https://crimea.ria.ru/20230602/budut-iskat-s-politsiey-v-rossii-usilyat-rozysk-uklonistov-ot-armii-1129148364.html

Будут искать с полицией: в России усилят розыск уклонистов от армии

Будут искать с полицией: в России усилят розыск уклонистов от армии - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Будут искать с полицией: в России усилят розыск уклонистов от армии

Разыскивать россиян, которые уклоняются от постановки на воинский учет, будут совместно с территориальными органами МВД и властями регионов. Это следует из... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T13:13

2023-06-02T13:13

2023-06-02T13:13

россия

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Разыскивать россиян, которые уклоняются от постановки на воинский учет, будут совместно с территориальными органами МВД и властями регионов. Это следует из заявления замначальника Генштаба Вооруженных сил, начальника главного организационно-мобилизационного управления Евгения Бурдинского.Он отметил, что ведомство будет "совершенствовать подготовку военных комиссариатов к проведению мобилизации людских и транспортных ресурсов в различных условиях обстановки – с учетом опыта частичной мобилизации".Кроме того, изменится работа по розыску граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет."Необходимо... организовать взаимодействие с руководителями территориальных органов МВД России, органов местного самоуправления и организаций по розыску и постановке на воинский учет граждан, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, в том числе лиц, принявших российское гражданство", – сообщил Бурдинский на встрече с руководителями штабов и региональными комиссарами, его слова приводятся в статье информационно-аналитического журнала "Военные комиссариаты России".Также Бурдинский подчеркнул, что в стране необходимо ускорить процесс отбора кандидатов в резерв из числа завершивших прохождение военной службы и уволившихся в запас."Особое внимание обращать на граждан, принявших участие в специальной военной операции, а также обратившихся в военные комиссариаты и изъявивших желание принять участие в ней в составе добровольческих формирований. Контракты с ними следует заключать на местах с последующим направлением в воинские части-формирователи", – отметил замчальника ГШ.Он добавил, что отдельного внимания требует вопрос подготовки граждан к службе в армии. Активизировать эту работу, по мнению Бурдинского, помогут конкурсы "на лучшую подготовку граждан к военной службе", которые необходимо организовывать и проводить среди регионов России.Ранее Бурдинский заявил о начале работы по созданию новых армий и военных округов в России в 2023 году. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запасаАльтернативная служба в армии России: что это и кто имеет на нее правоПополнение ВС РФ: из Крыма на "срочку" торжественно отправили призывников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, армия и флот, призыв в вс россии, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости, общество