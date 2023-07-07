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Потери ВСУ на Херсонщине растут - работают бойцы "Днепра"
Потери ВСУ на Херсонщине растут - работают бойцы "Днепра" - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Потери ВСУ на Херсонщине растут - работают бойцы "Днепра"
Бойцы российской группировки "Днепр" за сутки уничтожили в Херсонской области гаубицу, минометный расчет, артиллерийскую установку. ВСУ потеряли 68 боевиков, в... РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T13:28
2023-07-07T13:28
2023-07-07T13:28
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армия и флот
группировка войск "днепр"
сво
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всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" за сутки уничтожили в Херсонской области гаубицу, минометный расчет, артиллерийскую установку. ВСУ потеряли 68 боевиков, в том числе двух снайперов, сообщают экстренные службы региона.В островной зоне поражена гаубица Д-30 с боекомплектом и пять военнослужащих ВСУ, еще один ранен.На Херсонском направлении ликвидированы два 120-миллиметровых минометных расчета с боекомплектом, самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" с пятью членами экипажа, снайперская пара из состава сил специальных операций ВСУ, еще девять военнослужащих ВСУ убиты и пятеро ранены в результате огневого поражения.Сутками ранее в результате огневого поражения российской группировкой "Днепр" противник потерял 73 боевика убитыми и ранеными, гаубицу, минометные расчеты и лодки. Читайте также на РИА Новости Крым:Под Херсоном уничтожены плавсредства и артиллерийские расчеты ВСУАрта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионеВСУ ведут очередные провальные атаки – отражено 16 попыток наступления
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новости, армия и флот, группировка войск "днепр", сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Потери ВСУ на Херсонщине растут - работают бойцы "Днепра"
Потери ВСУ на Херсонщине растут - работают бойцы "Днепра"