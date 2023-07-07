https://crimea.ria.ru/20230707/poteri-vsu-na-khersonschine-rastut---rabotayut-boytsy-dnepra-1129876484.html

Потери ВСУ на Херсонщине растут - работают бойцы "Днепра"

Потери ВСУ на Херсонщине растут - работают бойцы "Днепра" - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Потери ВСУ на Херсонщине растут - работают бойцы "Днепра"

Бойцы российской группировки "Днепр" за сутки уничтожили в Херсонской области гаубицу, минометный расчет, артиллерийскую установку. ВСУ потеряли 68 боевиков, в... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T13:28

2023-07-07T13:28

2023-07-07T13:28

новости

армия и флот

группировка войск "днепр"

сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" за сутки уничтожили в Херсонской области гаубицу, минометный расчет, артиллерийскую установку. ВСУ потеряли 68 боевиков, в том числе двух снайперов, сообщают экстренные службы региона.В островной зоне поражена гаубица Д-30 с боекомплектом и пять военнослужащих ВСУ, еще один ранен.На Херсонском направлении ликвидированы два 120-миллиметровых минометных расчета с боекомплектом, самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" с пятью членами экипажа, снайперская пара из состава сил специальных операций ВСУ, еще девять военнослужащих ВСУ убиты и пятеро ранены в результате огневого поражения.Сутками ранее в результате огневого поражения российской группировкой "Днепр" противник потерял 73 боевика убитыми и ранеными, гаубицу, минометные расчеты и лодки. Читайте также на РИА Новости Крым:Под Херсоном уничтожены плавсредства и артиллерийские расчеты ВСУАрта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионеВСУ ведут очередные провальные атаки – отражено 16 попыток наступления

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, группировка войск "днепр", сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу