https://crimea.ria.ru/20230510/putin-podpisal-ukaz-o-prizyve-na-voennye-sbory-grazhdan-iz-zapasa-1128644052.html

Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса

Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса - РИА Новости Крым, 10.05.2023

Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса

Президент Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T17:22

2023-05-10T17:22

2023-05-10T17:22

армия и флот

вооруженные силы россии

владимир путин (политик)

закон и право

россия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Правительству и органам исполнительной власти поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и непосредственно проведением этих сборов.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что численность российских Вооруженных сил необходимо довести до полутора миллионов военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту – 695 тысяч человек. Также глава Минобороны выступил с инициативой обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создадут единую информационную базу воинского учетаПризывники до 30 лет могут оказаться в российской армии уже этой веснойЧисленность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — Шойгу

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, вооруженные силы россии, владимир путин (политик), закон и право, россия, общество, новости