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Плюс полк каждые сутки: Шойгу рассказал о темпах пополнения армии России - РИА Новости Крым, 22.06.2023
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Плюс полк каждые сутки: Шойгу рассказал о темпах пополнения армии России
Плюс полк каждые сутки: Шойгу рассказал о темпах пополнения армии России - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Плюс полк каждые сутки: Шойгу рассказал о темпах пополнения армии России
Ежедневно в ряды Вооруженных сил России на службу по контракту поступает более 1300 человек, в свою очередь оборонные заводы страны выпускают порядка 112 единиц РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T13:13
2023-06-22T13:13
сергей шойгу
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
сво
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Ежедневно в ряды Вооруженных сил России на службу по контракту поступает более 1300 человек, в свою очередь оборонные заводы страны выпускают порядка 112 единиц техники в сутки. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По информации Шойгу, на сегодняшний день на службу по контракту принято 114 тысяч человек. Кроме того, в ВС РФ принято 52 тысячи добровольцев. Они проходят подготовку на восьми полигонах страны под руководством порядка 650 инструкторов.Ранее в Минобороны заявили, что добровольцы смогут заключать контракты с МО. Это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач. Приказ также предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту.Ожидается, что меры позволят повысить боевые возможности и эффективность применения Вооруженных Сил и в их составе добровольческих отрядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Судимым дали право заключать контракты о службе в ВС РФПутин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в РоссииВ России за месяц удвоилось число контрактников – в лидерах Севастополь
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РИА Новости Крым
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сергей шойгу, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, новости
Плюс полк каждые сутки: Шойгу рассказал о темпах пополнения армии России

Шойгу: в среднем в сутки в ряды ВС РФ на контракт поступает более 1300 человек

13:13 22.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОсенний призыв на военную службу в Крыму
Осенний призыв на военную службу в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Ежедневно в ряды Вооруженных сил России на службу по контракту поступает более 1300 человек, в свою очередь оборонные заводы страны выпускают порядка 112 единиц техники в сутки. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В среднем в сутки у нас поступает на контракт 1336 человек. Фактически мы получаем каждые сутки полк. Плюс к этому 112 единиц техники каждые сутки выходит. Это касается и новой, и модернизированной техники. Здесь мы набрали серьезные темпы и каких-то рисков по срыву формирования резервов мы не видим", - сказал министр на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
По информации Шойгу, на сегодняшний день на службу по контракту принято 114 тысяч человек. Кроме того, в ВС РФ принято 52 тысячи добровольцев. Они проходят подготовку на восьми полигонах страны под руководством порядка 650 инструкторов.
"К концу июня мы завершим формирование резервной армии и в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса. Пять полков также сформировано более чем на 60% по личному составу и технике. Только на формирование этих соединений поставлено 3780 единиц техники", - добавил глава Минобороны РФ.
Ранее в Минобороны заявили, что добровольцы смогут заключать контракты с МО. Это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач. Приказ также предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту.
Ожидается, что меры позволят повысить боевые возможности и эффективность применения Вооруженных Сил и в их составе добровольческих отрядов.
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