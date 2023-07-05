https://crimea.ria.ru/20230705/uklonistov-ot-armii-budut-lishat-voditelskikh-prav--kak-i-kogda-1129796495.html

Уклонистов от армии будут лишать водительских прав – как и когда

Уклонистов от армии будут лишать водительских прав – как и когда - РИА Новости Крым, 05.07.2023

Уклонистов от армии будут лишать водительских прав – как и когда

Уклонистов от армии будут временно лишать права управлять автомобилем, порядок введения ограничений утвердило руководство МВД РФ, документ опубликован на... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T07:02

2023-07-05T07:02

2023-07-05T07:02

новости

вооруженные силы россии

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

гибдд

александр горовой

закон и право

водительские права

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Уклонистов от армии будут временно лишать права управлять автомобилем, порядок введения ограничений утвердило руководство МВД РФ, документ опубликован на интернет-портале правовой информации и вступит в силу 11 июля. Информация об ограничении права управлять автомобилем в течение суток будет поступать "в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы" ГИБДД, отмечается в документе. Сведения будут направляться из Единого реестра воинского учета. Сюда информация о правонарушителях будет вноситься после того, как в установленный законом срок граждане не явятся по повестке в военкомат. Речь в том числе идет о тех, кто обязан впервые встать на воинский учет. Отмена введенных ограничений будет возможна лишь после внесения новых сведений в реестр. Согласно порядку, эта информация тоже будет передаваться правоохранителям в течение 24 часов.В пояснительной записке уточняется, что целью данного приказа является правовое регулирование общественных отношений "в области воинской обязанности и военной службы, связанных с реализацией гражданами Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества".Документ (порядок) за подписью врио министра МВД РФ, генерал-полковника полиции Александра Горового опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 11 июля. Напомним, приказ МВД был разработан в начале июня. Ряд экспертов ранее высказывали мнение, что если водитель с временно недействительным водительским удостоверением решит сесть за руль, то ему будет грозит такая же ответственность, как если бы он был лишен водительских прав.Читайте также на РИА Новости Крым:Без явки в военкомат: в России хотят ставить на воинский учет по-новомуЧто такое единый реестр военнообязанных и зачем он нужен – СПРАВКАПлюс полк каждые сутки: Шойгу рассказал о темпах пополнения армии России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, вооруженные силы россии, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), гибдд, александр горовой, закон и право, водительские права