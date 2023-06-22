https://crimea.ria.ru/20230622/plyus-polk-kazhdye-sutki-shoygu-rasskazal-o-tempakh-popolneniya-armii-rossii-1129557865.html

Плюс полк каждые сутки: Шойгу рассказал о темпах пополнения армии России

Плюс полк каждые сутки: Шойгу рассказал о темпах пополнения армии России - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Плюс полк каждые сутки: Шойгу рассказал о темпах пополнения армии России

Ежедневно в ряды Вооруженных сил России на службу по контракту поступает более 1300 человек, в свою очередь оборонные заводы страны выпускают порядка 112 единиц РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T13:13

2023-06-22T13:13

2023-06-22T13:13

сергей шойгу

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

сво

армия и флот

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111558/23/1115582310_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5134a76fc2205eabd980fd1029f6e8ab.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Ежедневно в ряды Вооруженных сил России на службу по контракту поступает более 1300 человек, в свою очередь оборонные заводы страны выпускают порядка 112 единиц техники в сутки. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По информации Шойгу, на сегодняшний день на службу по контракту принято 114 тысяч человек. Кроме того, в ВС РФ принято 52 тысячи добровольцев. Они проходят подготовку на восьми полигонах страны под руководством порядка 650 инструкторов.Ранее в Минобороны заявили, что добровольцы смогут заключать контракты с МО. Это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач. Приказ также предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту.Ожидается, что меры позволят повысить боевые возможности и эффективность применения Вооруженных Сил и в их составе добровольческих отрядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Судимым дали право заключать контракты о службе в ВС РФПутин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в РоссииВ России за месяц удвоилось число контрактников – в лидерах Севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, новости