https://crimea.ria.ru/20230602/budut-iskat-s-politsiey-v-rossii-usilyat-rozysk-uklonistov-ot-armii-1129148364.html
Будут искать с полицией: в России усилят розыск уклонистов от армии
Будут искать с полицией: в России усилят розыск уклонистов от армии - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Будут искать с полицией: в России усилят розыск уклонистов от армии
Разыскивать россиян, которые уклоняются от постановки на воинский учет, будут совместно с территориальными органами МВД и властями регионов. Это следует из... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T13:13
2023-06-02T13:13
2023-06-02T13:13
россия
армия и флот
призыв в вс россии
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вооруженные силы россии
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Разыскивать россиян, которые уклоняются от постановки на воинский учет, будут совместно с территориальными органами МВД и властями регионов. Это следует из заявления замначальника Генштаба Вооруженных сил, начальника главного организационно-мобилизационного управления Евгения Бурдинского.Он отметил, что ведомство будет "совершенствовать подготовку военных комиссариатов к проведению мобилизации людских и транспортных ресурсов в различных условиях обстановки – с учетом опыта частичной мобилизации".Кроме того, изменится работа по розыску граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет."Необходимо... организовать взаимодействие с руководителями территориальных органов МВД России, органов местного самоуправления и организаций по розыску и постановке на воинский учет граждан, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, в том числе лиц, принявших российское гражданство", – сообщил Бурдинский на встрече с руководителями штабов и региональными комиссарами, его слова приводятся в статье информационно-аналитического журнала "Военные комиссариаты России".Также Бурдинский подчеркнул, что в стране необходимо ускорить процесс отбора кандидатов в резерв из числа завершивших прохождение военной службы и уволившихся в запас."Особое внимание обращать на граждан, принявших участие в специальной военной операции, а также обратившихся в военные комиссариаты и изъявивших желание принять участие в ней в составе добровольческих формирований. Контракты с ними следует заключать на местах с последующим направлением в воинские части-формирователи", – отметил замчальника ГШ.Он добавил, что отдельного внимания требует вопрос подготовки граждан к службе в армии. Активизировать эту работу, по мнению Бурдинского, помогут конкурсы "на лучшую подготовку граждан к военной службе", которые необходимо организовывать и проводить среди регионов России.Ранее Бурдинский заявил о начале работы по созданию новых армий и военных округов в России в 2023 году. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запасаАльтернативная служба в армии России: что это и кто имеет на нее правоПополнение ВС РФ: из Крыма на "срочку" торжественно отправили призывников
https://crimea.ria.ru/20220203/v-krymu-prizyvnika-uklonista-oshtrafovali-za-popytku-podkupit-voenkoma-1122255970.html
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РИА Новости Крым
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россия, армия и флот, призыв в вс россии, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости, общество
Будут искать с полицией: в России усилят розыск уклонистов от армии
В России усилят розыск уклонившихся от постановки на воинский учет граждан – Генштаб
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Разыскивать россиян, которые уклоняются от постановки на воинский учет, будут совместно с территориальными органами МВД и властями регионов. Это следует из заявления замначальника Генштаба Вооруженных сил, начальника главного организационно-мобилизационного управления Евгения Бурдинского.
Он отметил, что ведомство будет "совершенствовать подготовку военных комиссариатов к проведению мобилизации людских и транспортных ресурсов в различных условиях обстановки – с учетом опыта частичной мобилизации".
Кроме того, изменится работа по розыску граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет.
"Необходимо... организовать взаимодействие с руководителями территориальных органов МВД России, органов местного самоуправления и организаций по розыску и постановке на воинский учет граждан, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, в том числе лиц, принявших российское гражданство", – сообщил Бурдинский на встрече с руководителями штабов и региональными комиссарами, его слова приводятся в статье информационно-аналитического журнала "Военные комиссариаты России".
Также Бурдинский подчеркнул, что в стране необходимо ускорить процесс отбора кандидатов в резерв из числа завершивших прохождение военной службы и уволившихся в запас.
"Особое внимание обращать на граждан, принявших участие в специальной военной операции, а также обратившихся в военные комиссариаты и изъявивших желание принять участие в ней в составе добровольческих формирований. Контракты с ними следует заключать на местах с последующим направлением в воинские части-формирователи", – отметил замчальника ГШ.
Он добавил, что отдельного внимания требует вопрос подготовки граждан к службе в армии. Активизировать эту работу, по мнению Бурдинского, помогут конкурсы "на лучшую подготовку граждан к военной службе", которые необходимо организовывать и проводить среди регионов России.
Ранее Бурдинский заявил о начале работы по созданию
новых армий и военных округов в России в 2023 году.
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