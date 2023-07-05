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Российские войска уничтожили три военных склада и командный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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Российские войска уничтожили три военных склада и командный пункт ВСУ
Российские войска уничтожили три военных склада и командный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Российские войска уничтожили три военных склада и командный пункт ВСУ
Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили три склада противника с боеприпасами и военно-техническим имуществом, а также командный пункт... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T15:08
2023-07-05T16:11
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили три склада противника с боеприпасами и военно-техническим имуществом, а также командный пункт механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Также в районе Раздоловки ДНР нанесено поражение командному пункту 115-й механизированной бригады ВСУ.Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ нанесли удары по 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах.Кроме того, средства ПВО перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили шесть вражеских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Огромные потери людей и техники: армия России громит врага в зоне СВОВСУ потеряли еще три самолета и вертолетПод Херсоном уничтожены плавсредства и артиллерийские расчеты ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230705/gruppirovka-dnepr-gromit-vraga-na-khersonschine-poteri-vsu-za-sutki-1129819742.html
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости
Российские войска уничтожили три военных склада и командный пункт ВСУ

Минобороны: армия России за сутки уничтожила 3 склада боеприпасов и командный пункт ВСУ

15:08 05.07.2023 (обновлено: 16:11 05.07.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили три склада противника с боеприпасами и военно-техническим имуществом, а также командный пункт механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны.

"В районах населенных пунктов Дружковка и Максимовка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ. В районе населенного пункта Невельское ДНР разбит полевой склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении.

Также в районе Раздоловки ДНР нанесено поражение командному пункту 115-й механизированной бригады ВСУ.
Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ нанесли удары по 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах.
Кроме того, средства ПВО перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили шесть вражеских беспилотников.
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