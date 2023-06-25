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Минус четыре склада боеприпасов: армия России громит запасы ВСУ

Минус четыре склада боеприпасов: армия России громит запасы ВСУ - РИА Новости Крым, 25.06.2023

Минус четыре склада боеприпасов: армия России громит запасы ВСУ

Российские войска за сутки разбили четыре склада боеприпасов ВСУ на разных направлениях СВО. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T15:22

2023-06-25T15:22

2023-06-25T15:22

сво

министерство обороны рф

потери всу

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запорожская область

харьковская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Российские войска за сутки разбили четыре склада боеприпасов ВСУ на разных направлениях СВО. Об этом сообщает Минобороны России.Так, в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - уточняется в сводке.В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.А в районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ."На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Новомлынск, Котляровка и Масютовка Харьковской области. Уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, а также два пикапа", - говорится в сообщении.Также в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.Кроме того, ударами оперативно-тактической и штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике противника в районе города Орехов и населенного пункта Новоданиловка Запорожской области.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ в течение суток нанесено поражение 108-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137-ми районах.Средствами противовоздушной обороны перехвачена тактическая ракета "Точка-У", а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Коломыйчиха ЛНР, Соледар, Бахмутское и Новопетриковка ДНР.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 444 самолета, 240 вертолетов, 4 779 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 348 танков и других боевых бронированных машин, 1 131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5 228 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 179 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 20 атак за сутки: армия России отбила все попытки наступления ВСУАрмия России уничтожила укрепрайон ВСУ на Купянском направлении – видеоГруппировка сил "Днепр" разбила западную технику и позиции ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230624/rossiyskie-voennye-unichtozhili-sklady-vsu-s-toplivom-i-boepripasami-1129601498.html

https://crimea.ria.ru/20230622/gruppirovka-sil-dnepr-razgromila-pozitsii-vsu-na-khersonschine-1129560166.html

запорожская область

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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