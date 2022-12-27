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В Крыму досрочно выплатят пенсии и социальные пособия

В Крыму досрочно выплатят пенсии и социальные пособия - РИА Новости Крым, 27.12.2022

В Крыму досрочно выплатят пенсии и социальные пособия

Пенсии и социальные пособия за январь в Крыму выплатят досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Пенсионного фонда. РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T07:32

2022-12-27T07:32

2022-12-27T07:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Пенсии и социальные пособия за январь в Крыму выплатят досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Пенсионного фонда.Это стало возможным благодаря авансированию в декабре выплат за выходные и праздничные дни января 2023 года.Январскую пенсию гражданам, которые получают ее через банк 6 и 12 числа каждого месяца, выплатят 28 декабря 2022. А пенсионерам, которые получают выплату 22 числа – ровно в положенный срок, 22 января 2023 года.Что касается ежемесячной выплаты из средств материнского капитала, то ее произведут уже после новогодних праздников.Читайте также на РИА Новости Крым:На пенсии россиянам направят 1,5 трлн рублейВ России появится единое пособие для семей с детьми – ПутинИндексация пенсий и маткапитала: как изменятся выплаты в 2023 году

https://crimea.ria.ru/20221207/gosduma-prinyala-zakon-o-povyshenii-mrot-v-2023-godu-1125735738.html

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