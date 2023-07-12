https://crimea.ria.ru/20230712/vsu-poteryali-esche-700-boevikov-v-provalnykh-popytkakh-nastupleniya-1130014778.html
ВСУ потеряли еще 700 боевиков в провальных попытках наступления
ВСУ потеряли еще 700 боевиков в провальных попытках наступления - РИА Новости Крым, 12.07.2023
ВСУ потеряли еще 700 боевиков в провальных попытках наступления
В течение суток ВСУ продолжили попытки наступления на разных направлениях, все попытки оказались безуспешными, за сутки противник потерял более семисот боевиков РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T15:59
2023-07-12T15:59
2023-07-12T15:59
сво
новости
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
армия и флот
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129975817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_617c9a9c53be92fa14814f16580d22e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В течение суток ВСУ продолжили попытки наступления на разных направлениях, все попытки оказались безуспешными, за сутки противник потерял более семисот боевиков и большое количество военной техники, сообщает в среду Минобороны России.Донецкое, Южно-Донецкое, Запорожское направленияНа Донецком направлении за сутки успешно отражены тридцать атак противника, уничтожено до 335 украинских боевиков, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", британская буксируемая гаубица "FH-70".На Южно-Донецком направлении отражена атака морпехов ВСУ в районе Старомайорского и пресечена разведка боем под Угледаром. В районе Сладкого остановлена украинская ДРГ. На Запорожской линии отражены две атаки противника в районе Работино.Краснолиманская, Купянская, Херсонская линииНа Краснолиманском фронте отражены две атаки противника, пресечена деятельность украинской ДРГ. За сутки уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная гаубица "Акация".На Купянском направлении успешно отражены три атаки противника, уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, а также два автомобиля. На Херсонском - штурмовые группы российских войск продолжали разведку на островах в районе Антоновского моста и уничтожили до 40 украинских боевиков, два автомобиля и две американские артиллерийские системы М777."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 107-ми районах", - добавили в российском оборонном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ, уничтоженные дроны и техника – ход спецоперацииВ нескольких селах Запорожской области идут серьезные бои – БалицкийГруппировка "Днепр" бьет противника - ликвидированы еще 37 боевиков
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129975817_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2d8be04bbd975be80820c1c1ef541a7e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, новости, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, министерство обороны рф
ВСУ потеряли еще 700 боевиков в провальных попытках наступления
Минобороны: ВСУ потеряли более семисот боевиков и большое количество военной техники
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В течение суток ВСУ продолжили попытки наступления на разных направлениях, все попытки оказались безуспешными, за сутки противник потерял более семисот боевиков и большое количество военной техники, сообщает в среду Минобороны России.
Донецкое, Южно-Донецкое, Запорожское направления
На Донецком направлении за сутки успешно отражены тридцать атак противника, уничтожено до 335 украинских боевиков, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", британская буксируемая гаубица "FH-70".
На Южно-Донецком направлении отражена атака морпехов ВСУ в районе Старомайорского и пресечена разведка боем под Угледаром. В районе Сладкого остановлена украинская ДРГ. На Запорожской линии отражены две атаки противника в районе Работино.
"За сутки потери противника на этих направлениях составили свыше 240 украинских военнослужащих, а также девять боевых машин пехоты, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Кроме того, в районе Малой Токмачки уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в МО.
Краснолиманская, Купянская, Херсонская линии
На Краснолиманском фронте отражены две атаки противника, пресечена деятельность украинской ДРГ. За сутки уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная гаубица "Акация".
На Купянском направлении успешно отражены три атаки противника, уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, а также два автомобиля. На Херсонском - штурмовые группы российских войск продолжали разведку на островах в районе Антоновского моста и уничтожили до 40 украинских боевиков, два автомобиля и две американские артиллерийские системы М777.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 107-ми районах", - добавили в российском оборонном ведомстве.
Читайте также на РИА Новости Крым: