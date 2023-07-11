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Десятки тысяч боевиков: названы потери ВСУ с начала контрнаступления - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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Десятки тысяч боевиков: названы потери ВСУ с начала контрнаступления
Десятки тысяч боевиков: названы потери ВСУ с начала контрнаступления - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Десятки тысяч боевиков: названы потери ВСУ с начала контрнаступления
За время контрнаступления с 4 июня потери вооруженных сил Украины составили более 26 тысяч военнослужащих и свыше и трех тысяч единиц техники, включая немецкие... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T18:16
2023-07-11T18:25
сергей шойгу
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
сво
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. За время контрнаступления с 4 июня потери вооруженных сил Украины составили более 26 тысяч военнослужащих и свыше и трех тысяч единиц техники, включая немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Также уничтожено 914 единиц специальной военной автомобильной техники, два зенитных ракетных комплекса, 25 боевых машин реактивных систем залпового огня, 403 орудия полевой артиллерии и минометов, включая 43 американских артиллерийских систем М777 и 46 самоходных артиллерийских установок из Польши, США и Франции.Кроме того, за этот период российские военные сбили 176 реактивных снарядов HIMARS, 27 крылатых ракет Storm Shadow, 483 беспилотника.ВСУ начали контрнаступление 4 июня, однако ни на одном боевом участке противник не достиг поставленных задач и понес существенные потери в живой силе и технике, проинформировал ранее Владимир Путин. По его словам, их потери в 10 раз превышают утраты российской армии, и никаких шансов у Киева нет.Шойгу добавил, что безуспешность своего контрнаступления ВСУ пытается компенсировать "за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Минимизировать потери среди мирного населения и спасти сотни жизней удается "благодаря профессиональным действиям наших военнослужащих", подчеркнул глава военного ведомства России.Читайте также на РИА Новости Крым:Киссинджер в разговоре с "Зеленским" оценил шансы Украины "вернуть" КрымАрмия России громит боевиков ВСУ и наемников при попытках наступленияКонтрнаступление ВСУ оказалось провальным на всех направлениях - Шойгу
https://crimea.ria.ru/20230705/ekspert-nazval-pyat-prichin-provala-kontrnastupleniya-vsu-1129834881.html
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сергей шойгу, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, сво, новости, всу (вооруженные силы украины)
Десятки тысяч боевиков: названы потери ВСУ с начала контрнаступления

Шойгу: с 4 июня ВСУ потеряли более 26 тысяч человек и свыше 3 тысяч единиц техники

18:16 11.07.2023 (обновлено: 18:25 11.07.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. За время контрнаступления с 4 июня потери вооруженных сил Украины составили более 26 тысяч военнослужащих и свыше и трех тысяч единиц техники, включая немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"С 4 июня потери противника составили более 26 тысяч военнослужащих и трех тысяч единиц различного вооружения. Уничтожены: 21 самолет, пять вертолетов, 1 244 танка и других боевых бронированных машин. В их числе 17 немецких танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley", - приводит слова министра РИА Новости.
Также уничтожено 914 единиц специальной военной автомобильной техники, два зенитных ракетных комплекса, 25 боевых машин реактивных систем залпового огня, 403 орудия полевой артиллерии и минометов, включая 43 американских артиллерийских систем М777 и 46 самоходных артиллерийских установок из Польши, США и Франции.
Кроме того, за этот период российские военные сбили 176 реактивных снарядов HIMARS, 27 крылатых ракет Storm Shadow, 483 беспилотника.
ВСУ начали контрнаступление 4 июня, однако ни на одном боевом участке противник не достиг поставленных задач и понес существенные потери в живой силе и технике, проинформировал ранее Владимир Путин. По его словам, их потери в 10 раз превышают утраты российской армии, и никаких шансов у Киева нет.
Шойгу добавил, что безуспешность своего контрнаступления ВСУ пытается компенсировать "за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Минимизировать потери среди мирного населения и спасти сотни жизней удается "благодаря профессиональным действиям наших военнослужащих", подчеркнул глава военного ведомства России.
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Сергей ШойгуМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииСВОНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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Заголовок открываемого материала
18:16Десятки тысяч боевиков: названы потери ВСУ с начала контрнаступления
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