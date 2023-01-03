https://crimea.ria.ru/20230103/voennye-poluchat-dopolnitelnye-sotsialnye-garantii--ukaz-putina-1126244373.html
Военные получат дополнительные социальные гарантии – указ Путина
Военные получат дополнительные социальные гарантии – указ Путина - РИА Новости Крым, 03.01.2023
Военные получат дополнительные социальные гарантии – указ Путина
Российские военнослужащие и полицейские, которые проходят военную службу в Росгвардии, и члены их семей получили дополнительные социальные гарантии... РИА Новости Крым, 03.01.2023
2023-01-03T18:01
2023-01-03T18:01
2023-01-03T18:05
владимир путин (политик)
закон и право
сво
общество
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие и полицейские, которые проходят военную службу в Росгвардии, и члены их семей получили дополнительные социальные гарантии. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.Согласно тексту документа, в случае гибели военнослужащего или задействованного в охране госграниц в зоне проведения спецоперации сотрудника Росгвардии, членам их семей положена единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей.В случае получения ранения, увечья, травмы или контузии, осуществляется единовременная выплата в размере 3 миллиона рублей.Уточняется, что выдача документов для получения льгот должна быть организована в режиме "одного окна". Доклад по этому вопросу главы регионов должны сделать до 1 апреля 2023 года.Перечень социальных и денежных гарантий для мобилизованных граждан и их семей.Читайте также:Как будут назначать единое пособие на детей для семей мобилизованныхКак участникам СВО получить землю в Крыму: документы и порядокВласти Крыма разъяснили порядок выплат денежного жалования мобилизованным
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), закон и право, сво, общество, армия и флот
Военные получат дополнительные социальные гарантии – указ Путина
Путин утвердил дополнительные социальные гарантии для военнослужащих
18:01 03.01.2023 (обновлено: 18:05 03.01.2023)