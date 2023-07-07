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Потери ВСУ на Херсонщине растут - работают бойцы "Днепра" - РИА Новости Крым, 07.07.2023
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Потери ВСУ на Херсонщине растут - работают бойцы "Днепра"
Потери ВСУ на Херсонщине растут - работают бойцы "Днепра" - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Потери ВСУ на Херсонщине растут - работают бойцы "Днепра"
Бойцы российской группировки "Днепр" за сутки уничтожили в Херсонской области гаубицу, минометный расчет, артиллерийскую установку. ВСУ потеряли 68 боевиков, в... РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T13:28
2023-07-07T13:28
новости
армия и флот
группировка войск "днепр"
сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" за сутки уничтожили в Херсонской области гаубицу, минометный расчет, артиллерийскую установку. ВСУ потеряли 68 боевиков, в том числе двух снайперов, сообщают экстренные службы региона.В островной зоне поражена гаубица Д-30 с боекомплектом и пять военнослужащих ВСУ, еще один ранен.На Херсонском направлении ликвидированы два 120-миллиметровых минометных расчета с боекомплектом, самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" с пятью членами экипажа, снайперская пара из состава сил специальных операций ВСУ, еще девять военнослужащих ВСУ убиты и пятеро ранены в результате огневого поражения.Сутками ранее в результате огневого поражения российской группировкой "Днепр" противник потерял 73 боевика убитыми и ранеными, гаубицу, минометные расчеты и лодки. Читайте также на РИА Новости Крым:Под Херсоном уничтожены плавсредства и артиллерийские расчеты ВСУАрта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионеВСУ ведут очередные провальные атаки – отражено 16 попыток наступления
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, армия и флот, группировка войск "днепр", сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Потери ВСУ на Херсонщине растут - работают бойцы "Днепра"

Потери ВСУ на Херсонщине растут - работают бойцы "Днепра"

13:28 07.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" за сутки уничтожили в Херсонской области гаубицу, минометный расчет, артиллерийскую установку. ВСУ потеряли 68 боевиков, в том числе двух снайперов, сообщают экстренные службы региона.
В островной зоне поражена гаубица Д-30 с боекомплектом и пять военнослужащих ВСУ, еще один ранен.
На Херсонском направлении ликвидированы два 120-миллиметровых минометных расчета с боекомплектом, самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" с пятью членами экипажа, снайперская пара из состава сил специальных операций ВСУ, еще девять военнослужащих ВСУ убиты и пятеро ранены в результате огневого поражения.

"На Каховском направлении в районе населенного пункта Красный Маяк уничтожены 12 боевиков, еще 18 получили ранения, пять единиц автомобильной техники выведены из строя. В районе Качкаровки потери противника составили четыре боевика убитыми и семь ранеными", - сказано в сообщении.

Сутками ранее в результате огневого поражения российской группировкой "Днепр" противник потерял 73 боевика убитыми и ранеными, гаубицу, минометные расчеты и лодки.
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НовостиАрмия и флотГруппировка войск "Днепр"СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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