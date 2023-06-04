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Без явки в военкомат: в России хотят ставить на воинский учет по-новому
Без явки в военкомат: в России хотят ставить на воинский учет по-новому - РИА Новости Крым, 04.06.2023
Без явки в военкомат: в России хотят ставить на воинский учет по-новому
В России предложили ставить на воинский учет и снимать с него без личной явки граждан в военкомат. С таким предложением выступили в Минобороны, проект... РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T15:20
2023-06-04T15:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В России предложили ставить на воинский учет и снимать с него без личной явки граждан в военкомат. С таким предложением выступили в Минобороны, проект постановления правительства уже опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Отмечается, что россияне будут получать соответствующие уведомления в личном кабинете на портале государственных и муниципальных услуг. При этом медицинское освидетельствование и обследования, а также проведение профессионального психологического отбора будут проводиться после личного визита гражданина в военный комиссариат.В документе указывается, что оповещать о необходимости явиться в военкомат будут в том числе и через электронные повестки, которые будут дублироваться в личные кабинеты граждан в реестре направленных повесток. Россияне будут получать повестки не позднее чем за три дня до назначенного срока явки на комиссию по постановке на воинский учет. Это могут сделать работники военного комиссариата или должностные лица органов местного самоуправления, на которых возложено ведение первичного воинского учета, а также руководители и должностные лица организаций, ответственных за военно-учетную работу, в которых граждане работают или учатся.При этом сохраняется возможность отправлять повестку по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или пребывания, в том числе не подтвержденного регистрацией.Читайте также на РИА Новости Крым:Будут искать с полицией: в России усилят розыск уклонистов от армииШойгу рассказал о подготовке военных для работы с новой техникойПутин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса
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министерство обороны рф, правительство россии, призыв в вс россии, общество, закон и право, новости, армия и флот
Без явки в военкомат: в России хотят ставить на воинский учет по-новому
В Минобороны предложили ставить на воинский учет и снимать с него без явки в военкомат
15:20 04.06.2023 (обновлено: 15:24 04.06.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым
. В России предложили ставить на воинский учет и снимать с него без личной явки граждан в военкомат. С таким предложением выступили в Минобороны, проект постановления
правительства уже опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах", - говорится в тексте документа.
Отмечается, что россияне будут получать соответствующие уведомления в личном кабинете на портале государственных и муниципальных услуг.
При этом медицинское освидетельствование и обследования, а также проведение профессионального психологического отбора будут проводиться после личного визита гражданина в военный комиссариат.
В документе указывается, что оповещать о необходимости явиться в военкомат будут в том числе и через электронные повестки, которые будут дублироваться в личные кабинеты граждан в реестре направленных повесток.
Россияне будут получать повестки не позднее чем за три дня до назначенного срока явки на комиссию по постановке на воинский учет. Это могут сделать работники военного комиссариата или должностные лица органов местного самоуправления, на которых возложено ведение первичного воинского учета, а также руководители и должностные лица организаций, ответственных за военно-учетную работу, в которых граждане работают или учатся.
При этом сохраняется возможность отправлять повестку по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или пребывания, в том числе не подтвержденного регистрацией.
"В случае, если повестка не считается врученной лично или по почте - повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток", - указывается в проекте постановления.
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