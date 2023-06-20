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Судимым дали право заключать контракты о службе в ВС РФ

Судимым дали право заключать контракты о службе в ВС РФ - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Судимым дали право заключать контракты о службе в ВС РФ

Госдума во вторник приняла в третьем, итоговом чтении законопроект, который позволяет гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T16:58

2023-06-20T16:58

2023-06-20T16:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Госдума во вторник приняла в третьем, итоговом чтении законопроект, который позволяет гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе, проходить военную службу по контракту."Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту", — говорится в пояснительной записке, пишет РИА Новости.При этом уточняется, что нововведение не коснется тех, кто совершил тяжкие преступления.Для ограниченно годных к службе мужчин поправками установлен предельный возраст пребывания на службе: 70 лет — для высших офицеров и 65 лет — для имеющих другое воинское звание.Также, согласно внесенным поправкам, заключить договор можно будет независимо от пребывания в запасе. Таким образом на военную службу смогут поступить мужчины, проживающие в новых регионах РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В России за месяц удвоилось число контрактников – в лидерах СевастопольДобровольцы смогут заключать контракты с Минобороны - приказ ШойгуВ Крыму открылись мобильные пункты набора военных на службу по контракту

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, закон и право, армия и флот, вооруженные силы россии, россия, общество, новости