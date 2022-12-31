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Как будут назначать единое пособие на детей для семей мобилизованных - РИА Новости Крым, 31.12.2022
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Как будут назначать единое пособие на детей для семей мобилизованных
Как будут назначать единое пособие на детей для семей мобилизованных - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Как будут назначать единое пособие на детей для семей мобилизованных
Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для назначения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием... РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T13:56
2022-12-31T13:56
пособия и выплаты
михаил мишустин
общество
новости
закон и право
правительство россии
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для назначения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин."Выплата будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Подписанное постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации", - уточнили в правительстве.Как сообщалось, размер универсального пособия для семей с детьми будет определяться индивидуально в зависимости от финансового положения, и составит 50, 75 или 100% детского прожиточного минимума в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму досрочно выплатят пенсии и социальные пособияПутин: размер пособия для беременных вырастет до прожиточного минимумаНа выплаты на детей от 8 до 17 лет направят еще 27,5 млрд рублей
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РИА Новости Крым
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Новости
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пособия и выплаты, михаил мишустин, общество, новости, закон и право, правительство россии, россия
Как будут назначать единое пособие на детей для семей мобилизованных

В России уточнили правила назначения единого пособия на детей для семей мобилизованных

13:56 31.12.2022
 
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Деньги - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для назначения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Единое пособие вводится в России с 1 января 2023 года. Оно объединит ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. Пособие смогут получать как беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки (до 12 недель), так и родители детей до 17 лет.
"Выплата будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Подписанное постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации", - уточнили в правительстве.
Как сообщалось, размер универсального пособия для семей с детьми будет определяться индивидуально в зависимости от финансового положения, и составит 50, 75 или 100% детского прожиточного минимума в регионах.
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Пособия и выплатыМихаил МишустинОбществоНовостиЗакон и правоПравительство РоссииРоссия
 
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