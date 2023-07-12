Рейтинг@Mail.ru
В нескольких селах Запорожской области идут серьезные бои – Балицкий - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230712/v-neskolkikh-selakh-zaporozhskoy-oblasti-idut-serezny-boi--balitskiy-1130006196.html
В нескольких селах Запорожской области идут серьезные бои – Балицкий
В нескольких селах Запорожской области идут серьезные бои – Балицкий - РИА Новости Крым, 12.07.2023
В нескольких селах Запорожской области идут серьезные бои – Балицкий
Вооруженные силы в ночь на среду переместили основные ударные силы в села Лобковое и Степовое Запорожской области, там сейчас идут серьезные бои, противник... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T13:52
2023-07-12T13:54
новости
евгений балицкий
запорожская область
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129975641_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_169613f06fec796928768268ea13be66.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы в ночь на среду переместили основные ударные силы в села Лобковое и Степовое Запорожской области, там сейчас идут серьезные бои, противник несет существенные потери. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По его словам, в 4 часа утра противник начал артподготовку, спустя полтора часа пехота врага выдвинулись из Лобкового и Пятихаток. Российские войска обнаружили подразделения ВСУ и нанесли по ним удары. Противник понес существенные потери. При отступлении боевиков по ним были нанесены повторные удары.Вторая группа, которая выдвигалась с окраины Пятихаток, получила жесткий огневой отпор и была отброшена, отметил Балицкий.Третья штурмовая группа украинских военных также отступила, на нее с беспилотника сбросили осколочный боеприпас. Сейчас они укрылись в подвалах на окраине Пятихаток.Российские отряды продолжают наносить поражение группам противника, заключил врио губернатора.Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что подразделения ВСУ ведут активные боевые действия на линии боевого соприкосновения, пытаясь прорвать российскую оборону, но на данный момент не сумели достичь своих целей ни на одном из направлений.По данным главы ведомства, за время контрнаступления с 4 июня потери вооруженных сил Украины составили более 26 тысяч военнослужащих и свыше и трех тысяч единиц различного вооружения. В частности, уничтожены 21 самолет, пять вертолетов, 1 244 танка и других боевых бронированных машин, в том числе 17 немецких танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" бьет противника - ликвидированы еще 37 боевиковАрмия России перешла в контратаку на Краснолиманском направлении – ШойгуТочный удар: разбита колонна бронетехники и сорвана ротация ВСУ – видео
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129975641_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3697ad29725e7d2f688c9793905bb897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, евгений балицкий, запорожская область, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу
В нескольких селах Запорожской области идут серьезные бои – Балицкий

Балицкий: ВСУ переместили ударные силы в Лобковое и Степовое, там идут серьезные бои

13:52 12.07.2023 (обновлено: 13:54 12.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы в ночь на среду переместили основные ударные силы в села Лобковое и Степовое Запорожской области, там сейчас идут серьезные бои, противник несет существенные потери. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Ночью противник осуществил перемещение основных ударных сил в населенные пункты Лобковое, Степовое. По движущимся целям наносилось поражение огневыми средствами 58-й армии и силами отряда (батальона имени Павла Судоплатова – ред.). Бои идут серьезные, противник несет существенные потери", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, в 4 часа утра противник начал артподготовку, спустя полтора часа пехота врага выдвинулись из Лобкового и Пятихаток. Российские войска обнаружили подразделения ВСУ и нанесли по ним удары. Противник понес существенные потери. При отступлении боевиков по ним были нанесены повторные удары.
Вторая группа, которая выдвигалась с окраины Пятихаток, получила жесткий огневой отпор и была отброшена, отметил Балицкий.
Третья штурмовая группа украинских военных также отступила, на нее с беспилотника сбросили осколочный боеприпас. Сейчас они укрылись в подвалах на окраине Пятихаток.
Российские отряды продолжают наносить поражение группам противника, заключил врио губернатора.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что подразделения ВСУ ведут активные боевые действия на линии боевого соприкосновения, пытаясь прорвать российскую оборону, но на данный момент не сумели достичь своих целей ни на одном из направлений.
По данным главы ведомства, за время контрнаступления с 4 июня потери вооруженных сил Украины составили более 26 тысяч военнослужащих и свыше и трех тысяч единиц различного вооружения. В частности, уничтожены 21 самолет, пять вертолетов, 1 244 танка и других боевых бронированных машин, в том числе 17 немецких танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Группировка "Днепр" бьет противника - ликвидированы еще 37 боевиков
Армия России перешла в контратаку на Краснолиманском направлении – Шойгу
Точный удар: разбита колонна бронетехники и сорвана ротация ВСУ – видео
 
НовостиЕвгений БалицкийЗапорожская областьСВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41В Крыму создадут федеральный круглогодичный морской курорт
14:24Дети из Запорожской области едут на оздоровление в Крым
14:11Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям
13:52В нескольких селах Запорожской области идут серьезные бои – Балицкий
13:35Умер популярный чешский писатель Милан Кундера
13:26Песков оценил слухи о ЧВК "Вагнер" и ядерном оружии
13:14РНКБ: в июне крымчане сэкономили более 9 млн рублей на поездках
12:52ЧС в Туапсинском районе: после ливней без вести пропали трое
12:37В Севастополе осудят сбившего 90-летнего дедушку водителя-наркомана
12:18Польша требует от Киева признания вины в Волынской резне
12:06МИД РФ: США рассматривают Украину как основной источник усыновления детей
11:55Крымчанин вынес 140 тысяч из дома 81-летней соседки
11:4192 прилета за сутки: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины
11:21Кассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасны
11:13Группировка "Днепр" бьет противника - ликвидированы еще 37 боевиков
10:57Обстрелы ужесточились: ВСУ выпустили по области 105 снарядов за сутки
10:38Крым готов поставлять в Беларусь овощи и фрукты
10:19Подтопления и эвакуация: в Туапсе введен режим ЧС из-за осадков
09:56Обстановка на Керченской переправе: ситуация на утро среды
09:35Меры по привлечению туристов дали результат: в Крыму заполняются отели
Лента новостейМолния