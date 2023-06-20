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Судимым дали право заключать контракты о службе в ВС РФ - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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Судимым дали право заключать контракты о службе в ВС РФ
Судимым дали право заключать контракты о службе в ВС РФ - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Судимым дали право заключать контракты о службе в ВС РФ
Госдума во вторник приняла в третьем, итоговом чтении законопроект, который позволяет гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T16:58
2023-06-20T16:58
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Госдума во вторник приняла в третьем, итоговом чтении законопроект, который позволяет гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе, проходить военную службу по контракту."Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту", — говорится в пояснительной записке, пишет РИА Новости.При этом уточняется, что нововведение не коснется тех, кто совершил тяжкие преступления.Для ограниченно годных к службе мужчин поправками установлен предельный возраст пребывания на службе: 70 лет — для высших офицеров и 65 лет — для имеющих другое воинское звание.Также, согласно внесенным поправкам, заключить договор можно будет независимо от пребывания в запасе. Таким образом на военную службу смогут поступить мужчины, проживающие в новых регионах РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В России за месяц удвоилось число контрактников – в лидерах СевастопольДобровольцы смогут заключать контракты с Минобороны - приказ ШойгуВ Крыму открылись мобильные пункты набора военных на службу по контракту
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РИА Новости Крым
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государственная дума рф, закон и право, армия и флот, вооруженные силы россии, россия, общество, новости
Судимым дали право заключать контракты о службе в ВС РФ

Госдума приняла закон о возможности призыва на военную службу по контракту для судимых

16:58 20.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоенный билет призывник
Военный билет призывник - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Госдума во вторник приняла в третьем, итоговом чтении законопроект, который позволяет гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе, проходить военную службу по контракту.
"Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту", — говорится в пояснительной записке, пишет РИА Новости.
При этом уточняется, что нововведение не коснется тех, кто совершил тяжкие преступления.
Депутаты также одобрили ряд поправок, конкретизирующих составов преступлений, за которые осужденные не смогут поступить на службу по контракту. К таким правонарушениям относятся диверсии (или содействие диверсионной деятельности и прохождение обучения для этого), незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами, призывы к осуществлению террористической деятельности, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе изнасилование.
Для ограниченно годных к службе мужчин поправками установлен предельный возраст пребывания на службе: 70 лет — для высших офицеров и 65 лет — для имеющих другое воинское звание.
Также, согласно внесенным поправкам, заключить договор можно будет независимо от пребывания в запасе. Таким образом на военную службу смогут поступить мужчины, проживающие в новых регионах РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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