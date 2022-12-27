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В Крыму досрочно выплатят пенсии и социальные пособия - РИА Новости Крым, 27.12.2022
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В Крыму досрочно выплатят пенсии и социальные пособия
В Крыму досрочно выплатят пенсии и социальные пособия - РИА Новости Крым, 27.12.2022
В Крыму досрочно выплатят пенсии и социальные пособия
Пенсии и социальные пособия за январь в Крыму выплатят досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Пенсионного фонда. РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T07:32
2022-12-27T07:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Пенсии и социальные пособия за январь в Крыму выплатят досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Пенсионного фонда.Это стало возможным благодаря авансированию в декабре выплат за выходные и праздничные дни января 2023 года.Январскую пенсию гражданам, которые получают ее через банк 6 и 12 числа каждого месяца, выплатят 28 декабря 2022. А пенсионерам, которые получают выплату 22 числа – ровно в положенный срок, 22 января 2023 года.Что касается ежемесячной выплаты из средств материнского капитала, то ее произведут уже после новогодних праздников.Читайте также на РИА Новости Крым:На пенсии россиянам направят 1,5 трлн рублейВ России появится единое пособие для семей с детьми – ПутинИндексация пенсий и маткапитала: как изменятся выплаты в 2023 году
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новости крыма, крым, соцзащита, общество, пособия и выплаты, новый год 2023, пенсионный фонд рф
В Крыму досрочно выплатят пенсии и социальные пособия

В Крыму досрочно выплатят пенсии и социальные пособия, которые положены в начале января

07:32 27.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Пенсии и социальные пособия за январь в Крыму выплатят досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Пенсионного фонда.
Это стало возможным благодаря авансированию в декабре выплат за выходные и праздничные дни января 2023 года.
Так, выплата мер соцподдержки, которые должны выдаваться 3 января, будет произведена через кредитные организации 29 декабря 2022 года. При этом пенсии и пособия, которые почтальоны приносят на дом, будут доставлены по графику "Почты Крыма". Его рекомендуют уточнять в своих почтовых отделениях.
Январскую пенсию гражданам, которые получают ее через банк 6 и 12 числа каждого месяца, выплатят 28 декабря 2022. А пенсионерам, которые получают выплату 22 числа – ровно в положенный срок, 22 января 2023 года.
Что касается ежемесячной выплаты из средств материнского капитала, то ее произведут уже после новогодних праздников.
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