https://crimea.ria.ru/20230610/prilet-po-aerodromu-i-moschnye-vzryvy-nochnye-udary-po-ukraine-1129298509.html

Прилет по аэродрому и мощные взрывы: ночные удары по Украине

Прилет по аэродрому и мощные взрывы: ночные удары по Украине - РИА Новости Крым, 10.06.2023

Прилет по аэродрому и мощные взрывы: ночные удары по Украине

В ночь на 10 июня в Одессе и Полтавской области прозвучала серия мощных взрывов, воздушная тревога была объявлена в Киеве и большинстве областей Украины. РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T10:25

2023-06-10T10:25

2023-06-10T10:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 10 июня в Одессе и Полтавской области прозвучала серия мощных взрывов, воздушная тревога была объявлена в Киеве и большинстве областей Украины.Взрывы в ОдессеПо данным украинских СМИ, ночью в Одессе прогремели несколько взрывов. "Также ночью был нанесен удар по Белгородо-Днестровскому району", - сообщается в Telegram-канале областной ВГА. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала в Одесской области и ранним утром.Кроме того, власти предупредили об усилении минно-взрывной опасности.Попадание в аэродром в ПолтавеКроме того, взрывы прозвучали в Полтавской области, сообщил губернатор украинского города Дмитрий Лунин. "Во время ночной ракетной атаки был прилет в районе военного аэродрома "Миргород". Есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Пожар частично локализован", — признался Лунин.Киев, Сумы, Харьков и другие городаВ соответствии с данными онлайн-карты, воздушная тревога объявлялась в Киеве и Киевской области около половины четвертого утра, а несколькими часами ранее - в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в Сумах, Николаеве и ДнепропетровскеАрмия России нанесла удар по складам оружия и беспилотников ВСУРоссийские зенитчики сбили украинский Су-25 на сверхмалой высоте

https://crimea.ria.ru/20230604/armiya-rossii-nanesla-vysokotochnyy-udar-po-voennym-aerodromam-ukrainy-1129177226.html

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украина, сво, в мире, новости, киев, полтава, харьков, сумская область, днепропетровская область