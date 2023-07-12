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В нескольких селах Запорожской области идут серьезные бои – Балицкий

В нескольких селах Запорожской области идут серьезные бои – Балицкий - РИА Новости Крым, 12.07.2023

В нескольких селах Запорожской области идут серьезные бои – Балицкий

Вооруженные силы в ночь на среду переместили основные ударные силы в села Лобковое и Степовое Запорожской области, там сейчас идут серьезные бои, противник... РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T13:52

2023-07-12T13:52

2023-07-12T13:54

новости

евгений балицкий

запорожская область

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы в ночь на среду переместили основные ударные силы в села Лобковое и Степовое Запорожской области, там сейчас идут серьезные бои, противник несет существенные потери. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По его словам, в 4 часа утра противник начал артподготовку, спустя полтора часа пехота врага выдвинулись из Лобкового и Пятихаток. Российские войска обнаружили подразделения ВСУ и нанесли по ним удары. Противник понес существенные потери. При отступлении боевиков по ним были нанесены повторные удары.Вторая группа, которая выдвигалась с окраины Пятихаток, получила жесткий огневой отпор и была отброшена, отметил Балицкий.Третья штурмовая группа украинских военных также отступила, на нее с беспилотника сбросили осколочный боеприпас. Сейчас они укрылись в подвалах на окраине Пятихаток.Российские отряды продолжают наносить поражение группам противника, заключил врио губернатора.Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что подразделения ВСУ ведут активные боевые действия на линии боевого соприкосновения, пытаясь прорвать российскую оборону, но на данный момент не сумели достичь своих целей ни на одном из направлений.По данным главы ведомства, за время контрнаступления с 4 июня потери вооруженных сил Украины составили более 26 тысяч военнослужащих и свыше и трех тысяч единиц различного вооружения. В частности, уничтожены 21 самолет, пять вертолетов, 1 244 танка и других боевых бронированных машин, в том числе 17 немецких танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" бьет противника - ликвидированы еще 37 боевиковАрмия России перешла в контратаку на Краснолиманском направлении – ШойгуТочный удар: разбита колонна бронетехники и сорвана ротация ВСУ – видео

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, евгений балицкий, запорожская область, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу