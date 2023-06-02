Рейтинг@Mail.ru
Будут искать с полицией: в России усилят розыск уклонистов от армии - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230602/budut-iskat-s-politsiey-v-rossii-usilyat-rozysk-uklonistov-ot-armii-1129148364.html
Будут искать с полицией: в России усилят розыск уклонистов от армии
Будут искать с полицией: в России усилят розыск уклонистов от армии - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Будут искать с полицией: в России усилят розыск уклонистов от армии
Разыскивать россиян, которые уклоняются от постановки на воинский учет, будут совместно с территориальными органами МВД и властями регионов. Это следует из... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T13:13
2023-06-02T13:13
россия
армия и флот
призыв в вс россии
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454646_0:0:2081:1172_1920x0_80_0_0_7d76512b87d3b3bc4ae884d0fe7466c7.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Разыскивать россиян, которые уклоняются от постановки на воинский учет, будут совместно с территориальными органами МВД и властями регионов. Это следует из заявления замначальника Генштаба Вооруженных сил, начальника главного организационно-мобилизационного управления Евгения Бурдинского.Он отметил, что ведомство будет "совершенствовать подготовку военных комиссариатов к проведению мобилизации людских и транспортных ресурсов в различных условиях обстановки – с учетом опыта частичной мобилизации".Кроме того, изменится работа по розыску граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет."Необходимо... организовать взаимодействие с руководителями территориальных органов МВД России, органов местного самоуправления и организаций по розыску и постановке на воинский учет граждан, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, в том числе лиц, принявших российское гражданство", – сообщил Бурдинский на встрече с руководителями штабов и региональными комиссарами, его слова приводятся в статье информационно-аналитического журнала "Военные комиссариаты России".Также Бурдинский подчеркнул, что в стране необходимо ускорить процесс отбора кандидатов в резерв из числа завершивших прохождение военной службы и уволившихся в запас."Особое внимание обращать на граждан, принявших участие в специальной военной операции, а также обратившихся в военные комиссариаты и изъявивших желание принять участие в ней в составе добровольческих формирований. Контракты с ними следует заключать на местах с последующим направлением в воинские части-формирователи", – отметил замчальника ГШ.Он добавил, что отдельного внимания требует вопрос подготовки граждан к службе в армии. Активизировать эту работу, по мнению Бурдинского, помогут конкурсы "на лучшую подготовку граждан к военной службе", которые необходимо организовывать и проводить среди регионов России.Ранее Бурдинский заявил о начале работы по созданию новых армий и военных округов в России в 2023 году. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запасаАльтернативная служба в армии России: что это и кто имеет на нее правоПополнение ВС РФ: из Крыма на "срочку" торжественно отправили призывников
https://crimea.ria.ru/20220203/v-krymu-prizyvnika-uklonista-oshtrafovali-za-popytku-podkupit-voenkoma-1122255970.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454646_0:0:1853:1389_1920x0_80_0_0_b405bccbc1cb36ab5478d1150ff0da44.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, армия и флот, призыв в вс россии, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости, общество
Будут искать с полицией: в России усилят розыск уклонистов от армии

В России усилят розыск уклонившихся от постановки на воинский учет граждан – Генштаб

13:13 02.06.2023
 
© РИА Новости КрымПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Разыскивать россиян, которые уклоняются от постановки на воинский учет, будут совместно с территориальными органами МВД и властями регионов. Это следует из заявления замначальника Генштаба Вооруженных сил, начальника главного организационно-мобилизационного управления Евгения Бурдинского.
Он отметил, что ведомство будет "совершенствовать подготовку военных комиссариатов к проведению мобилизации людских и транспортных ресурсов в различных условиях обстановки – с учетом опыта частичной мобилизации".
Кроме того, изменится работа по розыску граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет.
"Необходимо... организовать взаимодействие с руководителями территориальных органов МВД России, органов местного самоуправления и организаций по розыску и постановке на воинский учет граждан, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, в том числе лиц, принявших российское гражданство", – сообщил Бурдинский на встрече с руководителями штабов и региональными комиссарами, его слова приводятся в статье информационно-аналитического журнала "Военные комиссариаты России".
Отправка призывников в армию - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля 2022, 11:50
В Крыму призывника-уклониста оштрафовали за попытку подкупить военкома
Также Бурдинский подчеркнул, что в стране необходимо ускорить процесс отбора кандидатов в резерв из числа завершивших прохождение военной службы и уволившихся в запас.
"Особое внимание обращать на граждан, принявших участие в специальной военной операции, а также обратившихся в военные комиссариаты и изъявивших желание принять участие в ней в составе добровольческих формирований. Контракты с ними следует заключать на местах с последующим направлением в воинские части-формирователи", – отметил замчальника ГШ.
Он добавил, что отдельного внимания требует вопрос подготовки граждан к службе в армии. Активизировать эту работу, по мнению Бурдинского, помогут конкурсы "на лучшую подготовку граждан к военной службе", которые необходимо организовывать и проводить среди регионов России.
Ранее Бурдинский заявил о начале работы по созданию новых армий и военных округов в России в 2023 году.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса
Альтернативная служба в армии России: что это и кто имеет на нее право
Пополнение ВС РФ: из Крыма на "срочку" торжественно отправили призывников
 
РоссияАрмия и флотПризыв в ВС РоссииМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16Армия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУ
16:03В Кремле ответили на призыв Зеленского принять Украину в НАТО в этом году
15:49Поймали педофила и вора: в Крыму дети помогли раскрыть преступления
15:37Сельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь Крыма
15:14Более 300 убитых боевиков и уничтоженная натовская техника – хроника СВО
15:02Где готовы принять жителей Шебекино из пунктов временного размещения
14:50"Ахмат" наступает: на Марьинском направлении идет зачистка ВСУ
14:39Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 на Херсонщине
14:32В Херсонской области готовятся завоевать рынок Крыма качеством продукции
14:18ВКС России ночью нанесли групповой удар по средствам ПВО на Украине
14:02ВСУ обстреляли Макеевку: погибли две женщины, ранен 4-летний ребенок
13:51Арбузы будут! Какой урожай ждут в Херсонской области в 2023 году
13:43Крымские врачи вновь отправятся в новые регионы
13:24Износ 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через суд
13:13Будут искать с полицией: в России усилят розыск уклонистов от армии
13:02В зоне спецоперации поражены украинские САУ "Акация" и минометный расчет
12:48Аксенов назначил врио главы мининформа Крыма
12:22В России появятся новые армии и военные округа
12:02РНКБ начал внедрять системы доступа в организации по банковским картам
11:58Украину ждет кровавая баня: Орбан призвал предотвратить контрнаступление
Лента новостейМолния