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В Крыму открылись мобильные пункты набора военных на службу по контракту - РИА Новости Крым, 15.04.2023
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В Крыму открылись мобильные пункты набора военных на службу по контракту
В Крыму открылись мобильные пункты набора военных на службу по контракту - РИА Новости Крым, 15.04.2023
В Крыму открылись мобильные пункты набора военных на службу по контракту
Служба по контракту в Вооруженных Силах России – это престиж, высокое денежное довольствие и социальные гарантии. Ежедневно в пункт отбора обращаются крымчане,... РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T13:50
2023-04-15T14:18
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министерство обороны рф
вооруженные силы россии
общество
новости крыма
симферополь
безопасность республики крым и севастополя
служба в вс рф по контракту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Служба по контракту в Вооруженных Силах России – это престиж, высокое денежное довольствие и социальные гарантии. Ежедневно в пункт отбора обращаются крымчане, которые решили связать свою жизнь с военным делом. Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник республиканского пункта отбора на военную службу по контракту капитан 3 ранга Сергей Каштанов.Мобильный пункт расположен на стадионе "Локомотив" в Симферополе, рядом – столы с учебным оружием и гранатами. Посетители – молодые спортсмены и взрослые мужчины. Под присмотром инструкторов они собирают и разбирают винтовки и автоматы. Один из них, мастер спорта по штанге Анатолий Дубицкий, поделился, что серьезно рассматривает возможность службы по контракту в будущем. Его старший брат – контрактник, и юноша хорошо знает обо всех преференциях, которые получают военнослужащие."Я уже иду в Центр спортивных команд армии, а потом, возможно, пойду служить по контракту. Это из-за зарплаты в первую очередь. И Родину защищать – это святое. Мне мама всегда говорила: в первую очередь – Родина. И как мне сказал один друг, если ты не пойдешь туда в это время, то они придут сюда", – сказал Дубицкий и добавил, поэтому сто процентов пошел бы служить.Кто может стать контрактникомКак пояснил начальник пункта, военнослужащим по контракту может стать любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Кандидату необходимо пройти военно-врачебную комиссию военного комиссариата и получить категорию здоровья."Затем он сдает нормативы по физической подготовке, проходит психологический отбор в виде тестирования и предъявляет пакет документов. После этого направляется проект приказа для призыва на военную службу по контракту. Все процедуры можно пройти в течение трех дней и убыть в военную часть для службы", – пояснил Каштанов.Денежное довольствиеПри поступлении на службу контрактник получает выплату от президента РФ в размере 195 тысяч рублей, в Крыму действует еще одна выплата – 200 тысяч рублей от главы республики. Если военнослужащий участвует в специальной военной операции, то самое минимальное денежное довольствие будет начинаться от 204 тысяч рублей."Также военнослужащие по контракту получают компенсацию за поднаем жилья или служебное жилье от Минобороны. Кроме того, после первого контракта можно оформить военную ипотеку", – продолжил начальник пункта отбора на военную службу.По окончанию первого контракта военнослужащий получает определенную сумму денег от Минобороны и приобретает жилье. Более никаких средств и ежемесячных платежей вносить не потребуется."Контрактник просто продолжает служить. Ему не нужно каждый месяц искать 30-40 тысяч рублей на оплату ипотеки, деньги не вычитаются из довольствия. Кредит за военнослужащего погашает государство. Через 20 лет квартира переходит в собственность военного", – пояснил Каштанов.В завершение разговора собеседник отметил, что служба по контракту дает много преимуществ, но самое главное – возможность защитить свою страну.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, власти Крыма начали выдавать документы на землю участникам СВО и членам их семей. Участки были выделены в поселке Лесновка Сакского района. На земельном массиве общей площадью 56 гектаров на сегодняшний день сформировано к выдаче 512 земельных участков. К ним подведут всю необходимую инфраструктуру – воду, электричество, дороги.Читайте также на РИА Новости Крым:Призванные по мобилизации смогут получить статус ветерана и льготыРосгвардейцы-контрактники получат единовременную выплату – КабминВоенные получат дополнительные социальные гарантии – указ Путина
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В Крыму открылись мобильные пункты набора военных на службу по контракту
В Крыму открылись мобильные пункты набора военных на службу по контракту
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крым, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, общество, новости крыма, симферополь, безопасность республики крым и севастополя, служба в вс рф по контракту
В Крыму открылись мобильные пункты набора военных на службу по контракту

