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Уклонистов от армии будут лишать водительских прав – как и когда - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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Уклонистов от армии будут лишать водительских прав – как и когда
Уклонистов от армии будут лишать водительских прав – как и когда - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Уклонистов от армии будут лишать водительских прав – как и когда
Уклонистов от армии будут временно лишать права управлять автомобилем, порядок введения ограничений утвердило руководство МВД РФ, документ опубликован на... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T07:02
2023-07-05T07:02
новости
вооруженные силы россии
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
гибдд
александр горовой
закон и право
водительские права
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Уклонистов от армии будут временно лишать права управлять автомобилем, порядок введения ограничений утвердило руководство МВД РФ, документ опубликован на интернет-портале правовой информации и вступит в силу 11 июля. Информация об ограничении права управлять автомобилем в течение суток будет поступать "в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы" ГИБДД, отмечается в документе. Сведения будут направляться из Единого реестра воинского учета. Сюда информация о правонарушителях будет вноситься после того, как в установленный законом срок граждане не явятся по повестке в военкомат. Речь в том числе идет о тех, кто обязан впервые встать на воинский учет. Отмена введенных ограничений будет возможна лишь после внесения новых сведений в реестр. Согласно порядку, эта информация тоже будет передаваться правоохранителям в течение 24 часов.В пояснительной записке уточняется, что целью данного приказа является правовое регулирование общественных отношений "в области воинской обязанности и военной службы, связанных с реализацией гражданами Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества".Документ (порядок) за подписью врио министра МВД РФ, генерал-полковника полиции Александра Горового опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 11 июля. Напомним, приказ МВД был разработан в начале июня. Ряд экспертов ранее высказывали мнение, что если водитель с временно недействительным водительским удостоверением решит сесть за руль, то ему будет грозит такая же ответственность, как если бы он был лишен водительских прав.Читайте также на РИА Новости Крым:Без явки в военкомат: в России хотят ставить на воинский учет по-новомуЧто такое единый реестр военнообязанных и зачем он нужен – СПРАВКАПлюс полк каждые сутки: Шойгу рассказал о темпах пополнения армии России
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, вооруженные силы россии, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), гибдд, александр горовой, закон и право, водительские права
Уклонистов от армии будут лишать водительских прав – как и когда

МВД утвердило порядок лишения водительских прав для уклонистов от армии в России с 11 июля

07:02 05.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота МРЭО ГИБДД УВД
Работа МРЭО ГИБДД УВД - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Уклонистов от армии будут временно лишать права управлять автомобилем, порядок введения ограничений утвердило руководство МВД РФ, документ опубликован на интернет-портале правовой информации и вступит в силу 11 июля.
Информация об ограничении права управлять автомобилем в течение суток будет поступать "в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы" ГИБДД, отмечается в документе.
Сведения будут направляться из Единого реестра воинского учета. Сюда информация о правонарушителях будет вноситься после того, как в установленный законом срок граждане не явятся по повестке в военкомат. Речь в том числе идет о тех, кто обязан впервые встать на воинский учет. Отмена введенных ограничений будет возможна лишь после внесения новых сведений в реестр. Согласно порядку, эта информация тоже будет передаваться правоохранителям в течение 24 часов.
"В течение суток с момента поступления решения об отмене временных мер в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на межрегиональном, региональном и районном уровнях информация поступает в информационную систему. При поступлении решений призывной комиссии субъекта РФ... ограничение права на управление транспортными средствами в отношении физического лица снимается", – говорится в тексте приложения к приказу.
В пояснительной записке уточняется, что целью данного приказа является правовое регулирование общественных отношений "в области воинской обязанности и военной службы, связанных с реализацией гражданами Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества".
Документ (порядок) за подписью врио министра МВД РФ, генерал-полковника полиции Александра Горового опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 11 июля.
Напомним, приказ МВД был разработан в начале июня. Ряд экспертов ранее высказывали мнение, что если водитель с временно недействительным водительским удостоверением решит сесть за руль, то ему будет грозит такая же ответственность, как если бы он был лишен водительских прав.
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