https://crimea.ria.ru/20230709/tochnyy-udar-razbita-kolonna-bronetekhniki-i-sorvana-rotatsiya-vsu---video-1129908966.html

Точный удар: разбита колонна бронетехники и сорвана ротация ВСУ - видео

Точный удар: разбита колонна бронетехники и сорвана ротация ВСУ - видео - РИА Новости Крым, 09.07.2023

Точный удар: разбита колонна бронетехники и сорвана ротация ВСУ - видео

Российские войска поразили колонну бронетехники во время очередной провальной контратаки ВСУ, а также сорвали две попытки ротации украинских боевиков и... РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T11:54

2023-07-09T11:54

2023-07-09T12:54

сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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новости

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Российские войска поразили колонну бронетехники во время очередной провальной контратаки ВСУ, а также сорвали две попытки ротации украинских боевиков и ликвидировали диверсантов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Разбита колонна бронетехникиПри очередной безуспешной попытке контратаки украинские войска потеряли целую колонну бронетехники, в том числе и западного производства. Видео точной работы российских военных опубликовано в официальном канале Минобороны.Отмечается, что поражено как минимум десять единиц техники."Подрыв на минах и уничтожение российскими артиллеристами как минимум 10 единиц техники ВСУ, в том числе западного производства", - говорится в подписи к видео.Вскрыли и ликвидировали ДРГВ ходе боев на Купянском направлении российские военные уничтожили группу украинских диверсантов. Кроме того, сорваны две попытки ротации неонацистов, рассказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский."В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией группировки войск "Запад" вскрыта и уничтожена ДРГ из состава 32 омбр в районе населенного пункта Новоселовское и сорваны две попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе сел Красное Первое и Синьковка", - заявил он в видеосообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.Кроме этого, нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации подразделений 14 отдельной механизированной бригады возле Петропавловки.По информации Зыбинского, в полосе обороны 1-й танковой армии тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек" российские военные нанесли два удара по скоплениям живой силы противника возле села Новоселовское."Потери противника составили до взвода живой силы", - уточнил начальник пресс-центра группировки.Также в ходе контрбатарейной борьбы возле Синьковки расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б", под командованием сержанта Владимира Семенова, ликвидировал минометный расчет ВСУ.Точный удар Ка-52На Южно-Донецком направлении экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 заметил в лесополосе движение бронетехники противника.Российские военные атаковали объект высокоточным оружием.Накануне сообщалось, что ВСУ в течение суток 11 раз пытались атаковать на трех направлениях. Все попытки отбиты, потери украинской армии на всех участках боевого соприкосновения составили порядка 800 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал пять причин провала контрнаступления ВСУКак Украина готовится атаковать РФ кассетными боеприпасамиОтбитые атаки и страшные потери ВСУ: ситуация на линии соприкосновения

https://crimea.ria.ru/20230706/armiya-rossii-unichtozhila-punkty-upravleniya-trekh-brigad-vsu-i-natsgvardii-1129861278.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, поставки западного оружия украине