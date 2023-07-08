https://crimea.ria.ru/20230708/shoygu-proveril-podgotovku-kontraktnikov-na-poligonakh-yuvo-1129893683.html
Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЮВО
Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЮВО - РИА Новости Крым, 08.07.2023
Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЮВО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Южный военный округ и проверил на полигонах организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников вновь формируемых РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T08:25
2023-07-08T08:25
2023-07-08T08:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Южный военный округ и проверил на полигонах организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников вновь формируемых соединений. Об этом сообщили в Минобороны.По данным ведомства, курс интенсивной подготовки контрактников на полигонах длится 38 суток.На полигоне одновременно осуществляется подготовка мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.Сергей Шойгу, в частности, проверил подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб экипажами танков Т-90 "Прорыв", а также отработку контрактниками навыков боевых действий в различной обстановке, в том числе в условиях городского боя.В конце июня Сергей Шойгу посетил пункт управления группировки войск "Запад" и поставил командованию задачу активно вести разведку для заблаговременного вскрытия планов противника.Уклонистов от армии будут лишать водительских прав – как и когдаУклонистов от армии будут лишать водительских прав – как и когдаШойгу назвал число уничтоженных танков Leopard при контрнаступлении ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, сергей шойгу, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, новости, южный военный округ
Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЮВО
Шойгу проверил подготовку контрактников в Южном военном округе
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Южный военный округ и проверил на полигонах организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников вновь формируемых соединений. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, курс интенсивной подготовки контрактников на полигонах длится 38 суток.
"С военнослужащими проводятся практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также по связи", - уточнили в МО.
На полигоне одновременно осуществляется подготовка мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.
Сергей Шойгу, в частности, проверил подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб экипажами танков Т-90 "Прорыв", а также отработку контрактниками навыков боевых действий в различной обстановке, в том числе в условиях городского боя.
"В настоящее время проводится боевое слаживание в составе подразделений. Обучаемые выполняют стрельбы из различных видов вооружения, отрабатывают элементы защиты от огневого поражения противника, а также навыки поражения образцов западного вооружения. По завершении подготовки на полигонах округа личный состав направится в районы предназначения, где боевое слаживание будет продолжено в составе воинских частей", - добавили в Минобороны.
В конце июня Сергей Шойгу посетил пункт управления группировки войск "Запад"
и поставил командованию задачу активно вести разведку для заблаговременного вскрытия планов противника.