Подать заявку на контрактную службу в Крыму можно в мобильных пунктах Минобороны РФ

13:50 15.04.2023 (обновлено: 14:18 15.04.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Служба по контракту в Вооруженных Силах России – это престиж, высокое денежное довольствие и социальные гарантии. Ежедневно в пункт отбора обращаются крымчане, которые решили связать свою жизнь с военным делом. Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник республиканского пункта отбора на военную службу по контракту капитан 3 ранга Сергей Каштанов.

"Сегодня желающих служить по контракту предостаточно. Люди приходят каждый день. В основном это мужчины в возрасте 30 лет и старше. Это уже состоявшиеся люди, которые осознают, что происходит, и что они хотят сделать для своей страны", – сказал Каштанов.

Мобильный пункт расположен на стадионе "Локомотив" в Симферополе, рядом – столы с учебным оружием и гранатами. Посетители – молодые спортсмены и взрослые мужчины. Под присмотром инструкторов они собирают и разбирают винтовки и автоматы. Один из них, мастер спорта по штанге Анатолий Дубицкий, поделился, что серьезно рассматривает возможность службы по контракту в будущем. Его старший брат – контрактник, и юноша хорошо знает обо всех преференциях, которые получают военнослужащие.
"Я уже иду в Центр спортивных команд армии, а потом, возможно, пойду служить по контракту. Это из-за зарплаты в первую очередь. И Родину защищать – это святое. Мне мама всегда говорила: в первую очередь – Родина. И как мне сказал один друг, если ты не пойдешь туда в это время, то они придут сюда", – сказал Дубицкий и добавил, поэтому сто процентов пошел бы служить.
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Кто может стать контрактником

Как пояснил начальник пункта, военнослужащим по контракту может стать любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Кандидату необходимо пройти военно-врачебную комиссию военного комиссариата и получить категорию здоровья.
"Затем он сдает нормативы по физической подготовке, проходит психологический отбор в виде тестирования и предъявляет пакет документов. После этого направляется проект приказа для призыва на военную службу по контракту. Все процедуры можно пройти в течение трех дней и убыть в военную часть для службы", – пояснил Каштанов.
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Денежное довольствие

При поступлении на службу контрактник получает выплату от президента РФ в размере 195 тысяч рублей, в Крыму действует еще одна выплата – 200 тысяч рублей от главы республики. Если военнослужащий участвует в специальной военной операции, то самое минимальное денежное довольствие будет начинаться от 204 тысяч рублей.
"Также военнослужащие по контракту получают компенсацию за поднаем жилья или служебное жилье от Минобороны. Кроме того, после первого контракта можно оформить военную ипотеку", – продолжил начальник пункта отбора на военную службу.
По окончанию первого контракта военнослужащий получает определенную сумму денег от Минобороны и приобретает жилье. Более никаких средств и ежемесячных платежей вносить не потребуется.
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"Контрактник просто продолжает служить. Ему не нужно каждый месяц искать 30-40 тысяч рублей на оплату ипотеки, деньги не вычитаются из довольствия. Кредит за военнослужащего погашает государство. Через 20 лет квартира переходит в собственность военного", – пояснил Каштанов.
В завершение разговора собеседник отметил, что служба по контракту дает много преимуществ, но самое главное – возможность защитить свою страну.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, власти Крыма начали выдавать документы на землю участникам СВО и членам их семей. Участки были выделены в поселке Лесновка Сакского района. На земельном массиве общей площадью 56 гектаров на сегодняшний день сформировано к выдаче 512 земельных участков. К ним подведут всю необходимую инфраструктуру – воду, электричество, дороги.
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