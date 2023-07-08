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Отбитые атаки и страшные потери ВСУ: ситуация на линии соприкосновения - РИА Новости Крым, 08.07.2023
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Отбитые атаки и страшные потери ВСУ: ситуация на линии соприкосновения
Отбитые атаки и страшные потери ВСУ: ситуация на линии соприкосновения - РИА Новости Крым, 08.07.2023
Отбитые атаки и страшные потери ВСУ: ситуация на линии соприкосновения
ВСУ в течение суток 11 раз пытались атаковать на трех направлениях. Все атаки отбыты, потери украинской армии на всех участках боевого соприкосновения составили РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T15:49
2023-07-08T15:49
министерство обороны рф
сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. ВСУ в течение суток 11 раз пытались атаковать на трех направлениях. Все атаки отбыты, потери украинской армии на всех участках боевого соприкосновения составили порядка 800 человек. Об этом сообщили в Минобороны России."В течение суток вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях", – говорится в сообщении.Поражение вражеским подразделениям нанесено также в районе Красногоровки и Авдеевки, у Веселого и западнее Клещеевки. У н.п. Михайловка уничтожен склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а под Авдеевкой – склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.Еще две атаки, успешно отраженные подразделениями группировок "Центр" и "Восток", ВСУ предприняли на Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Также у населенных пунктов Торское и Урожайное были ликвидированы украинские диверсионно-разведывательные группы. А в районах населенных пунктов Новолюбовка в ЛНР и Серебрянка в ДНР поражены три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.На Запорожском направлении ВС РФ отразили две разведки боем подразделений ВСУ под Марфополем и Работино, в районе н. п. Дорожнянка в Запорожской области пресекли деятельность ДРГ, а под Ореховом уничтожили склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.Общие потери противника за сутки на всей линии соприкосновения составили 800 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал пять причин провала контрнаступления ВСУРабота группировки "Днепр": уничтожены танки и 7 подразделений ВСУШойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЮВО
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министерство обороны рф, сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия, новости
Отбитые атаки и страшные потери ВСУ: ситуация на линии соприкосновения

ВСУ предприняли 11 безуспешных попыток наступать на трех направлениях – Минобороны

15:49 08.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоевая работа отрядов разведки и спецназа в южном секторе СВО
Боевая работа отрядов разведки и спецназа в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. ВСУ в течение суток 11 раз пытались атаковать на трех направлениях. Все атаки отбыты, потери украинской армии на всех участках боевого соприкосновения составили порядка 800 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В течение суток вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях", – говорится в сообщении.
Самые крупные потери – до 500 человек убитыми и ранеными – противник понес на Донецком направлении. Здесь ВСУ предприняли девять попыток атаковать в районах населенных пунктов Дружба, Северное, Марьинка и Первомайское в ДНР. Умелыми и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск все атаки были отражены.
Поражение вражеским подразделениям нанесено также в районе Красногоровки и Авдеевки, у Веселого и западнее Клещеевки. У н.п. Михайловка уничтожен склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а под Авдеевкой – склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
Еще две атаки, успешно отраженные подразделениями группировок "Центр" и "Восток", ВСУ предприняли на Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Также у населенных пунктов Торское и Урожайное были ликвидированы украинские диверсионно-разведывательные группы. А в районах населенных пунктов Новолюбовка в ЛНР и Серебрянка в ДНР поражены три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.
На Запорожском направлении ВС РФ отразили две разведки боем подразделений ВСУ под Марфополем и Работино, в районе н. п. Дорожнянка в Запорожской области пресекли деятельность ДРГ, а под Ореховом уничтожили склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовское, Артемовка Луганской Народной Республики Синьковка, Берестовое и Двуречная Харьковской области", – рассказали в Минобороны.
Общие потери противника за сутки на всей линии соприкосновения составили 800 человек.
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