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Группировка "Днепр" бьет противника - ликвидированы еще 37 боевиков

Группировка "Днепр" бьет противника - ликвидированы еще 37 боевиков - РИА Новости Крым, 12.07.2023

Группировка "Днепр" бьет противника - ликвидированы еще 37 боевиков

В ходе огневого поражения соединениями российского подразделения "Днепр" ВСУ потеряли в Херсонской области еще 37 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожены... РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T11:13

2023-07-12T11:13

2023-07-12T11:13

новости

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

группировка войск "днепр"

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В ходе огневого поражения соединениями российского подразделения "Днепр" ВСУ потеряли в Херсонской области еще 37 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожены артустановка "Гвоздика" и минометные расчеты противника. Об этом сообщили в экстренных службах.В островной зоне бойцы группы "Днепр" разбили самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и расчет из пяти украинских боевиков.На херсонском направлении в районе Антоновки уничтожено два 120-миллиметровых минометных расчета с боекомплектами, ликвидированы 16 боевиков, 13 ранены, в районе Молодежного - гаубица "М-777" и расчет из пяти боевиков ВСУ.Сутками ранее бойцы группировки "Днепр" ликвидировали целое подразделение ВСУ на Каховском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа группировки "Днепр": уничтожены танки и 7 подразделений ВСУЭксперт назвал пять причин провала контрнаступления ВСУВсе атаки отбиты: армия России уничтожила 600 боевиков в зоне СВО

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", потери всу , херсонская область