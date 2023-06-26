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Шойгу проверил пункт управления "Западной" группировки войск в зоне СВО - РИА Новости Крым, 26.06.2023
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Шойгу проверил пункт управления "Западной" группировки войск в зоне СВО
Шойгу проверил пункт управления "Западной" группировки войск в зоне СВО - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Шойгу проверил пункт управления "Западной" группировки войск в зоне СВО
Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил пункт управления группировки войск "Запад" и поставил командованию задачу активно вести разведку для заблаговременного... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T08:24
2023-06-26T08:36
сергей шойгу
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости Крым. Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил пункт управления группировки войск "Запад" и поставил командованию задачу активно вести разведку для заблаговременного вскрытия планов противника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Шойгу провел совещание с командованием группировки, в ходе которого обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации, и создание условий для безопасного размещения личного состава. Также глава оборонного ведомства отметил эффективную работу группировки "Запад" по выявлению и уничтожению военной техники и скоплений личного состава ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 20 атак за сутки: армия России отбила все попытки наступления ВСУВ Киеве предрекли кардинальные перемены в конфликте в этом годуМинус четыре склада боеприпасов: армия России громит запасы ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сергей шойгу, новости, министерство обороны рф, россия, армия и флот, вооруженные силы россии
Шойгу проверил пункт управления "Западной" группировки войск в зоне СВО

Шойгу поставил командованию группировки войск "Запад" задачу активировать разведку

08:24 26.06.2023 (обновлено: 08:36 26.06.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу
Министр обороны РФ С. Шойгу
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости Крым. Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил пункт управления группировки войск "Запад" и поставил командованию задачу активно вести разведку для заблаговременного вскрытия планов противника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Командующему и командирам "Западной" группировки войск поставлена задача продолжать активное ведение разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения", — говорится в сообщении.
Шойгу провел совещание с командованием группировки, в ходе которого обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации, и создание условий для безопасного размещения личного состава.
Также глава оборонного ведомства отметил эффективную работу группировки "Запад" по выявлению и уничтожению военной техники и скоплений личного состава ВСУ.
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Сергей ШойгуНовостиМинистерство обороны РФРоссияАрмия и флотВооруженные силы России
 
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