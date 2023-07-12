Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Днепр" бьет противника - ликвидированы еще 37 боевиков - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230712/gruppirovka-dnepr-bet-protivnika---likvidirovany-esche-37-boevikov-1129999384.html
Группировка "Днепр" бьет противника - ликвидированы еще 37 боевиков
Группировка "Днепр" бьет противника - ликвидированы еще 37 боевиков - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Группировка "Днепр" бьет противника - ликвидированы еще 37 боевиков
В ходе огневого поражения соединениями российского подразделения "Днепр" ВСУ потеряли в Херсонской области еще 37 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожены... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T11:13
2023-07-12T11:13
новости
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
группировка войск "днепр"
потери всу
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128991598_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_15b82a9f0cd91b470d1e3e19f11d5927.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В ходе огневого поражения соединениями российского подразделения "Днепр" ВСУ потеряли в Херсонской области еще 37 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожены артустановка "Гвоздика" и минометные расчеты противника. Об этом сообщили в экстренных службах.В островной зоне бойцы группы "Днепр" разбили самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и расчет из пяти украинских боевиков.На херсонском направлении в районе Антоновки уничтожено два 120-миллиметровых минометных расчета с боекомплектами, ликвидированы 16 боевиков, 13 ранены, в районе Молодежного - гаубица "М-777" и расчет из пяти боевиков ВСУ.Сутками ранее бойцы группировки "Днепр" ликвидировали целое подразделение ВСУ на Каховском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа группировки "Днепр": уничтожены танки и 7 подразделений ВСУЭксперт назвал пять причин провала контрнаступления ВСУВсе атаки отбиты: армия России уничтожила 600 боевиков в зоне СВО
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128991598_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cb19d4d1830e83db12a024ef2bc5a626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", потери всу , херсонская область
Группировка "Днепр" бьет противника - ликвидированы еще 37 боевиков

Бойцы группировки "Днепр" ликвидировали 37 боевиков ВСУ на Херсонщине

11:13 12.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В ходе огневого поражения соединениями российского подразделения "Днепр" ВСУ потеряли в Херсонской области еще 37 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожены артустановка "Гвоздика" и минометные расчеты противника. Об этом сообщили в экстренных службах.
В островной зоне бойцы группы "Днепр" разбили самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и расчет из пяти украинских боевиков.
На херсонском направлении в районе Антоновки уничтожено два 120-миллиметровых минометных расчета с боекомплектами, ликвидированы 16 боевиков, 13 ранены, в районе Молодежного - гаубица "М-777" и расчет из пяти боевиков ВСУ.
"В результате огневого поражения на Каховском направлении уничтожены позиция одного из вооруженных формирований Украины. Потери ВФУ - шесть убитых и семь раненых боевиков. Выведена из строя одна единица автомобильной техники", - сказано в сообщении.
Сутками ранее бойцы группировки "Днепр" ликвидировали целое подразделение ВСУ на Каховском направлении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Работа группировки "Днепр": уничтожены танки и 7 подразделений ВСУ
Эксперт назвал пять причин провала контрнаступления ВСУ
Все атаки отбиты: армия России уничтожила 600 боевиков в зоне СВО
 
НовостиСВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииГруппировка войск "Днепр"Потери ВСУХерсонская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41В Крыму создадут федеральный круглогодичный морской курорт
14:24Дети из Запорожской области едут на оздоровление в Крым
14:11Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям
13:52В нескольких селах Запорожской области идут серьезные бои – Балицкий
13:35Умер популярный чешский писатель Милан Кундера
13:26Песков оценил слухи о ЧВК "Вагнер" и ядерном оружии
13:14РНКБ: в июне крымчане сэкономили более 9 млн рублей на поездках
12:52ЧС в Туапсинском районе: после ливней без вести пропали трое
12:37В Севастополе осудят сбившего 90-летнего дедушку водителя-наркомана
12:18Польша требует от Киева признания вины в Волынской резне
12:06МИД РФ: США рассматривают Украину как основной источник усыновления детей
11:55Крымчанин вынес 140 тысяч из дома 81-летней соседки
11:4192 прилета за сутки: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины
11:21Кассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасны
11:13Группировка "Днепр" бьет противника - ликвидированы еще 37 боевиков
10:57Обстрелы ужесточились: ВСУ выпустили по области 105 снарядов за сутки
10:38Крым готов поставлять в Беларусь овощи и фрукты
10:19Подтопления и эвакуация: в Туапсе введен режим ЧС из-за осадков
09:56Обстановка на Керченской переправе: ситуация на утро среды
09:35Меры по привлечению туристов дали результат: в Крыму заполняются отели
Лента новостейМолния