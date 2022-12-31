https://crimea.ria.ru/20221231/kak-budut-naznachat-edinoe-posobie-na-detey-dlya-semey-mobilizovannykh-1126225412.html

Как будут назначать единое пособие на детей для семей мобилизованных

Как будут назначать единое пособие на детей для семей мобилизованных - РИА Новости Крым, 31.12.2022

Как будут назначать единое пособие на детей для семей мобилизованных

Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для назначения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием... РИА Новости Крым, 31.12.2022

2022-12-31T13:56

2022-12-31T13:56

2022-12-31T13:56

пособия и выплаты

михаил мишустин

общество

новости

закон и право

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для назначения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин."Выплата будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Подписанное постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации", - уточнили в правительстве.Как сообщалось, размер универсального пособия для семей с детьми будет определяться индивидуально в зависимости от финансового положения, и составит 50, 75 или 100% детского прожиточного минимума в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму досрочно выплатят пенсии и социальные пособияПутин: размер пособия для беременных вырастет до прожиточного минимумаНа выплаты на детей от 8 до 17 лет направят еще 27,5 млрд рублей

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2022

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пособия и выплаты, михаил мишустин, общество, новости, закон и право, правительство россии, россия