Рейтинг@Mail.ru
Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЮВО - РИА Новости Крым, 08.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230708/shoygu-proveril-podgotovku-kontraktnikov-na-poligonakh-yuvo-1129893683.html
Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЮВО
Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЮВО - РИА Новости Крым, 08.07.2023
Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЮВО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Южный военный округ и проверил на полигонах организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников вновь формируемых РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T08:25
2023-07-08T08:25
министерство обороны рф
сергей шойгу
вооруженные силы россии
армия и флот
россия
новости
южный военный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129893568_0:0:1639:922_1920x0_80_0_0_d8fb58952a6155f2247620f83daf168a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Южный военный округ и проверил на полигонах организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников вновь формируемых соединений. Об этом сообщили в Минобороны.По данным ведомства, курс интенсивной подготовки контрактников на полигонах длится 38 суток.На полигоне одновременно осуществляется подготовка мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.Сергей Шойгу, в частности, проверил подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб экипажами танков Т-90 "Прорыв", а также отработку контрактниками навыков боевых действий в различной обстановке, в том числе в условиях городского боя.В конце июня Сергей Шойгу посетил пункт управления группировки войск "Запад" и поставил командованию задачу активно вести разведку для заблаговременного вскрытия планов противника.Уклонистов от армии будут лишать водительских прав – как и когдаУклонистов от армии будут лишать водительских прав – как и когдаШойгу назвал число уничтоженных танков Leopard при контрнаступлении ВСУ
россия
южный военный округ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129893568_192:0:1421:922_1920x0_80_0_0_4f78b79ed6d76a5a9082a215a11acb31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, сергей шойгу, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, новости, южный военный округ
Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЮВО

Шойгу проверил подготовку контрактников в Южном военном округе

08:25 08.07.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФШойгу проверил подготовку контрактников в Южном военном округе
Шойгу проверил подготовку контрактников в Южном военном округе
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Южный военный округ и проверил на полигонах организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников вновь формируемых соединений. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, курс интенсивной подготовки контрактников на полигонах длится 38 суток.
"С военнослужащими проводятся практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также по связи", - уточнили в МО.
На полигоне одновременно осуществляется подготовка мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.
Сергей Шойгу, в частности, проверил подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб экипажами танков Т-90 "Прорыв", а также отработку контрактниками навыков боевых действий в различной обстановке, в том числе в условиях городского боя.
"В настоящее время проводится боевое слаживание в составе подразделений. Обучаемые выполняют стрельбы из различных видов вооружения, отрабатывают элементы защиты от огневого поражения противника, а также навыки поражения образцов западного вооружения. По завершении подготовки на полигонах округа личный состав направится в районы предназначения, где боевое слаживание будет продолжено в составе воинских частей", - добавили в Минобороны.
В конце июня Сергей Шойгу посетил пункт управления группировки войск "Запад" и поставил командованию задачу активно вести разведку для заблаговременного вскрытия планов противника.
Уклонистов от армии будут лишать водительских прав – как и когда
Уклонистов от армии будут лишать водительских прав – как и когда
Шойгу назвал число уничтоженных танков Leopard при контрнаступлении ВСУ
Министерство обороны РФСергей ШойгуВооруженные силы РоссииАрмия и флотРоссияНовостиЮжный военный округ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:48Институт брака под угрозой: кто виноват и что делать
08:25Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЮВО
08:02Переход по ссылкам и желание заработать стоили крымчанам 7 млн рублей
07:19ВСУ обстреляли Шебекино из "Градов"
00:01Ливневые дожди, грозы, шквал, град: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 8 июля
22:17Главные новости Крыма: 7 июля
22:00Крыму нужно больше судостроителей и механиков для электромобилей
21:38Главные события и заявления дня: 7 июля
21:36США передадут кассетные боеприпасы Украине
21:19Они хуже фашистов: пленный боевик рассказал об обстановке в ВСУ
20:59Севастополец испек печенье с коноплей
20:41Энергоснабжение Евпатории восстановлено
20:28Как проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов
20:12В Белом доме заявили, что вступление Украины в НАТО пока невозможно
19:51Отключение света и воды в Евпатории – прокуратура проводит проверку
19:39Вывезенные из Киева в Лувр иконы – достояние Русской православной церкви
19:21Десантные корабли вышли на Керченскую переправу для перевозки машин
19:07В Евпатории без света 2 300 абонентов: в "Крымэнерго" назвали причину
18:49Евпатория осталась без воды из-за аварии
Лента новостейМолния