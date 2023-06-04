https://crimea.ria.ru/20230604/bez-yavki-v-voenkomat-v-rossii-khotyat-stavit-na-voinskiy-uchet-po-novomu-1129177677.html

Без явки в военкомат: в России хотят ставить на воинский учет по-новому

Без явки в военкомат: в России хотят ставить на воинский учет по-новому - РИА Новости Крым, 04.06.2023

Без явки в военкомат: в России хотят ставить на воинский учет по-новому

В России предложили ставить на воинский учет и снимать с него без личной явки граждан в военкомат. С таким предложением выступили в Минобороны, проект... РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T15:20

2023-06-04T15:20

2023-06-04T15:24

министерство обороны рф

правительство россии

призыв в вс россии

общество

закон и право

новости

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/19/1128359314_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bd02e4cba6bbf7d4c8cfc79716fcc7bf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В России предложили ставить на воинский учет и снимать с него без личной явки граждан в военкомат. С таким предложением выступили в Минобороны, проект постановления правительства уже опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Отмечается, что россияне будут получать соответствующие уведомления в личном кабинете на портале государственных и муниципальных услуг. При этом медицинское освидетельствование и обследования, а также проведение профессионального психологического отбора будут проводиться после личного визита гражданина в военный комиссариат.В документе указывается, что оповещать о необходимости явиться в военкомат будут в том числе и через электронные повестки, которые будут дублироваться в личные кабинеты граждан в реестре направленных повесток. Россияне будут получать повестки не позднее чем за три дня до назначенного срока явки на комиссию по постановке на воинский учет. Это могут сделать работники военного комиссариата или должностные лица органов местного самоуправления, на которых возложено ведение первичного воинского учета, а также руководители и должностные лица организаций, ответственных за военно-учетную работу, в которых граждане работают или учатся.При этом сохраняется возможность отправлять повестку по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или пребывания, в том числе не подтвержденного регистрацией.Читайте также на РИА Новости Крым:Будут искать с полицией: в России усилят розыск уклонистов от армииШойгу рассказал о подготовке военных для работы с новой техникойПутин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса

https://crimea.ria.ru/20230417/alternativnaya-sluzhba-v-armii-rossii-chto-eto-i-kto-imeet-na-nee-pravo-1128219205.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, правительство россии, призыв в вс россии, общество, закон и право, новости, армия и флот