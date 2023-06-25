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Минус четыре склада боеприпасов: армия России громит запасы ВСУ
Минус четыре склада боеприпасов: армия России громит запасы ВСУ - РИА Новости Крым, 25.06.2023
Минус четыре склада боеприпасов: армия России громит запасы ВСУ
Российские войска за сутки разбили четыре склада боеприпасов ВСУ на разных направлениях СВО. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T15:22
2023-06-25T15:22
2023-06-25T15:22
сво
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
запорожская область
харьковская область
херсонская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Российские войска за сутки разбили четыре склада боеприпасов ВСУ на разных направлениях СВО. Об этом сообщает Минобороны России.Так, в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - уточняется в сводке.В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.А в районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ."На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Новомлынск, Котляровка и Масютовка Харьковской области. Уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, а также два пикапа", - говорится в сообщении.Также в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.Кроме того, ударами оперативно-тактической и штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике противника в районе города Орехов и населенного пункта Новоданиловка Запорожской области.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ в течение суток нанесено поражение 108-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137-ми районах.Средствами противовоздушной обороны перехвачена тактическая ракета "Точка-У", а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Коломыйчиха ЛНР, Соледар, Бахмутское и Новопетриковка ДНР.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 444 самолета, 240 вертолетов, 4 779 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 348 танков и других боевых бронированных машин, 1 131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5 228 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 179 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 20 атак за сутки: армия России отбила все попытки наступления ВСУАрмия России уничтожила укрепрайон ВСУ на Купянском направлении – видеоГруппировка сил "Днепр" разбила западную технику и позиции ВСУ
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, запорожская область, харьковская область, херсонская область, новости
Минус четыре склада боеприпасов: армия России громит запасы ВСУ
Армия России за сутки уничтожила четыре склада с боеприпасами ВСУ - сводка Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Российские войска за сутки разбили четыре склада боеприпасов ВСУ на разных направлениях СВО. Об этом сообщает Минобороны России.
Так, в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - уточняется в сводке.
В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
А в районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
"На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Новомлынск, Котляровка и Масютовка Харьковской области. Уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, а также два пикапа", - говорится в сообщении.
Также в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
Кроме того, ударами оперативно-тактической и штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике противника в районе города Орехов и населенного пункта Новоданиловка Запорожской области.
"Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 170-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также одна Д-30", - сказно в сообщении.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ в течение суток нанесено поражение 108-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137-ми районах.
Средствами противовоздушной обороны перехвачена тактическая ракета "Точка-У", а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Коломыйчиха ЛНР, Соледар, Бахмутское и Новопетриковка ДНР.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 444 самолета, 240 вертолетов, 4 779 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 348 танков и других боевых бронированных машин, 1 131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5 228 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 179 единиц специальной военной автомобильной техники.
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