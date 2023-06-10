https://crimea.ria.ru/20230610/v-rossii-za-mesyats-udvoilos-chislo-kontraktnikov--v-liderakh-sevastopol-1129304795.html
В России за месяц удвоилось число контрактников – в лидерах Севастополь
В России за месяц удвоилось число контрактников – в лидерах Севастополь - РИА Новости Крым, 10.06.2023
В России за месяц удвоилось число контрактников – в лидерах Севастополь
В России растет число желающих служить по контракту и количество добровольцев, один из лидирующих регионов страны по набору контрактников – Севастополь. Об этом РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T14:29
2023-06-10T14:29
2023-06-10T14:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В России растет число желающих служить по контракту и количество добровольцев, один из лидирующих регионов страны по набору контрактников – Севастополь. Об этом в субботу заявил статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков.В частности, показатели по набору контрактников улучшили Севастополь, Москва, Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Коми, Тыва, Чечня, Астраханская, Воронежская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская, Тюменская и Еврейская автономная области.Также Панков отметил существенное увеличение числа добровольцев. В настоящее время, по его данным, действует более сорока добровольческих формирований. Они успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения.Ранее в Крыму открылись мобильные пункты набора военных на службу по контракту. Ежедневно в пункт отбора обращаются крымчане, которые решили связать свою жизнь с военным делом. Читайте также на РИА Новости Крым:Контрактникам-иностранцам упростили получение российского гражданстваВоенные получат дополнительные социальные гарантии – указ ПутинаУчастникам СВО выдадут землю на побережье Крыма
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россия, министерство обороны рф, общество, вооруженные силы россии, служба в вс рф по контракту, новости, армия и флот, севастополь
В России за месяц удвоилось число контрактников – в лидерах Севастополь
Минобороны: в России за месяц удвоилось число желающих служить по контракту
14:29 10.06.2023 (обновлено: 14:31 10.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В России растет число желающих служить по контракту и количество добровольцев, один из лидирующих регионов страны по набору контрактников – Севастополь. Об этом в субботу заявил статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
"За десять дней текущего месяца на контракт принято более 13,5 тыс. человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае, и в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 года", - цитирует пресс-служба Минобороны замминистра.
В частности, показатели по набору контрактников улучшили Севастополь, Москва, Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Коми, Тыва, Чечня, Астраханская, Воронежская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская, Тюменская и Еврейская автономная области.
Также Панков отметил существенное увеличение числа добровольцев. В настоящее время, по его данным, действует более сорока добровольческих формирований. Они успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения.
Ранее в Крыму открылись мобильные пункты набора
военных на службу по контракту. Ежедневно в пункт отбора обращаются крымчане, которые решили связать свою жизнь с военным делом.
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