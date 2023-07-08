https://crimea.ria.ru/20230708/shoygu-proveril-podgotovku-kontraktnikov-na-poligonakh-yuvo-1129893683.html

Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЮВО

Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЮВО - РИА Новости Крым, 08.07.2023

Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЮВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Южный военный округ и проверил на полигонах организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников вновь формируемых РИА Новости Крым, 08.07.2023

2023-07-08T08:25

2023-07-08T08:25

2023-07-08T08:25

министерство обороны рф

сергей шойгу

вооруженные силы россии

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новости

южный военный округ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Южный военный округ и проверил на полигонах организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников вновь формируемых соединений. Об этом сообщили в Минобороны.По данным ведомства, курс интенсивной подготовки контрактников на полигонах длится 38 суток.На полигоне одновременно осуществляется подготовка мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.Сергей Шойгу, в частности, проверил подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб экипажами танков Т-90 "Прорыв", а также отработку контрактниками навыков боевых действий в различной обстановке, в том числе в условиях городского боя.В конце июня Сергей Шойгу посетил пункт управления группировки войск "Запад" и поставил командованию задачу активно вести разведку для заблаговременного вскрытия планов противника.Уклонистов от армии будут лишать водительских прав – как и когдаУклонистов от армии будут лишать водительских прав – как и когдаШойгу назвал число уничтоженных танков Leopard при контрнаступлении ВСУ

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южный военный округ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сергей шойгу, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, новости, южный военный округ