолжать действовать "неклассическими методами", понимая самоубийственность большого наступления.Игра в долгуюЧто касается западных кураторов, их цель - обескровить Россию, убежден Шатров. Для этого Запад может попытаться растянуть конфликт или же заморозить его, чтобы затем возобновить в удобное для себя время."Они рассчитывают обескровить Россию экономически и политически. Они будут пытаться создать нездоровую ситуацию внутри России, раскачать ее в преддверии выборов президента, пытаться поссорить РФ с геополитическими союзниками, например, в Центральной Азии. Это действенный механизм, особенно если войну растянуть лет на десять. Наша задача - не позволить этому случиться. В принципе, американцы, будут стараться через какой-то промежуток времени заморозить этот конфликт, чтобы в удобный период разморозить. Главное - не попасться на эту удочку, закончить СВО победой и достигнуть наших целей, не соглашаясь ни на какие перемирия", - говорит эксперт.Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о начале наступления ВСУ на разных участках фронта. При этом Киев несет значительные потери: за три дня боевых действий ВСУ потеряли более 3,7 тысяч боевиков и 52 танка. Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев жестко высказался о наступлении ВСУ и его кураторах на Западе"Говорильня" для амеб: эксперт о заявлении Лондона по захвату КрымаВСУ на Херсонском направлении заблокированы группировкой "Днепр"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь шатров, мнения, сво, политика, контрнаступление всу, украина, россия