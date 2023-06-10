Рейтинг@Mail.ru
Прилет по аэродрому и мощные взрывы: ночные удары по Украине - РИА Новости Крым, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230610/prilet-po-aerodromu-i-moschnye-vzryvy-nochnye-udary-po-ukraine-1129298509.html
Прилет по аэродрому и мощные взрывы: ночные удары по Украине
Прилет по аэродрому и мощные взрывы: ночные удары по Украине - РИА Новости Крым, 10.06.2023
Прилет по аэродрому и мощные взрывы: ночные удары по Украине
В ночь на 10 июня в Одессе и Полтавской области прозвучала серия мощных взрывов, воздушная тревога была объявлена в Киеве и большинстве областей Украины. РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T10:25
2023-06-10T10:26
украина
сво
в мире
новости
киев
полтава
харьков
сумская область
днепропетровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0e/1128715626_0:0:1697:956_1920x0_80_0_0_9e18c07cec41a43e9fdfb1e03e5e5592.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 10 июня в Одессе и Полтавской области прозвучала серия мощных взрывов, воздушная тревога была объявлена в Киеве и большинстве областей Украины.Взрывы в ОдессеПо данным украинских СМИ, ночью в Одессе прогремели несколько взрывов. "Также ночью был нанесен удар по Белгородо-Днестровскому району", - сообщается в Telegram-канале областной ВГА. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала в Одесской области и ранним утром.Кроме того, власти предупредили об усилении минно-взрывной опасности.Попадание в аэродром в ПолтавеКроме того, взрывы прозвучали в Полтавской области, сообщил губернатор украинского города Дмитрий Лунин. "Во время ночной ракетной атаки был прилет в районе военного аэродрома "Миргород". Есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Пожар частично локализован", — признался Лунин.Киев, Сумы, Харьков и другие городаВ соответствии с данными онлайн-карты, воздушная тревога объявлялась в Киеве и Киевской области около половины четвертого утра, а несколькими часами ранее - в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в Сумах, Николаеве и ДнепропетровскеАрмия России нанесла удар по складам оружия и беспилотников ВСУРоссийские зенитчики сбили украинский Су-25 на сверхмалой высоте
https://crimea.ria.ru/20230604/armiya-rossii-nanesla-vysokotochnyy-udar-po-voennym-aerodromam-ukrainy-1129177226.html
украина
киев
полтава
харьков
сумская область
днепропетровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0e/1128715626_19:0:1307:966_1920x0_80_0_0_02bdb8ef436dea2a22abaf8acabb15e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, сво, в мире, новости, киев, полтава, харьков, сумская область, днепропетровская область
Прилет по аэродрому и мощные взрывы: ночные удары по Украине

Ночью на Украине прогремела серия мощных взрывов - в Полтаве поврежден военный аэродром

10:25 10.06.2023 (обновлено: 10:26 10.06.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 10 июня в Одессе и Полтавской области прозвучала серия мощных взрывов, воздушная тревога была объявлена в Киеве и большинстве областей Украины.

Взрывы в Одессе

По данным украинских СМИ, ночью в Одессе прогремели несколько взрывов.
"Также ночью был нанесен удар по Белгородо-Днестровскому району", - сообщается в Telegram-канале областной ВГА.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала в Одесской области и ранним утром.
Кроме того, власти предупредили об усилении минно-взрывной опасности.
"Мины прибивает к берегу. Сегодня купание в море равно идиотизму. Уберегите свою жизнь и жизнь своих близких", - написал в своем Telegram-канале советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
4 июня, 14:15
Армия России нанесла высокоточный удар по военным аэродромам Украины

Попадание в аэродром в Полтаве

Кроме того, взрывы прозвучали в Полтавской области, сообщил губернатор украинского города Дмитрий Лунин.
"Во время ночной ракетной атаки был прилет в районе военного аэродрома "Миргород". Есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Пожар частично локализован", — признался Лунин.

Киев, Сумы, Харьков и другие города

В соответствии с данными онлайн-карты, воздушная тревога объявлялась в Киеве и Киевской области около половины четвертого утра, а несколькими часами ранее - в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мощные взрывы прогремели в Сумах, Николаеве и Днепропетровске
Армия России нанесла удар по складам оружия и беспилотников ВСУ
Российские зенитчики сбили украинский Су-25 на сверхмалой высоте
 
УкраинаСВОВ миреНовостиКиевПолтаваХарьковСумская областьДнепропетровская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:05В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭС
12:33Где самое теплое море в Крыму
12:11Люди с неба: 80 лет назад в Крыму десантировалась спецгруппа "Соколы"
11:47Взрыв на заводе по производству ракет в Анкаре - что известно
11:26Сотни снарядов и десятки дронов - атака ВСУ на Белгородскую область
11:02В Херсонскую область переданы обеззараживающие комплексы
10:47В Севастополе Mercedes сбил подростка
10:25Прилет по аэродрому и мощные взрывы: ночные удары по Украине
09:51Когда Днепр войдет в свое привычное русло
09:16Как Запорожье и Херсонщина кормят крымчан
08:43Длинные выходные: как будут работать медучреждения Крыма
08:24Что будет с ценами на овощи и фрукты в Крыму из-за ЧП на Каховской ГЭС
08:01Как в Крыму тратят деньги по нацпроектам "Образование" и "Демография"
07:42Над Крымом сбиты две баллистические ракеты "Гром-2"
07:30ВСУ ударили по пункту размещения на Арабатской стрелке – есть погибший
00:01В Крыму дожди: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 10 июня
22:02Главные новости Крыма: 9 июня
21:59Главные события и заявления дня: 9 июня
21:12Аферист из Севастополя обманул жителя Сызрани почти на полмиллиона
Лента новостейМолния