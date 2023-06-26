https://crimea.ria.ru/20230626/shoygu-proveril-punkt-upravleniya-zapadnoy-gruppirovki-voysk-v-zone-svo-1129620898.html

Шойгу проверил пункт управления "Западной" группировки войск в зоне СВО

Шойгу проверил пункт управления "Западной" группировки войск в зоне СВО - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Шойгу проверил пункт управления "Западной" группировки войск в зоне СВО

Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил пункт управления группировки войск "Запад" и поставил командованию задачу активно вести разведку для заблаговременного... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T08:24

2023-06-26T08:24

2023-06-26T08:36

сергей шойгу

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости Крым. Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил пункт управления группировки войск "Запад" и поставил командованию задачу активно вести разведку для заблаговременного вскрытия планов противника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Шойгу провел совещание с командованием группировки, в ходе которого обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации, и создание условий для безопасного размещения личного состава. Также глава оборонного ведомства отметил эффективную работу группировки "Запад" по выявлению и уничтожению военной техники и скоплений личного состава ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 20 атак за сутки: армия России отбила все попытки наступления ВСУВ Киеве предрекли кардинальные перемены в конфликте в этом годуМинус четыре склада боеприпасов: армия России громит запасы ВСУ

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, новости, министерство обороны рф, россия, армия и флот, вооруженные силы россии