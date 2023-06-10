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Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны - приказ Шойгу - РИА Новости Крым, 10.06.2023
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Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны - приказ Шойгу
Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны - приказ Шойгу - РИА Новости Крым, 10.06.2023
Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны - приказ Шойгу
Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны России, это позволит создать единые подходы к обеспечению поставленных задач. Об этом в субботу заявил... РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T15:20
2023-06-10T15:20
министерство обороны рф
сергей шойгу
вооруженные силы россии
армия и флот
служба в вс рф по контракту
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны России, это позволит создать единые подходы к обеспечению поставленных задач. Об этом в субботу заявил статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков, передает пресс-служба российского оборонного ведомства.По словам Панкова, документ определяет подписание добровольческими отрядами до 1 июля контрактов с Минобороны, это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач. Приказ также предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту.Ожидается, что меры позволят повысить боевые возможности и эффективность применения Вооруженных Сил и в их составе добровольческих отрядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Денежное довольствие участников СВО уравняютВ России за месяц удвоилось число контрактников – в лидерах СевастопольКак скрипач из Крыма стал оператором беспилотника и что думает об СВО
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министерство обороны рф, сергей шойгу, вооруженные силы россии, армия и флот, служба в вс рф по контракту, новости, общество
Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны - приказ Шойгу

Шойгу подписал приказ о возможности добровольцев заключать контракты с Минобороны

15:20 10.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы на передовой Угледарского направления
Бойцы на передовой Угледарского направления - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны России, это позволит создать единые подходы к обеспечению поставленных задач. Об этом в субботу заявил статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков, передает пресс-служба российского оборонного ведомства.
По словам Панкова, документ определяет подписание добровольческими отрядами до 1 июля контрактов с Минобороны, это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач. Приказ также предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту.
"Заключение гражданами контрактов с государством – это, прежде всего, распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки", - разъяснили в Минобороны.
Ожидается, что меры позволят повысить боевые возможности и эффективность применения Вооруженных Сил и в их составе добровольческих отрядов.
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