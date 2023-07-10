https://crimea.ria.ru/20230710/vse-ataki-otbity-armiya-rossii-unichtozhila-600-boevikov-v-zone-svo-1129934765.html

Все атаки отбиты: армия России уничтожила 600 боевиков в зоне СВО

Все атаки отбиты: армия России уничтожила 600 боевиков в зоне СВО - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Все атаки отбиты: армия России уничтожила 600 боевиков в зоне СВО

Российские подразделения за прошедшие сутки успешно отразили атаки украинских войск на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, в боях противник... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T16:10

2023-07-10T16:10

2023-07-10T16:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Российские подразделения за прошедшие сутки успешно отразили атаки украинских войск на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, в боях противник потерял больше 600 военнослужащих и наемников, 32 единицы техники и три склада боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Донецкое и Краснолиманское направленияНа Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили атаки противника в районах Невельского, Водяного и Клещеевки Донецкой народной республики. Уничтожено до 275 украинских военных и иностранных наемников, один танк и четыре автомобиля.Также в районе города Торецка уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли удары по живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки, Торского ДНР и Кузьмино ЛНР. Также отражены атаки противника в районах Червоной Дибровы и Кармазиновки ЛНР.За сутки противник потерял на этом направлении 85 боевиков, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация".Южно-Донецкое и Запорожское направленияНа Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены атаки противника в районах Ровнополя ДНР и Работино Запорожской области. В районе Приютного Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.На Запорожском направлении российские войска нанесли удары по скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе Луговского Запорожской области.На обоих направлениях ВСУ потеряли до 150 военных, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20.Купянское и Херсонское направленияНа Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск уничтожили живую силу и технику противника в районах Лимана Первого, Першотравневого и Синьковки Харьковской области.Кроме того, успешно отражены атаки противника и пресечена деятельность ДРГ в районе Новоселовского Луганской народной республики.Потери противника составили более 65 военных, боевая машина пехоты и два автомобиля.На Херсонском направлении за сутки уничтожено более 30 боевиков, а также восемь автомобилей.Также в районах Николаева и Краматорска уничтожены склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск "Херсон" и 56-й механизированной бригады ВСУ, а в районе Орехова Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Точный удар: разбита колонна бронетехники и сорвана ротация ВСУ - видеоРабота группировки "Днепр": уничтожены танки и 7 подразделений ВСУПотери ВСУ на Херсонщине растут - работают бойцы "Днепра"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу