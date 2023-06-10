https://crimea.ria.ru/20230610/v-rossii-za-mesyats-udvoilos-chislo-kontraktnikov--v-liderakh-sevastopol-1129304795.html

В России за месяц удвоилось число контрактников – в лидерах Севастополь

В России за месяц удвоилось число контрактников – в лидерах Севастополь - РИА Новости Крым, 10.06.2023

В России за месяц удвоилось число контрактников – в лидерах Севастополь

В России растет число желающих служить по контракту и количество добровольцев, один из лидирующих регионов страны по набору контрактников – Севастополь. Об этом РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T14:29

2023-06-10T14:29

2023-06-10T14:31

россия

министерство обороны рф

общество

вооруженные силы россии

служба в вс рф по контракту

новости

армия и флот

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В России растет число желающих служить по контракту и количество добровольцев, один из лидирующих регионов страны по набору контрактников – Севастополь. Об этом в субботу заявил статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков.В частности, показатели по набору контрактников улучшили Севастополь, Москва, Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Коми, Тыва, Чечня, Астраханская, Воронежская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская, Тюменская и Еврейская автономная области.Также Панков отметил существенное увеличение числа добровольцев. В настоящее время, по его данным, действует более сорока добровольческих формирований. Они успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения.Ранее в Крыму открылись мобильные пункты набора военных на службу по контракту. Ежедневно в пункт отбора обращаются крымчане, которые решили связать свою жизнь с военным делом. Читайте также на РИА Новости Крым:Контрактникам-иностранцам упростили получение российского гражданстваВоенные получат дополнительные социальные гарантии – указ ПутинаУчастникам СВО выдадут землю на побережье Крыма

https://crimea.ria.ru/20230602/v-rossii-poyavyatsya-novye-armii-i-voennye-okruga-1129146804.html

россия

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф, общество, вооруженные силы россии, служба в вс рф по контракту, новости, армия и флот, севастополь