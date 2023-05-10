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Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса - РИА Новости Крым, 10.05.2023
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Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса
Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса - РИА Новости Крым, 10.05.2023
Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса
Президент Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T17:22
2023-05-10T17:22
армия и флот
вооруженные силы россии
владимир путин (политик)
закон и право
россия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Правительству и органам исполнительной власти поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и непосредственно проведением этих сборов.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что численность российских Вооруженных сил необходимо довести до полутора миллионов военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту – 695 тысяч человек. Также глава Минобороны выступил с инициативой обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создадут единую информационную базу воинского учетаПризывники до 30 лет могут оказаться в российской армии уже этой веснойЧисленность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — Шойгу
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армия и флот, вооруженные силы россии, владимир путин (политик), закон и право, россия, общество, новости
Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса

Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе

17:22 10.05.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоенные сборы
Военные сборы - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановляю: призывать в 2023 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в указе.
Правительству и органам исполнительной власти поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и непосредственно проведением этих сборов.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что численность российских Вооруженных сил необходимо довести до полутора миллионов военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту – 695 тысяч человек. Также глава Минобороны выступил с инициативой обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу.
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Армия и флотВооруженные силы РоссииВладимир Путин (политик)Закон и правоРоссияОбществоНовости
 
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