https://crimea.ria.ru/20230610/dobrovoltsy-smogut-zaklyuchat-kontrakty-s-minoborony---prikaz-shoygu-1129305592.html

Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны - приказ Шойгу

Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны - приказ Шойгу - РИА Новости Крым, 10.06.2023

Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны - приказ Шойгу

Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны России, это позволит создать единые подходы к обеспечению поставленных задач. Об этом в субботу заявил... РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T15:20

2023-06-10T15:20

2023-06-10T15:20

министерство обороны рф

сергей шойгу

вооруженные силы россии

армия и флот

служба в вс рф по контракту

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны России, это позволит создать единые подходы к обеспечению поставленных задач. Об этом в субботу заявил статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков, передает пресс-служба российского оборонного ведомства.По словам Панкова, документ определяет подписание добровольческими отрядами до 1 июля контрактов с Минобороны, это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач. Приказ также предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту.Ожидается, что меры позволят повысить боевые возможности и эффективность применения Вооруженных Сил и в их составе добровольческих отрядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Денежное довольствие участников СВО уравняютВ России за месяц удвоилось число контрактников – в лидерах СевастопольКак скрипач из Крыма стал оператором беспилотника и что думает об СВО

https://crimea.ria.ru/20230511/sosedi-po-palate-istorii-patsientov-voennogo-gospitalya-simferopolya-1128634670.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сергей шойгу, вооруженные силы россии, армия и флот, служба в вс рф по контракту, новости, общество